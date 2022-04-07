08:00 - Отправление автобуса. Авторская трассовая экскурсия “Чудеса Ленинградской области”.

10:00 - Гатчинская "долина гейзеров". В лесу из-под земли бьют фонтаны около полутора метров в высоту. Потрясающее зрелище!

11:30 - Небольшая автобусная экскурсия по Гатчине. Свободное время на обед.

14:30 - Прибытие в Саблинский памятник природы, где на равнинной местности можно встретить карьеры и водопады. Осмотр Тосненского водопада. Водопад образовался около 11 000 лет назад и постоянно находится в движении. Ежегодно он перемещается вверх по течению. За время своего существования он прошел путь в 7,5 км.

15:30 - Посещение Саблинских пещер. Вы сможете пройти по настоящим пещерным залам, увидеть представителей местной природы.

ВАЖНО! Не рекомендуется посещение пещер детям дошкольного возраста и людям старше 60 лет, а также страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, клаустрофобией, гипертонией и беременным женщинам. Рекомендуем при себе иметь фонарики. Запрещена съемка летучих мышей.

17:00 - Отправление в Санкт-Петербург.