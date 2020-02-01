4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Стильный Петербург: история и современные тенденции

О становлении петербургской моды, самобытных местных дизайнерах и лайфстайле горожан

Диана
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Диана – ваш гид
Петербургский стиль, какой он? Может, претенциозный и вычурный? Или же лишенный декора, аскетичный и строгий.

Кто его формировал? В чём его индивидуальность? Приглашаю на прогулку-беседу о петербургском стиле, где мы пройдем по важным, но неочевидным точкам с авторской местной модой и поговорим об её истории и актуальных течениях.
2500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 2 человек
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Стильный Петербург: история и современные тенденции
Стильный Петербург: история и современные тенденции

Что вас ожидает

Наш маршрут и рекомендации
Вы увидите, как по-разному может выглядеть петербургский стиль в разрезе последних 20 лет. Ренессанс, вдохновленный готикой, скандинавский минимализм, лишенный декора, или богемный шик с вышивкой. Мы посетим около 5 магазинов, а также я дам рекомендации, куда ещё стоит сходить в Петербурге. Маршрут пройдет по улицам Маяковского, Баскову переулку, 5 Советской и Восстания.

Петербургский стиль: ответы на самые нескучные вопросы
На прогулке я расскажу о самых выразительных моментах в истории петербургского стиля. Вы узнаете, как неоднозначно складывались отношения петербуржцев с мехом и какой мех ценился больше. Почему над петербургскими мужчинами смеялись и что общего было у Петербурга с Москвой до революции. Что такое шоферской шик и дендистская небрежность. Кто определял стиль в Советское время и чем Ленинградский Дом моделей отличался от остальных. Эти и другие любопытные факты я открою для вас на авторской прогулке!

Организационные детали

В местах, которые мы посетим, возможны примерки и покупки. Также мы можем выпить кофе в атмосферной кофейне и поговорить о жизни горожан.

Стильный Петербург: история и современные тенденции
Стильный Петербург: история и современные тенденции
Стильный Петербург: история и современные тенденции

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Диана
Диана
Меня зовут Диана. Я люблю Петербург, пешие прогулки и новые места, интересуюсь трендами. Редактор по образованию, 8 лет пишу обзоры, заметки о стиле, отзывы и рецензии на магазины и бренды. Знаю почти всё о российских дизайнерах и хочу просвещать окружающих. Изучаю петербургский стиль и моду советского периода.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

1 февраля 2020
Экскурсия понравилась и подруге, и мне. Узнали интересные истории и посетили новые места в хорошо знакомом городе. Нашли новые марки одежды, которые очень понравились. Довольна шоппингом после экскурсии в новых местах.
11 октября 2019
Здорово!
19 марта 2019
Диана не только замечательный экскурсовод, в том смысле, что она хорошо знает город, но она тоже настоящий знаток русской моды, Санкт Петербургского стиля и международных тенденции одежды. С Дианой было очень интересно ходить по магазинам и знакомиться с образцами одежды и бижутерии, сделанной русскими дизайнерами. Мы провели вместе три часа, которые пролетели просто незаметно!

Очень рекомендую эту экскурсию тем, кто хочет узнать о современных Санк Петербуржских модельерах и увидеть уникальные образцы одежды.

Огромное спасибо Диане и Tripster for organizing such an unusual tour!
25 апреля 2018
Спасибо за содержательную беседу и приятную компанию) теперь люблю Питер еще больше, ведь помимо всего прочего появился огромный простор для шопинга!

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