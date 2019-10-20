18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Посещение объектов города, связанных с масонством

Вы побываете в Храмине Масонской — Казанском соборе. А также, в месте отпевания Пушкина — Конюшенной церкви, увидите могилы масонов-большевиков, посетите замок Мальтийских рыцарей, увидите памятники Кутузову, Петру Великому, Павлу I и узнаете их тайны.

Основы масонской символики

• Я расскажу вам, как распознать масонские символы — их вы будете встречать повсюду на нашем маршруте: на Казанском соборе, Александровском столпе, Михайловском замке и других городских объектах.

• Вы узнаете, что такое Лучезарная Дельта и почему так важно было заложить ее в архитектурный план Санкт-Петербурга.

• Поймете, почему над Кремлем появились именно пятиконечные звезды, а на гербе республики ГДР — символы масонского братства. Циркуль и линейка, отвес и восьмиконечный крест — станут вашими лучшими друзьями.

Детективное расследование

Узнав структуру и смысл масонских символов, вы попробуете самостоятельно разгадать загадку сфинксов на Университетской набережной и раскрыть тайну ансамбля Стрелки Васильевского острова.

Маршрут

Если в группе участвует от 15 человек, мы передвигаемся на автобусе и посещаем интересные масонские места, которые недоступны в пешей прогулке: сфинксов у Академии Художеств, стрелку Васильевского острова, Александрийский столп на Дворцовой площади и загадочную Ротонду, в которой проходили посвящения в масоны.

В случае, если группа маленькая, мы отправляемся по маршруту индивидуального тура Экскурсия-детектив Масонский Петербург

Индивидуальный тур предполагает прогулку пешком от главной «храмины масонской» Казанского собора до Михайловского замка, принадлежавшего царственному масону Павлу 1. По пути мы увидим Конюшенную церковь, Марсово поле, Мраморный дворец, в котором фаворит Екатерины Великой Потемкин принимал основоположника египетского обряда графа Калиостро.

Логическим продолжением моей детективной прогулки является посещение Фонда открытого хранения

В фонде вы сможете увидеть уникальную коллекцию масонских реликвий из закрытого фонда Музея истории религии: более 160 экспонатов (в основном из фондов Музея, а также предметы, специально предоставленные Великой Ложей России), связанных с историей масонства, рассказывающих о ритуалах и символике братства «вольных каменщиков». Это подлинные рукописи и документы (грамоты, дипломы), масонские знаки отличия, ритуальные предметы (фартуки, мастерки, молотки, ленты), редкие гравюры, фотографии и книги, грамоты и дипломы, живопись и скульптура.