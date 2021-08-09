Приглашаем Вас на экскурсию в Петергоф — столицу фонтанов! Это великолепная загородная резиденция русских царей, основанная Петром I в 1705 году на берегу Финского залива. Весь город напоминает собой музей под открытым небом. Дворцы, усадьбы, пруды, соборы, парки, фонтаны – все это вы сможете увидеть в этом небольшом, но любимом городе Петра I.

Петергоф по праву называют «Русским Версалем», в прежние дни он был главной летней резиденцией царей. Дворцовый комплекс расположен на южном побережье Финского залива недалеко от моря, в 30 км от Санкт-Петербурга. В ходе экскурсии в Петергоф вы услышите рассказ о петергофской дороге, погуляете по парку и посетите Большой дворец.

Визит в Петергоф включает посещение Большого дворца и парка, полного изящных малых архитектурных форм. Во время экскурсии по Большому дворцу, построенному Бартоломео Растрелли в стиле барокко, обратите внимание на роскошный бальный зал и монументальную парадную лестницу.