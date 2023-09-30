Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 21:10

Экскурсия длится около 2 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала