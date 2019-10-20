18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Раскрыть тайну масонства, узнать о знаменитых приверженцах и научиться читать масонские символы

Георгий
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Георгий – представитель гидов
Масонство — что это? Тайное общество, существующее более 3000 лет, или миф? Каковы истинные цели масонов и как попасть в их ряды? Могут ли масоны влиять на политику, финансы и судьбы целых народов? Почему лучшие люди России, такие как: Суворов, Кутузов, Ключевский, Чаадаев и Воронихин считали честью состоять в масонских ложах? Правда ли то, что масоны устранили Пушкина, который порвал с ними? Чтобы узнать ответы на эти и многие другие вопросы, присоединяйтесь к моей экскурсии-детективу!
650 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча — Невский проспект
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии18 отзывов
4.5
Групповой тур «Масонский Петербург»
Групповой тур «Масонский Петербург»

Что вас ожидает

Посещение объектов города, связанных с масонством
Вы побываете в Храмине Масонской — Казанском соборе. А также, в месте отпевания Пушкина — Конюшенной церкви, увидите могилы масонов-большевиков, посетите замок Мальтийских рыцарей, увидите памятники Кутузову, Петру Великому, Павлу I и узнаете их тайны.

Основы масонской символики
• Я расскажу вам, как распознать масонские символы — их вы будете встречать повсюду на нашем маршруте: на Казанском соборе, Александровском столпе, Михайловском замке и других городских объектах.
• Вы узнаете, что такое Лучезарная Дельта и почему так важно было заложить ее в архитектурный план Санкт-Петербурга.
• Поймете, почему над Кремлем появились именно пятиконечные звезды, а на гербе республики ГДР — символы масонского братства. Циркуль и линейка, отвес и восьмиконечный крест — станут вашими лучшими друзьями.

Детективное расследование
Узнав структуру и смысл масонских символов, вы попробуете самостоятельно разгадать загадку сфинксов на Университетской набережной и раскрыть тайну ансамбля Стрелки Васильевского острова.

Маршрут

Если в группе участвует от 15 человек, мы передвигаемся на автобусе и посещаем интересные масонские места, которые недоступны в пешей прогулке: сфинксов у Академии Художеств, стрелку Васильевского острова, Александрийский столп на Дворцовой площади и загадочную Ротонду, в которой проходили посвящения в масоны.

В случае, если группа маленькая, мы отправляемся по маршруту индивидуального тура Экскурсия-детектив Масонский Петербург

Индивидуальный тур предполагает прогулку пешком от главной «храмины масонской» Казанского собора до Михайловского замка, принадлежавшего царственному масону Павлу 1. По пути мы увидим Конюшенную церковь, Марсово поле, Мраморный дворец, в котором фаворит Екатерины Великой Потемкин принимал основоположника египетского обряда графа Калиостро.

Логическим продолжением моей детективной прогулки является посещение Фонда открытого хранения

В фонде вы сможете увидеть уникальную коллекцию масонских реликвий из закрытого фонда Музея истории религии: более 160 экспонатов (в основном из фондов Музея, а также предметы, специально предоставленные Великой Ложей России), связанных с историей масонства, рассказывающих о ритуалах и символике братства «вольных каменщиков». Это подлинные рукописи и документы (грамоты, дипломы), масонские знаки отличия, ритуальные предметы (фартуки, мастерки, молотки, ленты), редкие гравюры, фотографии и книги, грамоты и дипломы, живопись и скульптура.

Организационные детали

• Эта экскурсия также проводится в индивидуальном формате: «Экскурсия-детектив Масонский Петербург»
• Экскурсия проводится в пешеходном варианте для небольших групп и на автобусе для групп от 15 человек

Групповой тур «Масонский Петербург»
Групповой тур «Масонский Петербург»
Групповой тур «Масонский Петербург»
Групповой тур «Масонский Петербург»
Групповой тур «Масонский Петербург»
Групповой тур «Масонский Петербург»
Групповой тур «Масонский Петербург»
Групповой тур «Масонский Петербург»
Групповой тур «Масонский Петербург»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура — Невский проспект.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Георгий
Георгий
Работа гидом — моя основная профессия. Водить экскурсии мне помогает команда гидов, влюбленных в город так же, как я. Помимо авторских экскурсий, предлагаемых на сайте, имею лицензии от музеев для работы в Государственном Эрмитаже, Петергофе, Царском Селе, Павловске, Петропавловской крепости, Исаакиевском соборе, Спасе-на-крови и других музеях. Мне интересно делать новые экскурсии и открывать неожиданные факты о Петербурге вместе с вами.
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18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

20 октября 2019
Понравился, показавшийся мне ироничным, стиль рассказчика.
10 сентября 2019
Занимательная прогулка и беседа.
7 сентября 2019
Получила большое удовольствие от пешеходной экскурсии. Все было замечательно, несмотря на сложность темы. Высокая эрудиция гида (Георгий) позволила проследить историю масонства и его течений от момента возникновения до современности. Мы смогли увидеть "следы" масонства в Санкт-Петербурге и оценить его влияние на архитектуру, искусство, литературу и политику. Большое спасибо! Готова принять участие в новых путешествиях.
12 августа 2019
Экскурсия отличная,я получила большое эстетическое и интеллектуальное удовольствие) Очень эрудированный экскурсовод Георгий. Комментарии по существу,без смешных надуманных фактов, со здравыми поправками. Всем рекомендую,не пожалеете!
8 июля 2019
Экскурсия пролетела на одном дыхании, гид настолько эрудирован, что просто боишься отвлечься, чтобы ничего не упустить. Это, пожалуй, самая информативная экскурсия на которой нам посчастливилось побывать. Были втроем я, мама и сын 14 лет - понравилось всем!Георгий глубоко владеет темой и знания у него энциклопедические (в своем вопросе). Просто браво!!! Когда приедем снова, обязательно посетим другие его экскурсии!
6 мая 2019
Пришли на экскурсию настроенные скептически, т.к. за день до этого посетили другую экскурсию заказанную на сайте. Но на той экскурсии через пять минут уже было ясно, что время терять не хочется, и ушли. На «Масонском Петербурге» два часа пролетели и не заметили, как пришлось прощаться! Хотелось продолжения! Спасибо большое Георгию!
5 мая 2019
Однозначно рекомендую - Георгий прекрасно ориентируется в своем материале, увлекательно излагает и уверенно отвечает на все вопросы. Темп и организация тоже на высоте, 5 баллов!
29 апреля 2019
Очень интересно, насыщенно информацией, активно, не скучно. 100% рекомендую друзьям!!!
24 сентября 2017
Георгий начало экскурсии отвечал на свои телефонные звонки, собирая максимальное количество людей. Вместо заявленного состава группы в 6 человек, оказалось не меньше 15. В процессе экскурсии выяснилось, что предполагается посещение православных храмов, о чем заранее не предупреждено. Учитывая православные каноны женщинам необходимо было наличие головного убора, которого у нас не оказалось и юбки ниже колена, а мы, как туристы были в брюках. Неряшливый вид экскурсовода не сулил приятного врепровождения. Смутило отсутствие фиксированной стоимости мероприятия и выпрашивание необходимой сдачи.
Порадовала только возможность отказаот экскурсии и частичный возврат стоимости экскурсии. Предоплата, внесенная заранее, к сожалению, нап не вернулась. Т.е. мы заплатили за услугу, которую не получили.
Никому и никогда не порекомендуем посещение экскурсии у этого экскурсовода.
20 сентября 2017
Интересная тема, подойдет для тех, кто не очень глубоко разбирается в масонах. Маршрут не тяжелый, километра 3, во время четко уложились. Гид дружелюбный.
Ещё 8 отзывов

Георгий проводит ещё 11 экскурсий

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