10. Знак благодарности создателям Олимпийской инфраструктуры
11. Образовательный центр "Сириус"
12. Тематический парк развлечений "Сочи Парк"
13. Гостиничный комплекс "Богатырь"
14. Аттракцион "Колесо времени"
15. Олимпийский парк и олимпийские объекты
16. Главная трибуна "Формулы-1"
17. Электрический музей Николы Тесла
18. Механический Музей Леонардо Да Винчи
19. Музей "Назад в СССР"
20. Поющий фонтан на медальной площади
Адлер – это не только Олимпийский парк! Мы с вами узнаем историю 📖 курорта с момента переселения первых русских командиров, которые в 1837 году построили самое неподступное укрепление на правом берегу реки Мзымты, увидим макет космического корабля "Буран", на котором провели более 1600 суток непрерывных учений, прогуляемся рядом с гнездованием более 100 видов птиц и насладимся водным шоу на медальной площади Олимпийского парка, которое настраивают в течении нескольких месяцев, а показывают всего 3
Что входит
Встреча в отеле или на жд-вокзале Сочи, Адлера
Экскурсовод
Автомобиль Toyota Auris
Заправка автомобиля
Прогулка по Олимпийскому парку
Шоу поющих фонтанов
Возвращение в точку старта
Что не входит
Музей истории Адлерского района – 50₽ + 50₽ за фотографирование
Дендрологический парк "Южные Культуры" – 250₽
Музей Формулы-1 – 500 ₽ (взрослые) 300 ₽ (дети от 3 до 12 лет)
Музей Сочи Автодром – 500 ₽ (взрослые) 300 ₽ (дети от 3 до 12 лет)
Электрический музей Николы Тесла – 350 ₽ (взрослые) 300 ₽ (дети от 7 до 12 лет)
Музей "Назад в СССР" – 350 ₽ (взрослые) 300 ₽ (дети от 7 до 14 лет)
Механический Музей Леонардо Да Винчи – 300 ₽ (взрослые) 250 ₽ (дети от 7 до 12 лет)
Развлекательный парк "Сочи Парк" – 1900 ₽ (взрослый) 1700 ₽ (дети от 5 до 12 лет)
Обед ~ 400 ₽
Сувениры, развлечения, покупки
Начало
🚩 Заберу из отеля
Место завершения
🏁 Верну обратно или завезу в хорошее место поужинать
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.