Что вас ожидает

Общее представление о природе Абхазии и заезд в Сухум

Дорога к источникам займет 2, 5 часа. За это время вы услышите ненавязчивые факты об истории, культуре и быте абхазского народа. Остановитесь в национальном заведении — пацхе, где оцените качественные шашлычки и ароматный хачапури. Посетите столицу — Сухум и прогуляетесь по набережной Брехаловка, без которой невозможно представить атмосферы города и где вы сможете оценить «лучший кофе по-восточному».

Термальные источники: омолодить тело и дух

Перед посещением я расскажу о целебных свойствах горячей термальной сероводородной воды и объясню природу лечебного эффекта при проникновении паров газа через легкие и кожу. Вы узнаете, какие заболевания здесь лечат и каких результатов ждать здоровым людям, приехавшим поддержать себя в тонусе. А дальше — все как в сказке: окунаетесь в череду бассейнов, начиная с горячего и заканчивая ледяным. При желании, вы также сможете испытать душ шарко естественного происхождения, встав под струю воды, обрушивающейся с высоты 20 метров. И в завершение дня ощутите заряд бодрости, оптимистичного настроения и приятного обновления.

Организационные детали