Вашему вниманию предлагаются входные билеты для самостоятельного посещения Исаакиевского собора и колоннады с экскурсией-аудиогидом для установки на собственный смартфон или планшет.

Знаете ли Вы, что одно из самых грандиозных сооружений Петербурга, было построено ещё в далеком 1858 году? 30 лет ушло на строительство самой поздней постройки в стиле классицизма, Исаакиевского собора.

Во время этой часовой экскурсии у Вас будет возможность узнать много полезной информации об этом здании, осознанно осмотреть его снаружи и внутри, учитывая факты и данные, которые мы для Вас подготовили.

Также Вы сможете увидеть центр города, забравшись на колоннаду высотой 43 метра!

Насколько сложно было создать подобный шедевр архитектуры в реалиях начала XIX века? Как Исаакиевский собор смог пережить такие исторические события, как революция и блокада? На все эти вопросы Вы найдёте ответы во время нашей программы, ведь им мы уделили особое внимание.

Помимо аудиогида, у Вас также будет возможность просмотреть фотоколлекцию, повествующую об истории храма на протяжении многих лет.

Данная программа отлично подойдёт для взрослых людей и старшеклассников, а также тех, кто не боится преодолеть путь в 262 ступеньки для того, чтобы подняться на колоннаду собора.