Вы пройдете по старым улочкам, встретитесь со сказочным персонажем Шурале, пришедшем из сказок Тукая, увидите старинные мечети, дома, где жили богатые татарские купцы-миллионщики, узнаете, какие свадебные подарки они делали своим дочкам. Повстречаете девушку в национальном костюме, которая научит вас говорить по-татарски. Также вы найдете дом и улицу, связанные с именами татарских просветителей - Каюма Насыри и Шигабутдина Марджани. И обязательно узнаете, какие тайны скрывает в себе озеро Кабан!
Для кого: для всех желающих, семей с детьми, школьников всех возрастов, взрослых, интересующих татарским национальным колоритом
Важная информация
- Протяженность маршрута: около 2 км
- Команды самостоятельно перемещаются между ключевыми точками игры.
- Ведущие игры не сопровождают участников.
- Если учавствуют только дети, мы можем предоставить сопровождающих
- за отдельную плату.
- Рекомендуем добавить к квесту экскурсию ⛳ по музею Габдуллы Тукая и
национальное татарское чаепитие в музее. (К стоимости добавляются
билеты музея и стоимость организации чаепития)