Целый день в горном парке Рускеала

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом. Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург: 23:30 – м. Озерки, 00:00 – м. Площадь Восстания.
Целый день в горном парке Рускеала
Целый день в горном парке Рускеала
Целый день в горном парке Рускеала
Целый день в горном парке Рускеала

Что вас ожидает 🤩

  • Приозерск
  • Сортавала
  • Горный парк “Рускеала”
  • Водопады Ахвенкоски
  • Город Лахденпохья
  • Магазин форелевого хозяйства
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Приглашаем вас провести день в горном парке Рускеала с увлекательными трассовыми экскурсиями, карельскими водопадами Ахвенкоски, форелевого хозяйства и достаточным количеством свободного времени. Во время этого тура вы сможете воспользоваться возможностями горного парка для культурного и активного отдыха.

По дороге нас ждет знакомство с волшебной природой Карелии: покрытые тайгой холмы, лесные реки и озёра с гранитными берегами, аутентичные поселки и деревушки. Здесь живут карелы, саамы и вепсы. Гид расскажет много интересного об их самобытной культуре, языках и традициях.

На берегу Ладоги, где ладожские шхеры формируют живописный ландшафт, расположен города Сортавала. Вас ждет обзорная автобусная экскурсия по городу, во время которой гид поведает о достопримечательностях Сортавалы и ее истории.

Горный парк “Рускеала” – “визитная карточка” и основная достопримечательность Карелии. Знаменитый Мраморный каньон восхищает в любое время года. Это большое озеро с прозрачной чистейшей водой в обрамлении из мраморного камня, который раньше использовали для облицовки дворцов Санкт-Петербурга.

По приезду в парк местный лицензированный гид проведет экскурсию, во время которой мы услышим об истории Мраморного каньона и узнаем, какие интересные места можно будет посетить в свободное время. А выбор большой:

  • Живописные окрестности Мраморного Каньона: Итальянский карьер и сад камней, озера Монферраново и Светлое, мраморные утесы и заброшенный мраморный завод, гроты, штольни и обзорные площадки.

  • Земля Калевала, где легко перенестись на страницы знаменитого карельского эпоса со сказочными героями, волшебными пейзажами и панорамной площадкой с видом на озеро.

  • Водная прогулка по Мраморному озеру, во время которой можно заглянуть в пещеры и полюбоваться отвесными скалами. Прокат лодок на озере работает с мая по октябрь.

  • Активные развлечения: всесезонная троллейная трасса длиной 400 метров, которая пронесет вас с ветерком над поверхностью озера.

  • Маршрут «Подземный космос»: в сопровождении опытного гида вы пройдете по расчищенным штольням, увидите мраморные пещеры с колонным залом и подземным озером. Разноцветная подсветка внутри пещер создает волшебную атмосферу.

  • Перекус в одном из кафе горного парка и прогулка по сувенирным рядам, где можно приобрести интересные работы местных мастеров из льна, дерева и камня.

В окрестностях водопадов Ахвенкоски проходили сьемки нескольких художественных фильмов, среди которых известная военная драма «А зори здесь тихие…».

Неподалеку от каскада водопадов и хвойного леса находятся подвесные канатные мосты эко-маршрута “Аллея сказок”, на котором можно встретить сказочных героев и прогуляться к домику тетушки Совы.

На обратном пути мы сделаем остановку в городе Лахденпохья, где можно будет попробовать рыбные деликатесы и насладиться дарами карельских лесов. Фермерские хозяйства предлагают приобрести вкусные карельские сувениры: соленую и копченую форель, а также различные варенья и соленья.

Программа

  • Трассовая экскурсия о Карелии.
  • Город Сортавала.
  • Горный парк “Рускеала” (5 часов свободного времени).
  • Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода.
  • Рускеальские водопады Ахвенкоски и места съемок знаменитых фильмов.
  • Посещение карельских водопадов и магазина форелевого хозяйства

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет в парк "Рускеала" с приоритетным обслуживанием - не придется стоять в очереди за билетом! Экскурсия “Мраморный каньон” с аккредитованным гидом горного парка
Что не входит
  • Активные развлечения в горном парке “Рускеала” (по желанию). Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски (по желанию): 350 р. /взр.
  • Дети до 7 лет - бесплатно дети от 7 до 14 лет - 300 руб. /чел. студенты (очн.) - 300 руб. /чел. пенсионеры - 300 руб. /чел. Ранний заезд в Рускеалу позволяет приобрести на месте экскурсию "Подземная Рускеала" (количество мест ограничено)
Когда и сколько длится
Когда: Суббота в 06:00
Экскурсия длится около 17 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Суббота в 06:00

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