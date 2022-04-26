Кронштадт и Петергоф. Морской Собор + метеор+ Фонтаны

Автобусная, пешеходная, водная

Групповая
Автобусная, пешеходная, водная.

Место окончания: Гостиница "Октябрьская".
Кронштадт и Петергоф. Морской Собор + метеор+ Фонтаны
Кронштадт и Петергоф. Морской Собор + метеор+ Фонтаны
Кронштадт и Петергоф. Морской Собор + метеор+ Фонтаны
Кронштадт и Петергоф. Морской Собор + метеор+ Фонтаны
Кронштадт и Петергоф. Морской Собор + метеор+ Фонтаны
Кронштадт и Петергоф. Морской Собор + метеор+ Фонтаны

Что вас ожидает 🤩

  • Нижний парк,Большой каскад,Фонтан «Самсон
  • Разрывающий пасть льву»,Каскад «Шахматная гора»,Фонтан «Пирамида»,Адмиралтейство,Обводный канал,Кронштадтский футшток и Мареограф,Памятник Петру I,Якорная площадь,Памятник С. О. Макарову,Морской собор
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии за исключением стоимости входных билетов. Входные билеты в Петергоф и Морской собор являются невозвратными, после выписки билета их стоимость возврату не подлежит.
Описание экскурсии:
Морской собор в Кронштадте, освященный в честь святителя Николая Чудотворца, это главный военно-морской храм русских моряков. Он был построен в начале XX века как храм-памятник всем морякам, погибшим за Отечество. Вы побываете в Никольском Морском соборе, где самостоятельно познакомитесь с его уникальным внутренним убранством и морскими реликвиями.

Музейно-исторический парк «Остров фортов» – это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок. Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней и заглянуть в яблоневый сад с прудом.
Всего за полчаса Вы доберетесь до Петергофа на скоростном «Метеоре» из Кронштадта
Нижний парк Вы полюбуетесь многочисленными фонтанами и каскадами Нижнего парка, который был создан в начале XVIII века по велению и собственноручным наброскам Петра I в стиле французских регулярных садов с затейливо оформленными газонами, беломраморной и бронзовой золоченой скульптурой. Фонтаны Петергофа – не просто эффектное украшение, а его душа – певучая, радостная, излучающая жизненную энергию, приобщающая к бессмертию красоты. И уже триста лет восторженные гости готовы часами любоваться игрой воды, взлетающей ввысь, падающей на каменные чаши серебряным дождем, извивающейся причудливыми струями, разлетающейся мириадами искрящихся брызг.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты с экскурсией по Нижнему парку Петергофа
  • Посещение Морского собора в Кронштадте
  • Теплоходная прогулка вокруг фортов
Когда и сколько длится
Когда: Суббота в 10:00
Экскурсия длится около 9.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Суббота в 10:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

🚗На машинеВодные🧒Можно с детьми☀️На весь день🔭Обзорные⛪️Монастыри, церкви, храмы📜История и культура🚌На автобусеПетергоф🗽ДостопримечательностиСоборы и храмы⛲️ФонтаныНа теплоходе

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

Петергоф и Кронштадт. Ваше индвидуальное автопутешествие
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Алексей
5
4 отзыва
Петергоф и Кронштадт. Ваше индвидуальное автопутешествие
Петергоф и Кронштадт - "водная феерия" и "коронный замок", главные составляющие "морского лица" Санкт-Петербурга! Мое
от 13 000 за 1-4 чел.
Билет на метеор Петергоф - Кронштадт
45 минут
🚀 На метеоре
Билет на борт
Спутник
Нет отзывов
Билет на метеор Петергоф - Кронштадт
Электронный билет позволяет вам добраться на метеоре из Петергофа в Кронштадт
от 1 000 за 1 человека
Кронштадт - Никольский (Морской) собор и Петровский док
5.5 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Спутник
4.3
854 отзыва
Кронштадт - Никольский (Морской) собор и Петровский док
Автобусная экскурсия на остров Котлин в город-герой Кронштадт, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО
1 400 за 1 человека
В Кронштадт на метеоре с осмотром фортов и пешеходной экскурсией
5 часов
🚀 На метеоре
⛴ На теплоходе
Групповая
Спутник
4.3
312 отзывов
В Кронштадт на метеоре с осмотром фортов и пешеходной экскурсией
Отправляйтесь в Кронштадт, город морской славы, где каждый уголок пропитан историей
от 2 000 за 1 человека
Билет на метеор в Петергоф и из Петергофа
45 минут
🚀 На метеоре
⛴ На теплоходе
Билет на борт
Спутник
4.2
1979 отзывов
Билет на метеор в Петергоф и из Петергофа
Электронный билет позволяет вам гарантированно занять кресло на быстроходном теплоходе «Метеор»
от 1 000 за 1 человека
Нижний парк и фонтаны Петергофа (автобус + «Метеор»)
5.5 часов
🚌 На автобусе
🚀 На метеоре
Групповая
ТурсервисСПб
4.2
37 отзывов
Нижний парк и фонтаны Петергофа (автобус + «Метеор»)
На нашей экскурсии вы побываете в Нижнем парке Петергофа, познакомитесь с его историей
от 2 950 за 1 человека
Экскурсия в Кронштадт на машине + Морской собор + прогулка на катере *
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Наталья
5
55 отзывов
Экскурсия в Кронштадт на машине + Морской собор + прогулка на катере *
Индивидуальная экскурсия на автомобиле по Кронштадту
11 500 за 1-3 чел.
Кронштадт - хранитель морского флота
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Лера
Кронштадт - хранитель морского флота
Исследовать старинные улочки и гавань города моряков и подняться под купол Морского собора
от 4 400 за 1-3 чел.
Петергоф и Кронштадт за один день
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Светлана
5
133 отзыва
Петергоф и Кронштадт за один день
Поездка в знаменитую императорскую резиденцию и город Морской славы
12 500 за 1-6 чел.
Морской Собор - сердце Кронштадта
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Алевтина
5
2 отзыва
Морской Собор - сердце Кронштадта
Узнать историю балтийского флота через погружение в судьбу главных памятников Якорной площади
2 500 за 1-10 чел.
Кронштадт - Морской собор и форт Константин
5.5 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Визит
4.3
12 отзывов
Кронштадт - Морской собор и форт Константин
На нашей экскурсии в город-крепость Кронштадт вы сможете приобщиться к великой истории Российской империи, увидеть
от 1 400 за 1 человека
Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия)
4.5 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Спутник
4.2
538 отзывов
Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия)
Знаменитая резиденция Петра I не нуждается в дополнительном представлении
от 200 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ