Разрывающий пасть льву»,Каскад «Шахматная гора»,Фонтан «Пирамида»,Адмиралтейство,Обводный канал,Кронштадтский футшток и Мареограф,Памятник Петру I,Якорная площадь,Памятник С. О. Макарову,Морской собор
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии за исключением стоимости входных билетов. Входные билеты в Петергоф и Морской собор являются невозвратными, после выписки билета их стоимость возврату не подлежит.
Описание экскурсии: Морской собор в Кронштадте, освященный в честь святителя Николая Чудотворца, это главный военно-морской храм русских моряков. Он был построен в начале XX века как храм-памятник всем морякам, погибшим за Отечество. Вы побываете в Никольском Морском соборе, где самостоятельно познакомитесь с его уникальным внутренним убранством и морскими реликвиями.
Музейно-исторический парк «Остров фортов» – это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок. Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней и заглянуть в яблоневый сад с прудом. Всего за полчаса Вы доберетесь до Петергофа на скоростном «Метеоре» из Кронштадта Нижний парк Вы полюбуетесь многочисленными фонтанами и каскадами Нижнего парка, который был создан в начале XVIII века по велению и собственноручным наброскам Петра I в стиле французских регулярных садов с затейливо оформленными газонами, беломраморной и бронзовой золоченой скульптурой. Фонтаны Петергофа – не просто эффектное украшение, а его душа – певучая, радостная, излучающая жизненную энергию, приобщающая к бессмертию красоты. И уже триста лет восторженные гости готовы часами любоваться игрой воды, взлетающей ввысь, падающей на каменные чаши серебряным дождем, извивающейся причудливыми струями, разлетающейся мириадами искрящихся брызг.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги экскурсовода
Транспортное обслуживание
Входные билеты с экскурсией по Нижнему парку Петергофа
Посещение Морского собора в Кронштадте
Теплоходная прогулка вокруг фортов
Когда и сколько длится
Когда: Суббота в 10:00
Экскурсия длится около 9.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Суббота в 10:00
Tez Tour — Организатор в Санкт-Петербурге
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