Петергоф: Большой дворец

Автобусная и пешеходная. Место окончания: гостиница & laquo;Октябрьская», Лиговский пр-т, д. 10

4.8
7 отзывов
Групповая
Автобусная и пешеходная. Место окончания: гостиница «Октябрьская», Лиговский пр-т, д. 10.
Петергоф: Большой дворец
Петергоф: Большой дворец
Петергоф: Большой дворец
Петергоф: Большой дворец

Что вас ожидает 🤩

  • Верхний сад
  • Нижний парк
  • Большой каскад
  • Большой Дворец
  • Церковный корпус
  • Фонтан Самсон
  • Фонтан Тритон
  • Римские фонтан
  • Фонтаны Адам и Ева
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии за исключением стоимости входных билетов. Входные билеты в Большой дворец являются невозвратными, после выписки билета их стоимость возврату не подлежит.

Приглашаем Вас на экскурсию в Петергоф — столицу фонтанов! Это великолепная загородная резиденция русских царей, основанная Петром I в 1705 году на берегу Финского залива. Весь город напоминает собой музей под открытым небом. Дворцы, усадьбы, пруды, соборы, парки, фонтаны – все это вы сможете увидеть в этом небольшом, но любимом городе Петра I.

Петергоф по праву называют «Русским Версалем», в прежние дни он был главной летней резиденцией царей. Дворцовый комплекс расположен на южном побережье Финского залива недалеко от моря, в 30 км от Санкт-Петербурга. В ходе экскурсии в Петергоф вы услышите рассказ о петергофской дороге, погуляете по парку и посетите Большой дворец.

Визит в Петергоф включает посещение Большого дворца и парка, полного изящных малых архитектурных форм. Во время экскурсии по Большому дворцу, построенному Бартоломео Растрелли в стиле барокко, обратите внимание на роскошный бальный зал и монументальную парадную лестницу.

  • Внимание. Стандартная цена экскурсии действительна только для граждан России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана. Гражданам других государств при бронировании необходимо выбрать категорию "Иностранные граждане". При посещении экскурсии при себе необходимо иметь паспорт.

Программа

Нижний парк, Балюстрада перед Большим дворцом, Большой дворец, Монплезирский садик, Балюстрада перед Большим дворцом, Фонтан «Самсон».

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги сопровождающего
Когда и сколько длится
Когда: Четверг, Суббота в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Четверг, Суббота в 10:00

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
1
2
1
О
9 авг 2021
Экскурсия по дворцу действительно впечатляет. Но не удалось посмотреть в полной мере прекрасные фонтаны и парк Петергофа. Экскурсовод от Петергофа просто забыла про 12 человек, ожидающих ее у выхода, и ушла с только половиной группы. Безусловно 07.08.2021 в 13.45 был сильный дождь, а охрана постоянно выпроваживала туристов из фойе и от его окон, в связи с чем можно было нас и не заметить, но хотелось бы внимания к оплаченным ожиданиям туристов. Нас заставили догонять спустя полчаса под дождем нашу группу с гидом, неужели нельзя было присоединить нас, 12 человек, к более поздней экскурсии…
Из плюсов - экскурсовод в автобусе была внимательна и компетентна, по ходу движения автобуса рассказала много интересного о различных достопримечательностях и истории Петербурга и его пригорода
О
23 апр 2021
Мне понравилось, но слишком мало времени. После посещения дворца даётся пол часа, чтобы прогуляться по парку. Хотелось бы побольше. Не хватало ещё часа два.
Т
6 фев 2021
Заказывала экскурсию в Петергоф через сайт TEZEKS com. Очень удобно, своевременно, надёжно. Автобус комфортный, чистый. Водитель и сопровождающая- вежливые и с творческим подходом-сделали нашу поездку интересной. Небольшая заминку получилась на входе в Большой дворец, но разобрались быстро. Особая благодарность экскурсоводу Наталье! Нам с ней повезло.
В будущем планируем пользоваться услугами Тез тар и рекомендуем фирму с лучшей стороны. СПАСИБО!
Е
15 авг 2019
Хорошая организация, классный гид, которая организовывала нашу поездку, интересно и увлекательно рассказывала по пути до Петергофа. В самом Петергофе был другой экскурсовод, тоже интересно и познавательно рассказывала, но голос тихий, приходилось вслушиваться. Жаль, что такая "роскошь" как микрофон и наушники никак не станут частью наших экскурсий. В самом дворце, о счастье, такую гарнитуру выдали. Дворец шикарен, всем советую посетить.
A
2 авг 2019
Прекрасная организация и программа!
Нам очень понравилось!
Д
7 июля 2019
Экскурсия замечательная. Очень красиво и интересно. По самому Петергофу сопровождают их высокопрофессиональные гиды, поэтому получаемая информация наиболее полная.
L
6 авг 2018
Интересно, познавательно и очень красиво, рекомендую.

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