Для прогулок по Казани вам предлагаются вам два базовых маршрута – Красный и Синий.

Красный маршрут проходит через самые популярные городские достопримечательности: от Городских часов на площади Тукая мы пройдем по пешеходной улице Баумана – аналогу московского Арбата, увидим фонтан Су Анасы, аптеку Бренинга, колокольню Богоявленского собора, памятник Федору Шаляпину, поднимаемся к знаменитому Казанскому университету, пройдем по улице Кремлевской, где полюбуемся городскими пассажами конца XIX века, загадаем желание у памятника «Кот казанский», посмотрим на арку влюблённых, Петропавловский собор и выйдем к Казанскому Кремлю.

Синий маршрут также начинается от Городских часов. Далее мы спустимся вниз улице Пушкина мимо сквера Габдуллы Тукая, где стоит его скульптурное изображение, увидим Ак Барса – символ Республики Татарстан, выполненного в виде цветочной композиции, познакомимся с героем татарских сказок Шурале и с афишей театра им. Галиаскара Камала, полюбуемся зеркалом озера Нижний Кабан и прекрасными видами города, которые открываются с его берегов. Закончится экскурсия в Старо-Татарской слободе, где вы увидите не только одну из старейших мечетей в Европе, но и проникнитесь духом национального гостеприимства.