На обзорной пешеходной экскурсии по Калининграду вам расскажут о прошлом и настоящем города, научат ориентироваться в его улицах и достопримечательностях. Подскажут, какие музеи есть в Калининграде и как к ним добраться. И, конечно же, ответят на все ваши вопросы.

За короткое время вы получите полное представление о современной жизни в городе, а также узнаете его историю и традиции. Вы узнаете много полезных лайфхаков: что попробовать в Калининграде, где сделать выгодные покупки, какие сувениры привезти из Калининграда, а также какие лучшие места Калининграда посетить, и в какое время в них лучше попасть.

Так как показать все самое важное в Калининграде за два часа очень сложно, мы проводим эту экскурсию по двум маршрутам, условно – "Синему" и "Красному". Маршруты чередуются через день. Если сегодня экскурсия проходит по "Синему" маршурту, то завтра она пойдет по "Красному" (смотрите карту экскурсии и дни проведения маршрутов по ссылке в разделе "Дополнительная информация"). Наиболее полное представление о городе Вы получите, если забронируете две пешеходные экскурсии – на два дня, следующие сразу друг за другом.