Лекция в мини-группе «Женская революция»

Понять, почему Петербург - колыбель русского феминизма
Со времён Петра I жизнь женщин в России стала меняться. В уютной обстановке ресторана я расскажу, как они становились счастливыми и успешными вопреки всему.

Вы узнаете о женщине-реформаторе русского языка, о революционном браке, зарегистрированном в ЗАГСе под первым номером, а ещё о том, что на самом деле мы отмечаем 8 марта.
5
4 отзыва
Лекция в мини-группе «Женская революция»
Лекция в мини-группе «Женская революция»
Лекция в мини-группе «Женская революция»
Ближайшие даты:
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апр
Время начала: 11:00

Описание экскурсии

В одном из уютных ресторанов Петербурга, который мы выберем вместе с вами, я расскажу:

  • Кто она — первая в мире женщина, ставшая главой Академии наук и мамой буквы «ё»
  • Как получилось, что в Советской России женщины были полностью уравнены в правах с мужчинами
  • Почему и как в Петербурге началась эмансипация женщин
  • Что на самом деле мы отмечаем 8 марта и за что боролись феминистки
  • Как развивалось женское движение до революции и поддерживали ли это мужчины или критиковали

И многое другое!

Организационные детали

Лекция будет интересна взрослым и детям от 14 лет.

в воскресенье в 11:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Светлана
1 апр 2024
Очень понравилась лекция. Все было интересно, прекрасный рассказчик, очень все здорово. Понравилось, что это была не обычная лекция - преподаватель говорит, а мы слушаем. Нет! Мы слушали, мы разговорились, делились мнением, супер просто.
Очень положительные эмоции остались как от лекции, как и от Ольги самой - прекрасный и солнечный человек.
Очень понравилась лекция. Все было интересно, прекрасный рассказчик, очень все здорово. Понравилось, что это была неОчень понравилась лекция. Все было интересно, прекрасный рассказчик, очень все здорово. Понравилось, что это была неОчень понравилась лекция. Все было интересно, прекрасный рассказчик, очень все здорово. Понравилось, что это была не
О
11 мар 2024
Отличная экскурсия получилась, увлекательная, интересная и познавательная!
Т
5 мар 2024
Прекрасно провела время. Очень удачный формат- лекция и завтрак в видовом ресторане. Интересно, познавательно, Ольга - супер гид, рекомендую.
Прекрасно провела время. Очень удачный формат- лекция и завтрак в видовом ресторане. Интересно, познавательно, Ольга - супер гид, рекомендую.Прекрасно провела время. Очень удачный формат- лекция и завтрак в видовом ресторане. Интересно, познавательно, Ольга - супер гид, рекомендую.Прекрасно провела время. Очень удачный формат- лекция и завтрак в видовом ресторане. Интересно, познавательно, Ольга - супер гид, рекомендую.Прекрасно провела время. Очень удачный формат- лекция и завтрак в видовом ресторане. Интересно, познавательно, Ольга - супер гид, рекомендую.Прекрасно провела время. Очень удачный формат- лекция и завтрак в видовом ресторане. Интересно, познавательно, Ольга - супер гид, рекомендую.
С
3 мар 2024
Олечка прекрасный, интереснейший рассказчик, отлично знает историю. Видно, что особенно увлечена историей Санкт-Петербурга. Обязательно пойду ещё на экскурсию)

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