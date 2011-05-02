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Микрорайон Адлер и поющие фонтаны в Олимпийском парке

Дмитрий П.
Дмитрий П. – Гид из Сочи
Микрорайон Адлер и поющие фонтаны в Олимпийском парке
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Микрорайон Адлер и поющие фонтаны в Олимпийском парке
Микрорайон Адлер и поющие фонтаны в Олимпийском парке

Что вы увидите

  • 1. Сквер имени А. А. Бестужева-Марлинского
  • 2. Свято-Троицкий храм
  • 3. Дендрологический парк "Южные Культуры"
  • 4. Порт Сочи Имеретинский
  • 5. Парк науки и искусства "Сириус"
  • 6. Храм нерукотворного Образа Христа Спасителя
  • 7. Российско-Абхазская граница
  • 8. Орнитологический парк
  • 9. Музей истории Адлерского района
  • 10. Знак благодарности создателям Олимпийской инфраструктуры
  • 11. Образовательный центр "Сириус"
  • 12. Тематический парк развлечений "Сочи Парк"
  • 13. Гостиничный комплекс "Богатырь"
  • 14. Аттракцион "Колесо времени"
  • 15. Олимпийский парк и олимпийские объекты
  • 16. Главная трибуна "Формулы-1"
  • 17. Электрический музей Николы Тесла
  • 18. Механический Музей Леонардо Да Винчи
  • 19. Музей "Назад в СССР"
  • 20. Поющий фонтан на медальной площади
Адлер – это не только Олимпийский парк! Мы с вами узнаем историю 📖 курорта с момента переселения первых русских командиров, которые в 1837 году построили самое неподступное укрепление на правом берегу реки Мзымты, увидим макет космического корабля "Буран", на котором провели более 1600 суток непрерывных учений, прогуляемся рядом с гнездованием более 100 видов птиц и насладимся водным шоу на медальной площади Олимпийского парка, которое настраивают в течении нескольких месяцев, а показывают всего 3
Что входит
  • Встреча в отеле или на жд-вокзале Сочи, Адлера
  • Экскурсовод
  • Автомобиль Toyota Auris
  • Заправка автомобиля
  • Прогулка по Олимпийскому парку
  • Шоу поющих фонтанов
  • Возвращение в точку старта
Что не входит
  • Музей истории Адлерского района – 50₽ + 50₽ за фотографирование
  • Дендрологический парк "Южные Культуры" – 250₽
  • Музей Формулы-1 – 500 ₽ (взрослые) 300 ₽ (дети от 3 до 12 лет)
  • Музей Сочи Автодром – 500 ₽ (взрослые) 300 ₽ (дети от 3 до 12 лет)
  • Электрический музей Николы Тесла – 350 ₽ (взрослые) 300 ₽ (дети от 7 до 12 лет)
  • Музей "Назад в СССР" – 350 ₽ (взрослые) 300 ₽ (дети от 7 до 14 лет)
  • Механический Музей Леонардо Да Винчи – 300 ₽ (взрослые) 250 ₽ (дети от 7 до 12 лет)
  • Развлекательный парк "Сочи Парк" – 1900 ₽ (взрослый) 1700 ₽ (дети от 5 до 12 лет)
  • Обед ~ 400 ₽
  • Сувениры, развлечения, покупки
Начало
🚩 Заберу из отеля
Место завершения
🏁 Верну обратно или завезу в хорошее место поужинать
Микрорайон Адлер и поющие фонтаны в Олимпийском парке
Микрорайон Адлер и поющие фонтаны в Олимпийском парке
Микрорайон Адлер и поющие фонтаны в Олимпийском парке
Микрорайон Адлер и поющие фонтаны в Олимпийском парке
Микрорайон Адлер и поющие фонтаны в Олимпийском парке

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Дмитрий П.
Дмитрий П.
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