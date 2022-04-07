Эта необычная экскурсия станет настоящим путешествием по уникальным дворам Северной столицы с погружением в историю Петербурга.

Васильевский остров считается самым странным спальным районом Петербурга, который задумывался как центр новой столицы с дворцами новой знати. Впервые в Петербурге Васильевский остров был обрамлен гранитом и планировался как полностью водоходный. Петр I хотел сделать вместо улиц каналы – совсем как в любимом Амстердаме.

Прогуливаясь по бывшим каналам, а ныне – пешеходным линиям, заглядывая в удивительные проходные дворы, вы услышите об истории Васильевского острова и узнаете, почему уже к 18 веку «Васька» превратилась в первый спальный район столицы и место обитания профессуры, торговцев, иностранцев и маргиналов.

Нам предстоит неспешное погружение в разные эпохи жизни Васильевского острова, начиная от петровской эпохи до периода страшной блокады. Вы увидите готические церкви и доходные дома, найдете самую узкую улочку Петербурга и самую маленькую площадь России. Поймете, в чем заключается секрет удивительного патриотизма жителей «Васьки», которые с презрением называют остальной город «Материком».