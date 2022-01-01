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Квест “Старо-татарская слобода и ее обитатели”

Загадки_Казани
Загадки_Казани – Гид из Казани
Эта игра познакомит вас со старинным татарским уголком Казани - Старо-татарской слободой.

Здесь жили татарские купцы и ремесленники, здесь творили "татарский Пушкин" Габдулла Тукай и первый татарский драматург Галиаскар Камал.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-50 человек

  • 7 438 ₽ за экскурсию

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Квест “Старо-татарская слобода и ее обитатели”
Квест “Старо-татарская слобода и ее обитатели”

Что вы увидите

  • Старо-татарской слобода
  • озеро Кабан
Вы пройдете по старым улочкам, встретитесь со сказочным персонажем Шурале, пришедшем из сказок Тукая, увидите старинные мечети, дома, где жили богатые татарские купцы-миллионщики, узнаете, какие свадебные подарки они делали своим дочкам. Повстречаете девушку в национальном костюме, которая научит вас говорить по-татарски. Также вы найдете дом и улицу, связанные с именами татарских просветителей - Каюма Насыри и Шигабутдина Марджани. И обязательно узнаете, какие тайны скрывает в себе озеро Кабан!
Для кого: для всех желающих, семей с детьми, школьников всех возрастов, взрослых, интересующих татарским национальным колоритом
Важная информация
  • Протяженность маршрута: около 2 км
  • Команды самостоятельно перемещаются между ключевыми точками игры.
  • Ведущие игры не сопровождают участников.
  • Если учавствуют только дети, мы можем предоставить сопровождающих
  • за отдельную плату.
  • Рекомендуем добавить к квесту экскурсию ⛳ по музею Габдуллы Тукая и
национальное татарское чаепитие в музее. (К стоимости добавляются
билеты музея и стоимость организации чаепития)
Что входит
  • карта маршрута
  • секретный пакет заданий
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 г. Казань, ул. Татарстан, д. 4
Место завершения
🏁 г. Казань, музей Габдуллы Тукая
Квест “Старо-татарская слобода и ее обитатели”
Квест “Старо-татарская слобода и ее обитатели”
Квест “Старо-татарская слобода и ее обитатели”
Квест “Старо-татарская слобода и ее обитатели”

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Загадки_Казани
Загадки_Казани
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