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Открытие Абхазии — Гагра, Рица, Афон

Алексей В.
Алексей В. – Гид из Сочи
Добро пожаловать в страну души.

Именно так переводится Абхазия на русский язык.

В советское время это местечко было элитным курортом, не каждый мог позволить сюда поездку.

Сейчас же это доступное направление.

Абхазия — небольшая страна, но здесь множество достопримечательностей 🏛️.

Для вас я составил идеальный маршрут одного дня.

За одну экскурсию ⛳ вы посетите Гагры, озеро Рица и Новый Афон.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 12 000 ₽ за экскурсию

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Открытие Абхазии — Гагра, Рица, Афон
Открытие Абхазии — Гагра, Рица, Афон

Что вы увидите

  • Гагры
  • Озеро Рица
  • Новый Афон
  • Дача Сталина (по запросу)
  • Ново-Афонский монастырь и пещера
Абхазия — страна души
Широкими мазками мы посмотрим основные достопримечательности 🏛️ «страны души», как её называют местные жители.

Что нас ждёт:

  • мы будем вдыхать горные и морские потоки воздуха в Гагре и сделаем ряд необычных остановок;
  • попробуем на вкус национальную кухню;
  • оценим глазами природу по пути к озеру Рица и панорамы со смотровых площадок;
  • окунемся в атмосферу Нового Афона.
  • Я стремлюсь знать про Абхазию все и поэтому не прекращаю изучать культуру и особенности региона. С радостью работаю с любыми возрастными категориями. Организационные детали:• С собой на экскурсию ⛳ необходимо взять: внутренний российский паспорт или загранпаспорт (свидетельства о рождении для детей). Удобную обувь, теплую одежду. Фотоаппарат, деньги за экскурсию (оставшуюся часть), на сувениры 🎁, обед (деньги только наличные (разменяйте на мелкие, там редко есть сдача), карты не работают в Абхазии. Зонт, солнечные очки, пустую тару для набора воды, купальные принадлежности.
  • В случае, если ребенок пересекает границу без сопровождения родителей, необходимо нотариально заверенное согласие родителей на посещение Абхазии.
Что входит
  • Услуги гида-водителя
  • Транспорт на время экскурсии.
Что не входит
  • Входные билеты в Рицинский Национальный Реликтовый Парк
  • Входные билеты в пещеры
  • Входные билеты на дачу Сталина
  • Обед.
Начало и место завершения
🚩 По договорённости с туристами, в гостинице
Открытие Абхазии — Гагра, Рица, Афон
Открытие Абхазии — Гагра, Рица, Афон
Открытие Абхазии — Гагра, Рица, Афон
Открытие Абхазии — Гагра, Рица, Афон

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алексей В.
Алексей В.
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