Научить детей азам фотосъёмки и послушать историю Северной столицы
На обучающей прогулке мы посетим самые красивые места нашего неповторимого города и поймаем в объектив его лучшие ракурсы.
Я посвящу вашего ребёнка в нюансы фотомастерства, научу обрабатывать снимки и расскажу о важных исторических событиях.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Места для съёмки
Мы посетим самые фотогеничные локации Санкт-Петербурга: Дворцовую и Сенатскую площади, Исаакиевский собор, памятник Медному всаднику и здание Адмиралтейства. Потренируем навык пейзажной съёмки на Университетской набережной и снимки в стиле street style на улицах и площадях. Поговорим об истории и архитектуре города, раскроем значение Кунсткамеры и обсудим методы управления страной Петра Великого.
Тонкости мастерства
Ваш ребёнок узнает, что такое композиция и как точно выстраивать кадр. Познакомится с понятиями ISO и ГРИП, разными типами объективов и видами художественной обработки фотографий. Попробует себя в деле с помощью профессионального фотоаппарата, объективов, штатива и фотовспышки, которые я предоставлю. А после прогулки в уютном кафе или дома в режиме онлайн мы продолжим наш мастер-класс: я расскажу, по каким критериям отбирать и как правильно обрабатывать фотографии в профессиональных программах Adobe Bridge, Adobe Lightroom или общедоступных программах пакета Windows.
Как проходит обучение
- Фотопрогулка составляет 2 часа, отбор и обработка фотографий — 1 час. Это делается в удобное для вас время: либо сразу после экскурсии — в ближайшем кафе на моём компьютере, либо с помощью созвона в мессенджере из дома — в то время, которое вам подойдёт.
- На время экскурсии предоставляются профессиональный фотоаппарат и оборудование: рассеиватели, объективы, штатив, различные фильтры.
- Все сделанные фотографии остаются у вас.
Организационные детали
- Мастер-класс рассчитан на детей от 10 лет
- В ходе прогулки предусмотрены остановки в кафе для отдыха
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле метро «Адмиралтейская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.