Вы пройдете по старым улочкам, встретитесь со сказочным персонажем Шурале, пришедшем из сказок Тукая, увидите старинные мечети, дома, где жили богатые татарские купцы-миллионщики, узнаете, какие свадебные подарки они делали своим дочкам. Повстречаете девушку в национальном костюме, которая научит вас говорить по-татарски. Также вы найдете дом и улицу, связанные с именами татарских просветителей - Каюма Насыри и Шигабутдина Марджани. И обязательно узнаете, какие тайны скрывает в себе озеро Кабан!

Для кого: для всех желающих, семей с детьми, школьников всех возрастов, взрослых, интересующих татарским национальным колоритом

Важная информация

Протяженность маршрута: около 2 км

Команды самостоятельно перемещаются между ключевыми точками игры.

Ведущие игры не сопровождают участников.

Если учавствуют только дети, мы можем предоставить сопровождающих

за отдельную плату.

Рекомендуем добавить к квесту экскурсию ⛳ по музею Габдуллы Тукая и

национальное татарское чаепитие в музее. (К стоимости добавляются

билеты музея и стоимость организации чаепития)