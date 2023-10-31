Знакомство с Петербургом через фотографию

Научить детей азам фотосъёмки и послушать историю Северной столицы

Описание
Фото
О гиде
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Ответы на вопросы
Дети прекрасно учатся новому через искренний интерес — так давайте его создадим! Я педагог, гид по Петербургу и профессиональный фотограф.

На обучающей прогулке мы посетим самые красивые места нашего неповторимого города и поймаем в объектив его лучшие ракурсы.

Я посвящу вашего ребёнка в нюансы фотомастерства, научу обрабатывать снимки и расскажу о важных исторических событиях.
Знакомство с Петербургом через фотографию
Знакомство с Петербургом через фотографию
Знакомство с Петербургом через фотографию
Знакомство с Петербургом через фотографию
Знакомство с Петербургом через фотографию
Знакомство с Петербургом через фотографию
Знакомство с Петербургом через фотографию
Ближайшие даты:
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
5
ноя
7
ноя
8
ноя
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Места для съёмки

Мы посетим самые фотогеничные локации Санкт-Петербурга: Дворцовую и Сенатскую площади, Исаакиевский собор, памятник Медному всаднику и здание Адмиралтейства. Потренируем навык пейзажной съёмки на Университетской набережной и снимки в стиле street style на улицах и площадях. Поговорим об истории и архитектуре города, раскроем значение Кунсткамеры и обсудим методы управления страной Петра Великого.

Тонкости мастерства

Ваш ребёнок узнает, что такое композиция и как точно выстраивать кадр. Познакомится с понятиями ISO и ГРИП, разными типами объективов и видами художественной обработки фотографий. Попробует себя в деле с помощью профессионального фотоаппарата, объективов, штатива и фотовспышки, которые я предоставлю. А после прогулки в уютном кафе или дома в режиме онлайн мы продолжим наш мастер-класс: я расскажу, по каким критериям отбирать и как правильно обрабатывать фотографии в профессиональных программах Adobe Bridge, Adobe Lightroom или общедоступных программах пакета Windows.

Как проходит обучение

  • Фотопрогулка составляет 2 часа, отбор и обработка фотографий — 1 час. Это делается в удобное для вас время: либо сразу после экскурсии — в ближайшем кафе на моём компьютере, либо с помощью созвона в мессенджере из дома — в то время, которое вам подойдёт.
  • На время экскурсии предоставляются профессиональный фотоаппарат и оборудование: рассеиватели, объективы, штатив, различные фильтры.
  • Все сделанные фотографии остаются у вас.

Организационные детали

  • Мастер-класс рассчитан на детей от 10 лет
  • В ходе прогулки предусмотрены остановки в кафе для отдыха

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Набережная
Медный всадник
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