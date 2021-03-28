Входные билеты в Исаакиевский собор и на колоннаду с экскурсией-аудиогидом

Самостоятельное посещение Исаакиевского собора и колоннады, экскурсия с аудиогидом

5
3 отзыва
Групповая
Самостоятельное посещение Исаакиевского собора и колоннады, экскурсия с аудиогидом.

Для получения электронного входного билета в Исаакиевский собор, на колоннаду и прослушивания аудиогида требуется наличие собственного смартфона или планшета и установка на него бесплатного приложения WeGoTrip.
Входные билеты в Исаакиевский собор и на колоннаду с экскурсией-аудиогидом
Входные билеты в Исаакиевский собор и на колоннаду с экскурсией-аудиогидом
Входные билеты в Исаакиевский собор и на колоннаду с экскурсией-аудиогидом
Входные билеты в Исаакиевский собор и на колоннаду с экскурсией-аудиогидом

Что вас ожидает 🤩

  • Исаакиевский собор
  • Колоннада
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Услуга является невозвратной. После подтверждения заказа и отправки билета в музей отмена заказа без штрафа невозможна.

Вашему вниманию предлагаются входные билеты для самостоятельного посещения Исаакиевского собора и колоннады с экскурсией-аудиогидом для установки на собственный смартфон или планшет.

Знаете ли Вы, что одно из самых грандиозных сооружений Петербурга, было построено ещё в далеком 1858 году? 30 лет ушло на строительство самой поздней постройки в стиле классицизма, Исаакиевского собора.

Во время этой часовой экскурсии у Вас будет возможность узнать много полезной информации об этом здании, осознанно осмотреть его снаружи и внутри, учитывая факты и данные, которые мы для Вас подготовили.

Также Вы сможете увидеть центр города, забравшись на колоннаду высотой 43 метра!

Насколько сложно было создать подобный шедевр архитектуры в реалиях начала XIX века? Как Исаакиевский собор смог пережить такие исторические события, как революция и блокада? На все эти вопросы Вы найдёте ответы во время нашей программы, ведь им мы уделили особое внимание.

Помимо аудиогида, у Вас также будет возможность просмотреть фотоколлекцию, повествующую об истории храма на протяжении многих лет.

Данная программа отлично подойдёт для взрослых людей и старшеклассников, а также тех, кто не боится преодолеть путь в 262 ступеньки для того, чтобы подняться на колоннаду собора.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты в Исаакиевский собор билет для подъема на колоннаду увлекательная экскурсия с аудиогидом в приложении WeGoTrip
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Вторник, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, Вторник, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
28 мар 2021
Иссакиевский собор - одно из красивейших мест Питера. С колоннады открывается потрясающий вид на город. Советую посетить всем жителям и гостям города. Не пожалеете
L
2 фев 2021
Нельзя написать, почему понравилось это место. Это место надо увидеть самому.
J
18 дек 2020
Пожалуй самый главный собор Петербурга. Впечатление неизгладимое. Что бы ощутить всю мощь и величие, нужно обязательно это видеть в живую. Всем желаю побывать.

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