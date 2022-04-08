Приглашаем вас провести день в горном парке Рускеала с увлекательными трассовыми экскурсиями, карельскими водопадами Ахвенкоски, форелевого хозяйства и достаточным количеством свободного времени. Во время этого тура вы сможете воспользоваться возможностями горного парка для культурного и активного отдыха.

По дороге нас ждет знакомство с волшебной природой Карелии: покрытые тайгой холмы, лесные реки и озёра с гранитными берегами, аутентичные поселки и деревушки. Здесь живут карелы, саамы и вепсы. Гид расскажет много интересного об их самобытной культуре, языках и традициях.

На берегу Ладоги, где ладожские шхеры формируют живописный ландшафт, расположен города Сортавала. Вас ждет обзорная автобусная экскурсия по городу, во время которой гид поведает о достопримечательностях Сортавалы и ее истории.

Горный парк “Рускеала” – “визитная карточка” и основная достопримечательность Карелии. Знаменитый Мраморный каньон восхищает в любое время года. Это большое озеро с прозрачной чистейшей водой в обрамлении из мраморного камня, который раньше использовали для облицовки дворцов Санкт-Петербурга.

По приезду в парк местный лицензированный гид проведет экскурсию, во время которой мы услышим об истории Мраморного каньона и узнаем, какие интересные места можно будет посетить в свободное время. А выбор большой:

Живописные окрестности Мраморного Каньона: Итальянский карьер и сад камней, озера Монферраново и Светлое, мраморные утесы и заброшенный мраморный завод, гроты, штольни и обзорные площадки.

Земля Калевала, где легко перенестись на страницы знаменитого карельского эпоса со сказочными героями, волшебными пейзажами и панорамной площадкой с видом на озеро.

Водная прогулка по Мраморному озеру, во время которой можно заглянуть в пещеры и полюбоваться отвесными скалами. Прокат лодок на озере работает с мая по октябрь.

Активные развлечения: всесезонная троллейная трасса длиной 400 метров, которая пронесет вас с ветерком над поверхностью озера.

Маршрут «Подземный космос»: в сопровождении опытного гида вы пройдете по расчищенным штольням, увидите мраморные пещеры с колонным залом и подземным озером. Разноцветная подсветка внутри пещер создает волшебную атмосферу.

Перекус в одном из кафе горного парка и прогулка по сувенирным рядам, где можно приобрести интересные работы местных мастеров из льна, дерева и камня.

В окрестностях водопадов Ахвенкоски проходили сьемки нескольких художественных фильмов, среди которых известная военная драма «А зори здесь тихие…».

Неподалеку от каскада водопадов и хвойного леса находятся подвесные канатные мосты эко-маршрута “Аллея сказок”, на котором можно встретить сказочных героев и прогуляться к домику тетушки Совы.

На обратном пути мы сделаем остановку в городе Лахденпохья, где можно будет попробовать рыбные деликатесы и насладиться дарами карельских лесов. Фермерские хозяйства предлагают приобрести вкусные карельские сувениры: соленую и копченую форель, а также различные варенья и соленья.