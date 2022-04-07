Гатчина с Гатчинским дворцом

Автобусная и пешеходная

Групповая
Автобусная и пешеходная.

Место окончания: ст.

метро "Гостиный двор".
Гатчина с Гатчинским дворцом
Гатчина с Гатчинским дворцом
Гатчина с Гатчинским дворцом
Гатчина с Гатчинским дворцом

Что вас ожидает 🤩

  • Гатчинский дворец
  • Площадь Коннетабля
  • Ингербурские ворота
  • Собор св. Павла
  • Адмиралтейские ворота
  • Памятник Павлу I
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии за исключением стоимости входных билетов. Входные билеты в Гатчинский дворец являются невозвратными, после выписки, билета их стоимость возврату не подлежит.

Дворцово-парковый ансамбль в Гатчине ведет свою историю с 1765 года с момента возведения дворца в стиле рыцарского замка по проекту архитектора Антонио Ринальди.

Император Александр III вместе с семьей прожил в Гатчине 13 лет начиная с 1881 года. Благодаря особой любви государя и немалым средствам, выделенным на обустройство, Гатчина превратилась в образцовый дворцовый город.

Гатчинский дворец. Гатчинский дворец с первого взгляда очарует Вас своими прекрасными интерьерами, идиллическими пейзажами парка и множеством зеркальных озер. Во время экскурсии по Гатчинскому дворцу Вы увидите величественные и роскошные парадные залы, а также памятные вещи императора Павла I, которые были сохранены вдовствующей императрицей Марией Федоровной.

Программа

Плац перед Гатчинским дворцом, Залы Гатчинского дворца, Аллеи Гатчинского парка, Площадь Коннетабля, Ингербурские ворота, Собор св. Павла, Адмиралтейские ворота.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги экскурсовода
  • Входной билеты в музей
Когда и сколько длится
Когда: Четверг в 13:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Четверг в 13:00

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