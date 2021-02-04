Приглашаем на увлекательную экскурсию с погружением в загадочный мир мифов и реальных фактов из истории старого Петербурга. Такая прогулка будет идеальным продолжением обзорной экскурсии «Гуляй как петербуржец».

Мы начнем прогулку в 100 метрах от Дворцовой площади и шаг за шагом будем погружаться в магический Петербург. Наши гиды не станут рассказывать сказки о выдуманных призраках, а познакомят вас с разными точками зрения и версиями одних и тех же событий. Только вам решать, в какую из них поверить.

Во время 2-часовой экскурсии нам откроются тайны Дворцовой, Исаакиевской и Сенатской площадей. Мы пройдем по «бульвару» Онегина, отыщем место убийства Григория Распутина, узнаем, почему глаза «Медного всадника» влюбленно смотрят на Петербург и какой дом хотели разыграть в лотерею.

Маршрут закончится возле Новой Голландии, где желающие смогут перекусить в местных кафе.