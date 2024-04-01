Со времён Петра I жизнь женщин в России стала меняться. В уютной обстановке ресторана я расскажу, как они становились счастливыми и успешными вопреки всему.
Вы узнаете о женщине-реформаторе русского языка, о революционном браке, зарегистрированном в ЗАГСе под первым номером, а ещё о том, что на самом деле мы отмечаем 8 марта.
Вы узнаете о женщине-реформаторе русского языка, о революционном браке, зарегистрированном в ЗАГСе под первым номером, а ещё о том, что на самом деле мы отмечаем 8 марта.
Описание экскурсии
В одном из уютных ресторанов Петербурга, который мы выберем вместе с вами, я расскажу:
- Кто она — первая в мире женщина, ставшая главой Академии наук и мамой буквы «ё»
- Как получилось, что в Советской России женщины были полностью уравнены в правах с мужчинами
- Почему и как в Петербурге началась эмансипация женщин
- Что на самом деле мы отмечаем 8 марта и за что боролись феминистки
- Как развивалось женское движение до революции и поддерживали ли это мужчины или критиковали
И многое другое!
Организационные детали
Лекция будет интересна взрослым и детям от 14 лет.
в воскресенье в 11:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 634 туристов
Добрый день! Меня зовут Ольга. С 2015 года я провожу игры-путешествия по Санкт-Петербургу для детей от 6 лет. А ещё веду историю Петербурга в школе. В интерактивной игре ребята не только узнают историю города и познакомятся с его достопримечательностями, но и весело проведут время. С нетерпением жду встречи!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана
1 апр 2024
Очень понравилась лекция. Все было интересно, прекрасный рассказчик, очень все здорово. Понравилось, что это была не обычная лекция - преподаватель говорит, а мы слушаем. Нет! Мы слушали, мы разговорились, делились мнением, супер просто.
Очень положительные эмоции остались как от лекции, как и от Ольги самой - прекрасный и солнечный человек.
Очень положительные эмоции остались как от лекции, как и от Ольги самой - прекрасный и солнечный человек.
О
Олеся
11 мар 2024
Отличная экскурсия получилась, увлекательная, интересная и познавательная!
Т
Татьяна
5 мар 2024
Прекрасно провела время. Очень удачный формат- лекция и завтрак в видовом ресторане. Интересно, познавательно, Ольга - супер гид, рекомендую.
С
Светлана
3 мар 2024
Олечка прекрасный, интереснейший рассказчик, отлично знает историю. Видно, что особенно увлечена историей Санкт-Петербурга. Обязательно пойду ещё на экскурсию)
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