55 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Охота на мумий в Эрмитаже

Постичь тайны искусства мумификации и разобраться в культуре древних цивилизаций Египта и Скифии

Георгий
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Георгий – представитель гидов
Многие гости и жители Санкт-Петербурга любят бывать в Эрмитаже.

Но немногие знают, где именно лежит знаменитая мумия древнеегипетского жреца Па-ди-иста.

И уж совсем редкие избранные знают, что в Эрмитаже прячутся и другие мумии.

На этой экскурсии вы познакомитесь с историей древних цивилизаций Египта и Скифии, узнаете, как жили и во что верили древние египтяне, откроете тайны искусства мумификации и секреты сохранения тела на тысячи лет.
4420 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча у входа в Главный штаб
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У этой экскурсии55 отзывов
4.85
Охота на мумий в Эрмитаже
Охота на мумий в Эрмитаже

Что вас ожидает

  • Наш первый экспонат — самый старый житель Петербурга — жрец Па-ди-ист. Я расскажу, что известно о его жизни, об особенностях мумии, какие истории с ней связаны и как она появилась в Эрмитаже.
  • В залах, посвященных античности мы окунемся в мир древнегреческих мифов и увидим легендарную камею Гонзага, украшение влиявшее на судьбу всех своих владельцев
  • Знаменитые глиняные таблички Шумера и Вавилона расскажут нам, чем занимались в быту представители этих древнейших цивилизаций Месопотамии.
  • Затем мы проследуем в Скифский зал, где вас ждут другие мумии. Особенностью скифских мумий являются их уникальные татуировки. Каким составом наносились они на тело, что означают таинственные узоры, которыми покрывали себя скифы? Какую информацию может донести до нас тело, пролежавшее в земле тысячи лет? Ответы на эти и множество других вопросов ждут вас на моей пугающей и безумно захватывающей экскурсии.

Организационные детали

  • В стоимость не включены билеты в Государственный Эрмитаж (взрослые граждане РФ и Белоруссии — 400 руб.; школьники, студенты, дети и другие льготные категории граждан — бесплатно)
  • При покупке билетов необходимо предъявлять соответствующие документы. Гид гарантирует быстрое приобретение билетов без очередей.
  • Если вы не устанете, то после нашей экскурсии сможете самостоятельно посетить другие выставки и залы Эрмитажа
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из моей команды
Охота на мумий в Эрмитаже
Охота на мумий в Эрмитаже
Охота на мумий в Эрмитаже
Охота на мумий в Эрмитаже
Охота на мумий в Эрмитаже
Охота на мумий в Эрмитаже

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у входа в Главный штаб.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Георгий
Георгий
Работа гидом — моя основная профессия. Водить экскурсии мне помогает команда гидов, влюбленных в город так же, как я. Помимо авторских экскурсий, предлагаемых на сайте, имею лицензии от музеев для работы в Государственном Эрмитаже, Петергофе, Царском Селе, Павловске, Петропавловской крепости, Исаакиевском соборе, Спасе-на-крови и других музеях. Мне интересно делать новые экскурсии и открывать неожиданные факты о Петербурге вместе с вами.
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55 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

31 декабря 2019
Экскурсия понравилась и детям и мне. Гид интересно рассказывал и с вниманием относился к вопросам от детей.
30 декабря 2019
Всё отлично! Детям понравилось.
22 декабря 2019
👍
13 декабря 2019
Свое первое знакомство с Эрмитажем стоит начать именно под руководством Георгия. В легкой и доступной форме он скользит по эпохам, органично переходя от одной к другой, делясь интересными фактами и наблюдениями. Удивительный, вдумчивый рассказчик. Надеемся, что в будущем вместе с ним мы посетим еще множество залов Эрмитажа.
12 декабря 2019
Гид опаздал на 15 мин, проснулся за 40 мин до начала. Экскурсия была знакомство с мумиями, в итоге детям было скучно, особой структуры не было, время закончилось и потом он просто рассказывал что видел. В итоге : прочитать то, что написано мы могли и сами. Очень разочарованы. Тем более ярко было видно рядом с другими экскурсиями насколько он плох...
24 октября 2019
Было очень интересно!!! Доступно и понятно даже для детей незнакомых с русской культурой! Спасибо Георгию!
24 июля 2019
Великолепно!
21 июля 2019
Очень понравилось! Брала экскурсию себе, своей маме и племянникам 12 и 7 лет. Было очень увлекательно, прошлись как и по основным залам, так и по не столь туристическим местам Эрмитажа. Все остались довольны. Рекомендую!
18 июля 2019
Посетили экскурсию с детьми, остались довольны, детям очень понравилось, слушали открыв рты. Спасибо Георгий.
4 июля 2019
Экскурсия понравилась. Было интересно узнать многие неизвестные факты из истории. Детям было интересно.
Ещё 45 отзывов

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