Ежедневная пешеходная экскурсия по Калининграду

Пешеходная

5
2 отзыва
Групповая
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Ежедневная пешеходная экскурсия по Калининграду
Ежедневная пешеходная экскурсия по Калининграду
Ежедневная пешеходная экскурсия по Калининграду
Ежедневная пешеходная экскурсия по Калининграду

Что вас ожидает 🤩

  • Триумфальная колонна
  • Квартал Амалиенау
  • «Борющиеся зубры»
  • Памятник Петру I
  • Руины Королевского замка
  • Остров Канта
  • Рыбная деревня
  • Кафедральный собор
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

На обзорной пешеходной экскурсии по Калининграду вам расскажут о прошлом и настоящем города, научат ориентироваться в его улицах и достопримечательностях. Подскажут, какие музеи есть в Калининграде и как к ним добраться. И, конечно же, ответят на все ваши вопросы.

За короткое время вы получите полное представление о современной жизни в городе, а также узнаете его историю и традиции. Вы узнаете много полезных лайфхаков: что попробовать в Калининграде, где сделать выгодные покупки, какие сувениры привезти из Калининграда, а также какие лучшие места Калининграда посетить, и в какое время в них лучше попасть.

Так как показать все самое важное в Калининграде за два часа очень сложно, мы проводим эту экскурсию по двум маршрутам, условно – "Синему" и "Красному". Маршруты чередуются через день. Если сегодня экскурсия проходит по "Синему" маршурту, то завтра она пойдет по "Красному" (смотрите карту экскурсии и дни проведения маршрутов по ссылке в разделе "Дополнительная информация"). Наиболее полное представление о городе Вы получите, если забронируете две пешеходные экскурсии – на два дня, следующие сразу друг за другом.

Программа

Красный маршрут – мы идем в сторону знаменитого квартала Амалиенау, по пути знакомимся со скульптурной композицией «Борющиеся зубры», памятниками Петру I и Фридриху Шиллеру, зоопарком, кинотеатром «Заря» и другими достопримечательностями в этой красивейшей части города, а заканчиваем маршрут у кирхи памяти королевы Луизы.


Синий маршрут – мы знакомимся с довоенными и современными зданиями города, проходим по центральной улице и дворам, изучаем руины Королевского замка, и спускаемся на остров Канта, любуемся Музеем Мирового океана, биржей, кафедральным собором, вспоминаем великого философа Иммануила Канта и заканчиваем нашу прогулку перед Медовым мостом у входа в Рыбную деревню.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 15:15

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
В
24 июля 2021
Была на пешеходных экскурсиях в Калининграде по красному и синему маршруту 18 и 19 июля с гидом Татьяной. Эти экскурсии для первого знакомства с городом, его историей, архитектурой и достопримечательностями очень информативны и познавательны.
Спасибо Татьяне за увлекательные рассказы о прекрасном городе, в который просто невозможно не влюбиться.
С
4 апр 2018
Потрясающий экскурсовод! Все очень интересно. Екатерина (экскурсовод) ответила на все наши вопросы!

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