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Мастер-класс по Шведской кухне

Irina M.
Irina M. – Гид из Санкт-Петербурга
На мастер-классе вы сможете сами выбрать блюда, которое будете готовить.

Это могут быть классические булочки с корицей, драники из корнеплодов с беконом и клюквенным джемом или что-то еще.

Также вы побываете в коммунальной квартире, которая расположена в историческом центре Санкт-Петербурга.

Я расскажу вам не только секреты шведской кухни 🥧, но и историю 📖 дома, а также петербургских коммунальных квартир.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-2 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Мастер-класс по Шведской кухне
Мастер-класс по Шведской кухне

Что вы увидите

  • Аутентичная коммунальная квартира на Петроградской стороне в доме архитектора Долгинова конца XIX века в стиле модерн
  • Парадная лестница и черный вход со двора
Предлагаю Вашему вниманию мастер-класс по Шведской кухне 🥧 Вас готовить любимые блюда, с удовольствием поделюсь секретами.
Все продукты предоставляю.
Приготовленные блюда можно забрать с собой.
Наш мастер-класс будет проходить в историческом центре, в коммунальной квартире, в доме начала 20 века.
С удовольствием расскажу Вам историю 📖 нашего дома и образования коммунальных квартир в Санкт-Петербурге.

На Ваш выбор в зависимости от времени года, можем приготовить одно блюдо за один мастер-класс:

    -Имбирные пряники
    -Пирог Мустиккакукко с черникой( подаётся тёплым с ванильным мороженым)
    -Хлеб с клюквой (Filmjolkslimpa med lingon)
    -Драники из корнеплодов c беконом и клюквенным джемом (Rotfruktsraggmunkar med bacon och lingon)
    -Шоколадное песочное печенье(Chokladsnittar)
    -Булочки с корицей(Kanelbullar)
    -Шведский крем-суп из тыквы
    Что входит
    • Все продукты включены в стоимость
    Начало и место завершения
    🚩 метро Петроградская, улица Подковырова, 4
    Мастер-класс по Шведской кухне
    Мастер-класс по Шведской кухне
    Мастер-класс по Шведской кухне
    Мастер-класс по Шведской кухне
    Мастер-класс по Шведской кухне
    Мастер-класс по Шведской кухне
    Мастер-класс по Шведской кухне
    Мастер-класс по Шведской кухне
    Мастер-класс по Шведской кухне

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Irina M.
    Irina M.
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