Белла проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Три водопада

Вдоль реки Сочи мы дойдем до Нижнего Ажекского водопада — такого живописного и в то же время уютного. Вы сможете умыться или искупаться в чистой воде, пофотографироваться — а после нас ждет подъем к Верхнему водопаду через грушевый сад. В экопоселении «Ажек» мы устроим привал с пикником на поляне и отдохнем. А на обратном пути посетим Ореховский водопад.

Зеленый маршрут

Без сложных подъемов и спусков, в тишине древнего колхидского леса — такой будет наша прогулка-трекинг. Весной вас порадуют цветущие рододендроны, подснежники, примулы и цикламены, а самшитовые деревья 🌳, буки и грабы уберегут от летнего зноя. В сравнении с другими местами, на этой тропе не так многолюдно, поэтому вы сможете действительно насладиться природой.

Организационные детали

Билет 🎫 на территорию Сочинского национального парка входит в стоимость.

Сведения о маршруте