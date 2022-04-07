С материка на Ваську - дворы Петербурга

Пешеходная

Групповая
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
С материка на Ваську - дворы Петербурга
С материка на Ваську - дворы Петербурга
С материка на Ваську - дворы Петербурга
С материка на Ваську - дворы Петербурга

Что вас ожидает 🤩

  • Самые странные дворы Петербурга
  • Храм святой Екатерины
  • Самая маленькая площадь России
  • Кунсткамера
  • Стрелка Васильевского острова
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Эта необычная экскурсия станет настоящим путешествием по уникальным дворам Северной столицы с погружением в историю Петербурга.

Васильевский остров считается самым странным спальным районом Петербурга, который задумывался как центр новой столицы с дворцами новой знати. Впервые в Петербурге Васильевский остров был обрамлен гранитом и планировался как полностью водоходный. Петр I хотел сделать вместо улиц каналы – совсем как в любимом Амстердаме.

Прогуливаясь по бывшим каналам, а ныне – пешеходным линиям, заглядывая в удивительные проходные дворы, вы услышите об истории Васильевского острова и узнаете, почему уже к 18 веку «Васька» превратилась в первый спальный район столицы и место обитания профессуры, торговцев, иностранцев и маргиналов.

Нам предстоит неспешное погружение в разные эпохи жизни Васильевского острова, начиная от петровской эпохи до периода страшной блокады. Вы увидите готические церкви и доходные дома, найдете самую узкую улочку Петербурга и самую маленькую площадь России. Поймете, в чем заключается секрет удивительного патриотизма жителей «Васьки», которые с презрением называют остальной город «Материком».

Программа

  • Памятник Василию Корчмину
  • Памятник Конке
  • Улицы-линии
  • Лютеранская церковь Святого Михаила
  • Самые странные дворы Петербурга
  • Храм святой Екатерины
  • "Черный ангел" или "ангел-пустые руки"
  • Самая маленькая площадь России
  • Здание 12 Коллегий
  • Кунсткамера
  • Ростральные колонны
  • Стрелка Васильевского острова
  • Панорама Невы

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Вторник, Четверг, Суббота в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вторник, Четверг, Суббота в 15:00

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