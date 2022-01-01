Квест проходит по территории белокаменной крепости - Казанского Кремля, который входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В ходе игры участники познакомятся с главными достопримечательностями 🏛️ Кремля - увидят падающую башню Сююмбике и узнают легенду о ней, увидят творения псковских мастеров и узнают из чего именно строились стены и башни Казанского Кремля и Благовещенский собор, старейший православный храм Казани, узнают имя первого священника Казани и последнего имама мечети Казанского Ханства. Разберутся, что такое Пушечный двор, увидят одну из самых больших в Европе и самую красивую мечеть Казани под названием Кул Шариф.
Первая часть игры проходит по территории Казанского Кремля, вторая часть - посещение мечети Кул Шариф с экскурсоводом.
Что входит
карта маршрута
секретный пакет заданий
посещение мечети Кул Шариф с экскурсоводом
Что не входит
личные расходы
Начало
🚩 г. Казань, площадь 1 мая
Место завершения
🏁 г. Казань, Мечеть Кул Шариф / Музей Пушечного двора
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Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.