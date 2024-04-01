Со времён Петра I жизнь женщин в России стала меняться. В уютной обстановке ресторана я расскажу, как они становились счастливыми и успешными вопреки всему. Вы узнаете о женщине-реформаторе русского языка, о революционном браке, зарегистрированном в ЗАГСе под первым номером, а ещё о том, что на самом деле мы отмечаем 8 марта.

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Ваш гид в Санкт-Петербурге

Ольга Ваш гид в Санкт-Петербурге

Время начала: 11:00

Описание экскурсии

В одном из уютных ресторанов Петербурга, который мы выберем вместе с вами, я расскажу:

Кто она — первая в мире женщина, ставшая главой Академии наук и мамой буквы «ё»

Как получилось, что в Советской России женщины были полностью уравнены в правах с мужчинами

Почему и как в Петербурге началась эмансипация женщин

Что на самом деле мы отмечаем 8 марта и за что боролись феминистки

Как развивалось женское движение до революции и поддерживали ли это мужчины или критиковали

И многое другое!

Организационные детали

Лекция будет интересна взрослым и детям от 14 лет.