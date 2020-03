4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Диана не только замечательный экскурсовод, в том смысле, что она хорошо знает город, но она тоже настоящий знаток русской моды, Санкт Петербургского стиля и международных тенденции одежды. С Дианой было очень интересно ходить по магазинам и знакомиться с образцами одежды и бижутерии, сделанной русскими дизайнерами. Мы провели вместе три часа, которые пролетели просто незаметно!



Очень рекомендую эту экскурсию тем, кто хочет узнать о современных Санк Петербуржских модельерах и увидеть уникальные образцы одежды.



Огромное спасибо Диане и Tripster for organizing such an unusual tour!