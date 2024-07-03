Приглашаем в волшебное путешествие по водам Невы. Вы вволю потанцуете под живое исполнение на нижней палубе, послушаете спокойную музыку в записи на верхней, полюбуетесь ночными огнями города с открытой террасы и насладитесь невероятным зрелищем разводки мостов. А ещё к вашим услугам — кухня и бар с блюдами и напитками на любой вкус.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы расположитесь на одной из палуб теплохода, который вмещает до 100 человек, — мы заранее обсудим, на какой именно вам будет комфортно отдыхать. Перемещаться по судну можно без ограничений: лакомиться блюдами и напитками за своим столиком, танцевать на нижней палубе под живую музыку, слушать фоновые мелодии на верхней или дышать ночным воздухом на открытой террасе, любуясь достопримечательностями города.

В 01:10 начинается разводка главных мостов Петербурга — Дворцового, Биржевого, Троицкого, Литейного, Петра Великого (Большеохтинского). Теплоход приостановит ход у каждого моста, чтобы вы насладились потрясающим зрелищем.

Организационные детали