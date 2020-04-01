Ежедневная пешеходная экскурсия по Казани

Пешеходная

5
1 отзыв
Групповая
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Ежедневная пешеходная экскурсия по Казани
Ежедневная пешеходная экскурсия по Казани
Ежедневная пешеходная экскурсия по Казани
Ежедневная пешеходная экскурсия по Казани

Что вас ожидает 🤩

  • Казанский кремль
  • Городские часы
  • Памятник Шаляпину
  • Дом Ушковой
  • Высотки университета
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Для прогулок по Казани вам предлагаются вам два базовых маршрута – Красный и Синий.

Красный маршрут проходит через самые популярные городские достопримечательности: от Городских часов на площади Тукая мы пройдем по пешеходной улице Баумана – аналогу московского Арбата, увидим фонтан Су Анасы, аптеку Бренинга, колокольню Богоявленского собора, памятник Федору Шаляпину, поднимаемся к знаменитому Казанскому университету, пройдем по улице Кремлевской, где полюбуемся городскими пассажами конца XIX века, загадаем желание у памятника «Кот казанский», посмотрим на арку влюблённых, Петропавловский собор и выйдем к Казанскому Кремлю.

Синий маршрут также начинается от Городских часов. Далее мы спустимся вниз улице Пушкина мимо сквера Габдуллы Тукая, где стоит его скульптурное изображение, увидим Ак Барса – символ Республики Татарстан, выполненного в виде цветочной композиции, познакомимся с героем татарских сказок Шурале и с афишей театра им. Галиаскара Камала, полюбуемся зеркалом озера Нижний Кабан и прекрасными видами города, которые открываются с его берегов. Закончится экскурсия в Старо-Татарской слободе, где вы увидите не только одну из старейших мечетей в Европе, но и проникнитесь духом национального гостеприимства.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.

Ежедневно в 15:15

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
2
1
А
1 апр 2020
Отличная, спокойная экскурсия по местам, куда не водят обзорные экскурсии. Поэтому узнали о городе много нового и интересного. Помимо исторической информации наш экскурсовод рассказала много легенд, связанных с разными объектами и ответила исчерпывающе на все вопросы. От экскурсии остались только приятные впечатления. Большое спасибо проекту 15.15 и особенно нашему гиду.

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