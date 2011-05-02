Адлер – это не только Олимпийский парк! Мы с вами узнаем историю 📖 курорта с момента переселения первых русских командиров, которые в 1837 году построили самое неподступное укрепление на правом берегу реки Мзымты, увидим макет космического корабля "Буран", на котором провели более 1600 суток непрерывных учений, прогуляемся рядом с гнездованием более 100 видов птиц и насладимся водным шоу на медальной площади Олимпийского парка, которое настраивают в течении нескольких месяцев, а показывают всего 3