4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Наш маршрут и рекомендации

Вы увидите, как по-разному может выглядеть петербургский стиль в разрезе последних 20 лет. Ренессанс, вдохновленный готикой, скандинавский минимализм, лишенный декора, или богемный шик с вышивкой. Мы посетим около 5 магазинов, а также я дам рекомендации, куда ещё стоит сходить в Петербурге. Маршрут пройдет по улицам Маяковского, Баскову переулку, 5 Советской и Восстания.

Петербургский стиль: ответы на самые нескучные вопросы

На прогулке я расскажу о самых выразительных моментах в истории петербургского стиля. Вы узнаете, как неоднозначно складывались отношения петербуржцев с мехом и какой мех ценился больше. Почему над петербургскими мужчинами смеялись и что общего было у Петербурга с Москвой до революции. Что такое шоферской шик и дендистская небрежность. Кто определял стиль в Советское время и чем Ленинградский Дом моделей отличался от остальных. Эти и другие любопытные факты я открою для вас на авторской прогулке!