Квест проходит по территории белокаменной крепости - Казанского Кремля, который входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В ходе игры участники познакомятся с главными достопримечательностями 🏛️ Кремля - увидят падающую башню Сююмбике и узнают легенду о ней, увидят творения псковских мастеров и узнают из чего именно строились стены и башни Казанского Кремля и Благовещенский собор, старейший православный храм Казани, узнают имя первого священника Казани и последнего имама мечети Казанского Ханства. Разберутся, что такое Пушечный двор, увидят одну из самых больших в Европе и самую красивую мечеть Казани под названием Кул Шариф.

Первая часть игры проходит по территории Казанского Кремля, вторая часть - посещение мечети Кул Шариф с экскурсоводом.