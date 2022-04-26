Описание экскурсии:

За один день Вы сможете побывать сразу в двух известных пригородах Санкт-Петербурга – Царском Селе и Павловске. Расположенные совсем близко друг от друга, они – живая иллюстрация того, насколько отличались вкусы и нравы Екатерины Великой и, увы, нелюбимого ею сына, Павла I. Блистающий золотом Екатерининский дворец и утонченный, романтичный дворец в Павловске. В ходе экскурсии Вы пройдете по Золотой анфиладе Екатерининского дворца и увидите парадные залы Павловского дворца, выставку дворцовых интерьеров и личные покои членов монаршего семейства, настолько искусно восстановленные, что, кажется, императрица Мария Федоровна вышла отсюда буквально минуту назад.

Екатерининский дворец был заложен еще Екатериной I, а достраивался при Елизавете Петровне и Екатерине II, называвшей его за красоту фасада «взбитым кремом». Сейчас это один из лучших образцов русского барокко. Главная жемчужина дворца – знаменитая Янтарная комната, таинственно исчезнувшая во время войны. Ее восстановление заняло 24 года и потребовало более 6-и тонн «солнечного камня». Янтарные стены с богатейшей гаммой оттенков от лимонного и медового до темно-желтого потрясают воображение тысяч туристов.

Павловский дворец был подарен Екатериной II наследнику престола Павлу I. Это самая уютная из императорских резиденций. Из своего путешествия по Европе Павел привез для украшения дворца венецианское стекло, лионский шелк, коллекцию мебели и французских бронзовых часов.

Вы увидите парадные залы дворца, чьи интерьеры создавали лучшие архитекторы того времени и личные покои вдовствующей императрицы, настолько искусно восстановленные, что, кажется, Мария Федоровна вышла отсюда буквально минуту назад. Интереснейшая экспозиция интерьеров из домов русской знати XIX - начала XX века, расположенная в верхнем этаже дворца, даст Вам возможность представить быт того времени.