4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Загадочная дача полковника Квитко

Сначала мы навестим, пожалуй, самую таинственную достопримечательность Сочи — дачу полковника Квитко. Вы перенесетесь в эпоху, когда здесь кипела жизнь и гостила политическая элита, а затем проследите хроники дачи, которая после революции побывала колонией для подростков, санаторием для сотрудников НКВД и военным госпиталем. Винтовые лестницы, сводчатые потолки и арочные окна напомнят о роскоши начала 20 века. А на тропинках усадебного парка вы сделаете фотографии на фоне величественных развалин.

Санаторий Орджоникидзе: эхо ушедшей эпохи

Следом вас встретит жемчужина сталинского ампира — опустевший комплекс санатория имени Орджоникидзе 30-х годов. Здесь вы прогуляетесь по тенистым аллеям ландшафтного парка с экзотическими и вечнозелеными растениями. У парадных лестниц и впечатляющих фасадов с ручной лепниной оцените размах советской архитектуры. А знаменитый фонтан «Танцующие Вакханки» станет прекрасной декорацией для снимков.

Заброшенный ресторан на горе Ахун

Недалеко от смотровой башни на горе Ахун находится не менее примечательное место — заброшенное здание помпезного ресторана, который в 1937 году привлекал статусных гостей и советскую элиту, но закрылся спустя год работы. Вам предстоит оценить живописные виды на долину Хосты и Кавказские горы, подняться по широким лестницам, представляя изысканные интерьеры ресторана, и услышать его историю, которая за десятилетия обросла невероятными слухами и легендами.