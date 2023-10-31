Дети прекрасно учатся новому через искренний интерес — так давайте его создадим! Я педагог, гид по Петербургу и профессиональный фотограф. На обучающей прогулке мы посетим самые красивые места нашего неповторимого города и поймаем в объектив его лучшие ракурсы. Я посвящу вашего ребёнка в нюансы фотомастерства, научу обрабатывать снимки и расскажу о важных исторических событиях.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Места для съёмки

Мы посетим самые фотогеничные локации Санкт-Петербурга: Дворцовую и Сенатскую площади, Исаакиевский собор, памятник Медному всаднику и здание Адмиралтейства. Потренируем навык пейзажной съёмки на Университетской набережной и снимки в стиле street style на улицах и площадях. Поговорим об истории и архитектуре города, раскроем значение Кунсткамеры и обсудим методы управления страной Петра Великого.

Тонкости мастерства

Ваш ребёнок узнает, что такое композиция и как точно выстраивать кадр. Познакомится с понятиями ISO и ГРИП, разными типами объективов и видами художественной обработки фотографий. Попробует себя в деле с помощью профессионального фотоаппарата, объективов, штатива и фотовспышки, которые я предоставлю. А после прогулки в уютном кафе или дома в режиме онлайн мы продолжим наш мастер-класс: я расскажу, по каким критериям отбирать и как правильно обрабатывать фотографии в профессиональных программах Adobe Bridge, Adobe Lightroom или общедоступных программах пакета Windows.

Как проходит обучение

Фотопрогулка составляет 2 часа, отбор и обработка фотографий — 1 час. Это делается в удобное для вас время: либо сразу после экскурсии — в ближайшем кафе на моём компьютере, либо с помощью созвона в мессенджере из дома — в то время, которое вам подойдёт.

На время экскурсии предоставляются профессиональный фотоаппарат и оборудование: рассеиватели, объективы, штатив, различные фильтры.

Все сделанные фотографии остаются у вас.

Организационные детали