Предлагаю Вашему вниманию мастер-класс по Шведской кухне 🥧 Вас готовить любимые блюда, с удовольствием поделюсь секретами.

Все продукты предоставляю.

Приготовленные блюда можно забрать с собой.

Наш мастер-класс будет проходить в историческом центре, в коммунальной квартире, в доме начала 20 века.

С удовольствием расскажу Вам историю 📖 нашего дома и образования коммунальных квартир в Санкт-Петербурге.

На Ваш выбор в зависимости от времени года, можем приготовить одно блюдо за один мастер-класс:

-Имбирные пряники

-Пирог Мустиккакукко с черникой( подаётся тёплым с ванильным мороженым)

-Хлеб с клюквой (Filmjolkslimpa med lingon)

-Драники из корнеплодов c беконом и клюквенным джемом (Rotfruktsraggmunkar med bacon och lingon)

-Шоколадное песочное печенье(Chokladsnittar)

-Булочки с корицей(Kanelbullar)

-Шведский крем-суп из тыквы