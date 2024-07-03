Приглашаем в волшебное путешествие по водам Невы.
Вы вволю потанцуете под живое исполнение на нижней палубе, послушаете спокойную музыку в записи на верхней, полюбуетесь ночными огнями города с открытой террасы и насладитесь невероятным зрелищем разводки мостов. А ещё к вашим услугам — кухня и бар с блюдами и напитками на любой вкус.
Вы вволю потанцуете под живое исполнение на нижней палубе, послушаете спокойную музыку в записи на верхней, полюбуетесь ночными огнями города с открытой террасы и насладитесь невероятным зрелищем разводки мостов. А ещё к вашим услугам — кухня и бар с блюдами и напитками на любой вкус.
Ближайшие даты:
Время начала: 23:45
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы расположитесь на одной из палуб теплохода, который вмещает до 100 человек, — мы заранее обсудим, на какой именно вам будет комфортно отдыхать. Перемещаться по судну можно без ограничений: лакомиться блюдами и напитками за своим столиком, танцевать на нижней палубе под живую музыку, слушать фоновые мелодии на верхней или дышать ночным воздухом на открытой террасе, любуясь достопримечательностями города.
В 01:10 начинается разводка главных мостов Петербурга — Дворцового, Биржевого, Троицкого, Литейного, Петра Великого (Большеохтинского). Теплоход приостановит ход у каждого моста, чтобы вы насладились потрясающим зрелищем.
Организационные детали
- Обязательно напишите нам перед бронированием, чтобы уточнить, есть ли места на нужные вам дату и время. Также мы обсудим, на какой палубе вы хотите расположиться
- В прохладную погоду закрытые палубы отапливаются. Пледы не выдаём
- Дети до 16 лет допускаются на борт только в сопровождении взрослых. Детям любого возраста нужно покупать полный билет
- Средний чек кухни и бара — 1300 руб. /чел. В меню — блюда на гриле, салаты, закуски, десерты и различные напитки. Вежливые официанты помогут с выбором при необходимости
- Вход со своими продуктами и напитками запрещён
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Санкт-Петербурге
Приглашаем на музыкальные прогулки на двухпалубном теплоходе с живой музыкой, кафе и баром. Вечерние прогулки по Неве — с выходом в Финский залив. Ночные прогулки — с просмотром разведения мостов.Задать вопрос
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