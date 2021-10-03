Горячие источники Абхазии

Испытать целебный эффект термальных вод и получить общее представление о природе и культуре региона

5
3 отзыва
К знаменитым источникам в Кындыге вы отправитесь через всю Абхазию, попутно открывая восхитительные пейзажи края.

Я расскажу о лечебных свойствах вод, отвезу на обед в отличный пацхе и покажу, где отведать лучший кофе в Сухуме.

А прибыв к главной цели, вы пройдете сеанс терапии и ощутите на себе бархатный эффект от термально-грязевых процедур.
Горячие источники Абхазии
Горячие источники Абхазии
Горячие источники Абхазии
Горячие источники Абхазии
Горячие источники Абхазии
Горячие источники Абхазии
Горячие источники Абхазии

Что вас ожидает

Общее представление о природе Абхазии и заезд в Сухум

Дорога к источникам займет 2, 5 часа. За это время вы услышите ненавязчивые факты об истории, культуре и быте абхазского народа. Остановитесь в национальном заведении — пацхе, где оцените качественные шашлычки и ароматный хачапури. Посетите столицу — Сухум и прогуляетесь по набережной Брехаловка, без которой невозможно представить атмосферы города и где вы сможете оценить «лучший кофе по-восточному».

Термальные источники: омолодить тело и дух

Перед посещением я расскажу о целебных свойствах горячей термальной сероводородной воды и объясню природу лечебного эффекта при проникновении паров газа через легкие и кожу. Вы узнаете, какие заболевания здесь лечат и каких результатов ждать здоровым людям, приехавшим поддержать себя в тонусе. А дальше — все как в сказке: окунаетесь в череду бассейнов, начиная с горячего и заканчивая ледяным. При желании, вы также сможете испытать душ шарко естественного происхождения, встав под струю воды, обрушивающейся с высоты 20 метров. И в завершение дня ощутите заряд бодрости, оптимистичного настроения и приятного обновления.

Организационные детали

  • Я встречу вас в Сочи и после экскурсии отвезу обратно
  • Транспорт — комфортный 8-местный автомобиль с кондиционером
  • В стоимость не входит билет на посещение источников: 150 рублей/человека
  • Для прохождения российско-абхазской границы необходим российский паспорт или загранпаспорт. Детям в возрасте до 14 лет необходимо иметь при себе свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве или свидетельство о рождении нового образца с данными о гражданстве родителей. Дети в возрасте от 14 лет и старше могут пересечь границу только при наличии паспорта. Детям, не достигшим 18-летнего возраста и путешествующим без родителей, необходимо нотариально оформленное согласие от родителей на выезд ребенка из Российской Федерации в Республику Абхазия. С собой у вас должны быть либо подлинники документов, либо нотариально заверенные копии.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Иван
Иван
Здравствуйте, меня зовут Иван, мне 37 лет. Живу и работаю в Сочи. Люблю этот город, его климат и атмосферу, а близость моря и гор наполняют мою душу радостью каждый день. За это время я изучил все достопримечательности, которые есть в Сочи и Абхазии, побывал в труднодоступных точках и узнал много исторических фактов. А теперь я готов поделиться всем этим багажом знаний с вами! Присоединяйтесь ко мне и вы увидите Сочи и Абхазию с необычного ракурса.
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3 настоящих отзыва от туристов

И
3 окт 2021
Посетили экскурсию 02.10.2021г. Очень понравилось. Маршрут без экстрима. С удовольствием осмотрели красоты Абхазии, отдохнули, искупались в термальных источниках. Хорошо пообедали в ресторане с красивым видом на набережной Сухуми. Совершенно не устали. Гид Иван интересно обо всем рассказывал, всю дорогу непринуждённо общались. В конце посетили Duty free, сделали покупки. Рекомендую данную экскурсию. Иван, Вам большое спасибо.
Х
21 окт 2019
Прекрасный гид, интеллигентный, очень приятный, внимательный, лёгкий в общении и ненавязчивый при этом. Горячо рекомендую.
Т
2 сен 2019
01.09.2019г мы с мужем ездили на термальные источники в Абхазию. Поражает, как смогли прекрасно вплести ландшафт в спа-комплекс! Такого нет нигде в мире! Не каждый видел, как бьют горячие источники из-под земли! Необычное зрелище. И сразу же эта вода стекает в целый каскад бассейнов, которые находятся под открытым небом! Чудесно! Все настоящее и естественное! Рядом пальмы. Создается необыкновенное ощущение: чувствуешь нирвану….. не хочется покидать это место! Так приятно и Хорошо! Дополнительный бонус- это лечебная грязь прямо под ногами в открытом бассейне. Супер! Такая шелковистая кожа становится! И все это за весьма мизерную плату- 200рублей и ты не ограничен во времени! Можешь быть, хоть целый день!
Всю дорогу нас развлекал беседой прекрасный гид - Иван.
Мы с мужем остались очень довольны поездкой! Нам очень понравилось! Чудесно.
Всем советую!

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