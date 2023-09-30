Прокатиться на двухпалубном комфортабельном теплоходе и насладиться видами Северной столицы
Приглашаем отдохнуть от городской суеты на теплоходе «Корюшка»! Вы увидите с воды главные символы парадного Петербурга: Эрмитаж, Петропавловскую крепость и Ростральные колонны.
А также современные достопримечательности: Вантовый мост, небоскрёб Лахта Центр и стадион Газпром Арена. Теплоход оборудован аудиогидом и рестораном с большим выбором блюд.
А также современные достопримечательности: Вантовый мост, небоскрёб Лахта Центр и стадион Газпром Арена. Теплоход оборудован аудиогидом и рестораном с большим выбором блюд.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
На комфортабельном теплоходе «Корюшка» вы сможете отдохнуть на большой открытой палубе или в закрытом салоне-ресторане с панорамными окнами и системой климат-контроля. Вам не будет жарко в знойный день, и вы не замерзнёте в прохладную погоду.
Достопримечательности на маршруте
- Кунсткамера
- Петропавловская крепость
- Адмиралтейство
- Крейсер «Аврора»
- Летучий голландец
- Ростральные колонны
- Стадион «Петровский»
- Диво остров
- Вантовый мост ЗСД
- Лахта Центр
- Стадион Газпром Арена
Организационные детали
- Продолжительность прогулки — 1 час 45 минут
- На борту теплохода работает ресторан с большим выбором блюд и напитков
- На теплоходе будет работать аудиогид
в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 21:10
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на причале «Спуск со львами»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 21:10Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 91 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Теплоходные прогулки — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 703 туристов
Уважаемые пассажиры! Наша команда приглашает вас на водные круизы и экскурсии по Санкт-Петербургу. С 2012 года мы знакомим гостей Петербурга с городом и бережно заботимся о вашем удобстве, комфорте и, конечно, впечатлениях! С нами вы можете отправиться в Петергоф или Кронштадт, на прогулку по Большой и Малой Неве, Фонтанке, Мойке, каналу Грибоедова. Увидеть, как разводятся мосты, и расслабиться после насыщенного дня под чудесную музыку, любуясь набережными Невы.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
30 сен 2023
Отличная прогулка на теплоходе.
Красивые виды, хороший выбор блюд и напитков в ресторане.
Красивые виды, хороший выбор блюд и напитков в ресторане.
Л
Ленар
15 сен 2023
Данный оператор очень приятно удивил! Все очень классно!
А
Анна
4 сен 2023
Отличная поездка! Комфортный теплоход - можно и на открытой палубе посидеть и на закрытой. Понравился выбор блюд в ресторане. Рыбный суп был очень вкусный! Спасибо за хорошую организацию!
Д
Денис
31 авг 2023
Все понравилось, экскурсия познавательная, сервис отличный, теплоход замечательный, приятно помогли с коляской и сделали отдельный заезд вне очереди!
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