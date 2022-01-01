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Квест «Тайны Казанского Кремля»

Загадки_Казани
Загадки_Казани – Гид из Казани
Казанский Кремль – комплекс архитектурных сооружений, которые хранят в себе многовековую историю 📖 Казани.

Сейчас это официальная резиденция Президента Республики Татарстан, а когда-то за стенами Кремля располагались города.

Он состоит из множества архитектурных сооружений, каждый из которых по-своему значим для крепости.

Мы предлагаем вам узнать историю Казанского Кремля в игровой форме квеста, который понравится как вам, так и вашим детям!
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 1.1 часа
  • 👫 Для 1-50 человек

  • 7 438 ₽ за экскурсию

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Квест «Тайны Казанского Кремля»
Квест «Тайны Казанского Кремля»

Что вы увидите

  • Казанский Кремль
  • падающая башня Сююмбике
  • Благовещенский собор
  • мечеть Кул Шариф
Квест проходит по территории белокаменной крепости - Казанского Кремля, который входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В ходе игры участники познакомятся с главными достопримечательностями 🏛️ Кремля - увидят падающую башню Сююмбике и узнают легенду о ней, увидят творения псковских мастеров и узнают из чего именно строились стены и башни Казанского Кремля и Благовещенский собор, старейший православный храм Казани, узнают имя первого священника Казани и последнего имама мечети Казанского Ханства. Разберутся, что такое Пушечный двор, увидят одну из самых больших в Европе и самую красивую мечеть Казани под названием Кул Шариф.
Первая часть игры проходит по территории Казанского Кремля, вторая часть - посещение мечети Кул Шариф с экскурсоводом.
Что входит
  • карта маршрута
  • секретный пакет заданий
  • посещение мечети Кул Шариф с экскурсоводом
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 г. Казань, площадь 1 мая
Место завершения
🏁 г. Казань, Мечеть Кул Шариф / Музей Пушечного двора
Квест «Тайны Казанского Кремля»
Квест «Тайны Казанского Кремля»
Квест «Тайны Казанского Кремля»
Квест «Тайны Казанского Кремля»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Загадки_Казани
Загадки_Казани
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