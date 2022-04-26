Описание экскурсии:

Морской собор в Кронштадте, освященный в честь святителя Николая Чудотворца, это главный военно-морской храм русских моряков. Он был построен в начале XX века как храм-памятник всем морякам, погибшим за Отечество. Вы побываете в Никольском Морском соборе, где самостоятельно познакомитесь с его уникальным внутренним убранством и морскими реликвиями.



Музейно-исторический парк «Остров фортов» – это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок. Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней и заглянуть в яблоневый сад с прудом.

Всего за полчаса Вы доберетесь до Петергофа на скоростном «Метеоре» из Кронштадта

Нижний парк Вы полюбуетесь многочисленными фонтанами и каскадами Нижнего парка, который был создан в начале XVIII века по велению и собственноручным наброскам Петра I в стиле французских регулярных садов с затейливо оформленными газонами, беломраморной и бронзовой золоченой скульптурой. Фонтаны Петергофа – не просто эффектное украшение, а его душа – певучая, радостная, излучающая жизненную энергию, приобщающая к бессмертию красоты. И уже триста лет восторженные гости готовы часами любоваться игрой воды, взлетающей ввысь, падающей на каменные чаши серебряным дождем, извивающейся причудливыми струями, разлетающейся мириадами искрящихся брызг.