Чудеса Ленинградской области (в мини-группе)

Смешанная: автобусная и пешеходная в мини-группе (8-12 человек)

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная в мини-группе (8-12 человек).

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид.
Чудеса Ленинградской области (в мини-группе)
Чудеса Ленинградской области (в мини-группе)
Чудеса Ленинградской области (в мини-группе)
Чудеса Ленинградской области (в мини-группе)

Что вас ожидает 🤩

  • Гатчинские гейзеры
  • Саблинские пещеры
  • Тосненский водопад
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 72 часа до наступления даты экскурсии.
Приглашаем Вас отправиться в увлекательный однодневный тур по самым необычным природным достопримечательностям Ленинградской области!

Программа

08:00 - Отправление автобуса. Авторская трассовая экскурсия “Чудеса Ленинградской области”.

10:00 - Гатчинская "долина гейзеров". В лесу из-под земли бьют фонтаны около полутора метров в высоту. Потрясающее зрелище!

11:30 - Небольшая автобусная экскурсия по Гатчине. Свободное время на обед.

14:30 - Прибытие в Саблинский памятник природы, где на равнинной местности можно встретить карьеры и водопады. Осмотр Тосненского водопада. Водопад образовался около 11 000 лет назад и постоянно находится в движении. Ежегодно он перемещается вверх по течению. За время своего существования он прошел путь в 7,5 км.

15:30 - Посещение Саблинских пещер. Вы сможете пройти по настоящим пещерным залам, увидеть представителей местной природы.

ВАЖНО! Не рекомендуется посещение пещер детям дошкольного возраста и людям старше 60 лет, а также страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, клаустрофобией, гипертонией и беременным женщинам. Рекомендуем при себе иметь фонарики. Запрещена съемка летучих мышей.

17:00 - Отправление в Санкт-Петербург.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание. Входные билеты в Саблинскую пещеру
Что не входит
  • Обед в Гатчине: по ценам в кафе (по желанию)
Когда и сколько длится
Когда: Суббота в 07:30
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Суббота в 07:30

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