Предлагаю Вашему вниманию мастер-класс по Шведской кухне 🥧 Вас готовить любимые блюда, с удовольствием поделюсь секретами.
Все продукты предоставляю.
Приготовленные блюда можно забрать с собой.
Наш мастер-класс будет проходить в историческом центре, в коммунальной квартире, в доме начала 20 века.
С удовольствием расскажу Вам историю 📖 нашего дома и образования коммунальных квартир в Санкт-Петербурге.
На Ваш выбор в зависимости от времени года, можем приготовить одно блюдо за один мастер-класс:
-Имбирные пряники
-Пирог Мустиккакукко с черникой( подаётся тёплым с ванильным мороженым)
-Хлеб с клюквой (Filmjolkslimpa med lingon)
-Драники из корнеплодов c беконом и клюквенным джемом (Rotfruktsraggmunkar med bacon och lingon)
-Шоколадное песочное печенье(Chokladsnittar)
-Булочки с корицей(Kanelbullar)
-Шведский крем-суп из тыквы