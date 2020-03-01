Экскурсии по пригородам Москвы

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  4. Сергиев Посад: у стен святой обители

Узнать о прошлом и развитии города, осмотреть стены лавры снаружи и увидеть другие знаковые места

Роман
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Роман – ваш гид
О преподобном Сергии и основанной им лавре слышали в России все.

Но и в окрестностях обители немало святынь, памятников, живописных видов.

На моей экскурсии вы узнаете, чем еще славится Сергиев Посад и какие его достопримечательности стоит посетить.

А я познакомлю вас с его насыщенной историей — от суровых лет Московской Руси до современности.
2300 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 11 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 12 человек
Можно с детьми
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Сергиев Посад: у стен святой обители
Сергиев Посад: у стен святой обители

Что вас ожидает

Посадские хроники
Вы познакомитесь с летописью города, которая неразрывно связана с появлением лавры. Но я расскажу не только о святой обители, но и о том, как развивался город и «обрастал» слободами, как оборонялся от врагов, как пережил годы советской власти.
Со смотровой площадки на Блинной горе вы полюбуетесь главной достопримечательностью, а вблизи рассмотрите её стены и башни. Я расскажу об обороне монастыря, раскрою секреты старинных укреплений и объясню, как защищали обитель во время ВОВ. Также покажу многочисленные подворья и церкви, корпуса академии. Мы пройдем мимо уютного Пафнутьевого сада и осмотрим Старую гостиницу у живописного пруда: её строительство стало реакцией на возросшее значение города.

Подвижники и знаменитые горожане
Вы также увидите памятники Сергию Радонежскому, Петру и Февронии, защитникам лавры. Кроме этих личностей, я расскажу о священнослужителе и философе Павле Флоренском и о том, насколько он значим для нашего города. А также о великих князьях и правителях, посещавших Сергиев Посад. Интерес к лавре не утихал даже в советское время: сюда часто привозили иностранцев. И сегодня город растет и развивается: мы поговорим о том, какое будущее ожидает Сергиев Посад и как он становится центром не только русского, но и мирового Православия.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается уже в Сергиевом Посаде, куда вы добираетесь самостоятельно. Добраться до города можно на электричке, которая ходит от Ярославского вокзала, или же на автобусе №388 от ВДНХ.
  • Экскурсия пешеходная: пожалуйста, выбирайте удобную обувь и одевайтесь по погоде.
  • Экскурсия не предполагает посещение лавры — это обговаривается отдельно в переписке.
  • Кроме рассказа о городе, я также покажу вам, где можно перекусить, отдохнуть, заночевать, и дам полезные советы для путешественников.
Сергиев Посад: у стен святой обители
Сергиев Посад: у стен святой обители
Сергиев Посад: у стен святой обители
Сергиев Посад: у стен святой обители
Сергиев Посад: у стен святой обители
Сергиев Посад: у стен святой обители
Сергиев Посад: у стен святой обители
Сергиев Посад: у стен святой обители

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Роман
Роман
Житель Сергиева Посада с 2001 года. Имею историческое образование, работал учителем и церковным гидом (с 2014). Прихожанин одного из храмов города. Экскурсии для меня — не только работа, но и способ донести ценность Православия и наследия исторической России до людей в столь непростое время.
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