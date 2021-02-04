От мифов к истории: удивительные истории Петербурга

Пешеходная

5
2 отзыва
Групповая
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
От мифов к истории: удивительные истории Петербурга
От мифов к истории: удивительные истории Петербурга
От мифов к истории: удивительные истории Петербурга
От мифов к истории: удивительные истории Петербурга

Что вас ожидает 🤩

  • Дворцовая площадь
  • Бульвар Евгения Онегина
  • Дом со львами
  • Исаакиевский собор
  • Поцелуев мост
  • Юсуповский дворец
  • Новая Голландия
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Приглашаем на увлекательную экскурсию с погружением в загадочный мир мифов и реальных фактов из истории старого Петербурга. Такая прогулка будет идеальным продолжением обзорной экскурсии «Гуляй как петербуржец».

Мы начнем прогулку в 100 метрах от Дворцовой площади и шаг за шагом будем погружаться в магический Петербург. Наши гиды не станут рассказывать сказки о выдуманных призраках, а познакомят вас с разными точками зрения и версиями одних и тех же событий. Только вам решать, в какую из них поверить.

Во время 2-часовой экскурсии нам откроются тайны Дворцовой, Исаакиевской и Сенатской площадей. Мы пройдем по «бульвару» Онегина, отыщем место убийства Григория Распутина, узнаем, почему глаза «Медного всадника» влюбленно смотрят на Петербург и какой дом хотели разыграть в лотерею.

Маршрут закончится возле Новой Голландии, где желающие смогут перекусить в местных кафе.

Программа

  • Адмиралтейство
  • Дворцовая площадь
  • Памятник с верблюдом
  • Бульвар Евгения Онегина
  • Дом со львами
  • Медный всадник
  • Сенатская площадь
  • Исаакиевский собор
  • Англетер и Астория
  • Конногвардейский манеж
  • Здание германского посольства
  • Памятник Николаю Первому
  • Мариинский дворец
  • Дворец культуры работников связи (бывшая кирха)
  • Поцелуев мост
  • Юсуповский дворец, место смерти
  • Николаевский дворец
  • Новая Голландия

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Среда, Пятница, Воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, Среда, Пятница, Воскресенье в 15:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Т
4 фев 2021
Мне, как местной жительнице, было очень интересно узнать истории тех мест, где часто бываешь. Мария - отличный гид. Все прошло на одном дыхании, форма повествования и материал очень легкий для восприятия и интересный. Никогда бы не подумала что меня заинтересует мужской род Романовых. Захотелось почитать про них подробнее) Однозначно рекомендую эту экскурсию!
Н
26 янв 2021
Замечательная прогулка для любителей пешеходных приключений, понравилось все,подача информации,интересный и весёлый гид Виктор,несмотря на погоду куча впечатлений, спасибо большое,будем рекомендовать вас друзьям!

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