Дворцово-парковый ансамбль в Гатчине ведет свою историю с 1765 года с момента возведения дворца в стиле рыцарского замка по проекту архитектора Антонио Ринальди.

Император Александр III вместе с семьей прожил в Гатчине 13 лет начиная с 1881 года. Благодаря особой любви государя и немалым средствам, выделенным на обустройство, Гатчина превратилась в образцовый дворцовый город.

Гатчинский дворец. Гатчинский дворец с первого взгляда очарует Вас своими прекрасными интерьерами, идиллическими пейзажами парка и множеством зеркальных озер. Во время экскурсии по Гатчинскому дворцу Вы увидите величественные и роскошные парадные залы, а также памятные вещи императора Павла I, которые были сохранены вдовствующей императрицей Марией Федоровной.