Белла проводит ещё 3 экскурсии

Трекинг к трем водопадам

Под сенью колхидского леса прогуляться до Ажекских и Ореховского водопадов

Белла
Белла – Гид из Сочи
Тот случай, когда путь не менее прекрасен, чем цель: вы насладитесь тишиной леса и журчанием реки, полюбуетесь зелеными самшитами, а в цветущую пору — рододендронами и подснежниками.

Увидите знаменитый Ореховский водопад и два менее известных, но впечатляющих Ажекских.

По пути я расскажу о флоре и фауне экопарка и поделюсь любопытными фактами об этом месте.
Задать вопросОбычно отвечает за 10 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 💧Водопады
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 600 ₽ за человека

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Трекинг к трем водопадам
Трекинг к трем водопадам

Что вас ожидает

Три водопада
Вдоль реки Сочи мы дойдем до Нижнего Ажекского водопада — такого живописного и в то же время уютного. Вы сможете умыться или искупаться в чистой воде, пофотографироваться — а после нас ждет подъем к Верхнему водопаду через грушевый сад. В экопоселении «Ажек» мы устроим привал с пикником на поляне и отдохнем. А на обратном пути посетим Ореховский водопад.

Зеленый маршрут
Без сложных подъемов и спусков, в тишине древнего колхидского леса — такой будет наша прогулка-трекинг. Весной вас порадуют цветущие рододендроны, подснежники, примулы и цикламены, а самшитовые деревья 🌳, буки и грабы уберегут от летнего зноя. В сравнении с другими местами, на этой тропе не так многолюдно, поэтому вы сможете действительно насладиться природой.

Организационные детали

Билет 🎫 на территорию Сочинского национального парка входит в стоимость.

Сведения о маршруте

  • Район: Хостинский район Сочи (с. Ореховка)
  • Сложность: выше среднего
  • Протяженность: 16-20 км
  • Набор высоты: 290 м
Начало и место завершения
🚩 в селе Ореховка
Трекинг к трем водопадам
Трекинг к трем водопадам
Трекинг к трем водопадам
Трекинг к трем водопадам
Трекинг к трем водопадам
Трекинг к трем водопадам
Трекинг к трем водопадам
Трекинг к трем водопадам
Трекинг к трем водопадам
Трекинг к трем водопадам
Трекинг к трем водопадам
Трекинг к трем водопадам
Трекинг к трем водопадам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Белла
Белла
Люблю Сочи: этот город-курорт дарит радость, яркие впечатления и приятные сюрпризы. И неважно, отдыхаете ли вы в городе, в горах или у моря. Кроме прогулок, экскурсий, походов, организую авторские туры. Мне нравится показывать, рассказывать о Сочи так, чтобы гости всегда оставались довольны. Индивидуальный подход, высокий уровень сервиса и врожденное гостеприимство гарантируют незабываемые впечатления.
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