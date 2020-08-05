4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Затерянные жемчужины Сочи

Посетить таинственную дачу Квитко, легендарный санаторий Орджоникидзе и ресторан на горе Ахун

Валентина
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Валентина – экскурсионное агентство
Готовы отправиться туда, где время остановилось? На этой экскурсии 🧭 среди современных декораций Сочи мы отыщем заброшенные, но не утратившие величия и шарма артефакты ушедших эпох.

Изящная дача полковника Квитко, мистический ресторан на горе Ахун и опустевший санаторий Орджоникидзе позволят нам перенестись в прошлое города и открыть его легенды.

700 за человека

У этой экскурсии4 отзыва
5
Затерянные жемчужины Сочи
Затерянные жемчужины Сочи

Что вас ожидает

Загадочная дача полковника Квитко
Сначала мы навестим, пожалуй, самую таинственную достопримечательность Сочи — дачу полковника Квитко. Вы перенесетесь в эпоху, когда здесь кипела жизнь и гостила политическая элита, а затем проследите хроники дачи, которая после революции побывала колонией для подростков, санаторием для сотрудников НКВД и военным госпиталем. Винтовые лестницы, сводчатые потолки и арочные окна напомнят о роскоши начала 20 века. А на тропинках усадебного парка вы сделаете фотографии на фоне величественных развалин.

Санаторий Орджоникидзе: эхо ушедшей эпохи
Следом вас встретит жемчужина сталинского ампира — опустевший комплекс санатория имени Орджоникидзе 30-х годов. Здесь вы прогуляетесь по тенистым аллеям ландшафтного парка с экзотическими и вечнозелеными растениями. У парадных лестниц и впечатляющих фасадов с ручной лепниной оцените размах советской архитектуры. А знаменитый фонтан «Танцующие Вакханки» станет прекрасной декорацией для снимков.

Заброшенный ресторан на горе Ахун
Недалеко от смотровой башни на горе Ахун находится не менее примечательное место — заброшенное здание помпезного ресторана, который в 1937 году привлекал статусных гостей и советскую элиту, но закрылся спустя год работы. Вам предстоит оценить живописные виды на долину Хосты и Кавказские горы, подняться по широким лестницам, представляя изысканные интерьеры ресторана, и услышать его историю, которая за десятилетия обросла невероятными слухами и легендами.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Дополнительно на месте оплачивается входной билет на дачу Квитко — 100 рублей с человека
  • По вторникам и пятницам экскурсия начинается из центра Сочи, по субботам — из Адлера
Затерянные жемчужины Сочи
Затерянные жемчужины Сочи
Затерянные жемчужины Сочи
Затерянные жемчужины Сочи
Затерянные жемчужины Сочи
Затерянные жемчужины Сочи
Затерянные жемчужины Сочи
Затерянные жемчужины Сочи
Затерянные жемчужины Сочи
Затерянные жемчужины Сочи
Затерянные жемчужины Сочи
Затерянные жемчужины Сочи

Экскурсия проводится во вторник и субботу в 17:00, в пятницу в 14:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Местов встречи для начала тура в центре Сочи или Адлера.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Валентина
Валентина
В туризме более 15 лет. Провожу индивидуальные и групповые экскурсии по городу Сочи. А также увлекательные экскурсии по Олимпийскому Парку, Красной Поляне. Стараюсь не только познакомить путешественников с историей и природой Сочи, показать и рассказать им то, что обычно обходят стороной в классических экскурсиях, но и влюбить их в Сочи — всерьез и надолго!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

5 августа 2020
Очень понравилась экскурсия и экскурсовод Павел! Комфортный автобус! Много интересного узнали! Все, что было заявлено в экскурсии посетили, а также была дегустация вина и колесо обозрения на горе Ахун. В конце экскурсии, около 20:30 мы приехали на заброшенную дачу Квитко - самая захватывающая часть экскурсии 👻😀 Вобщем, все очень понравилось, всем рекомендую 👌
3 августа 2020
Добрый день! Внешняя архитектура это хорошо, но если бы попасть во внутрь здания санатория Орджоникидзе было бы классно 😁
1 августа 2020
Замечательная новая экскурсия! Очень часто отдыхаю в Сочи и была уверена, что здесь я видела всё. Эта экскурсия, честно скажу, удивила. Маршрут новый и не заезженный. Такие экскурсии очень нужны сейчас, когда кроме российских курортов ни куда не выехать. Павел хорошо держит внимание слушателей. Отлично поставленный голос, информация подаётся не навязчиво но интересно. Можно чуть-чуть побольше добавить мистической составляющей (больше про ведьму рассказать), тогда восторгов будет ещё больше)). Экскурсия понравилась и мне и сыну. Павел, огромное Вам спасибо! Очень мало сейчас осталось таких увлечённых своей работой гидов. Желаем Вам удачи и дальнейшего развития! Надеятся, что в следующем сезоне вы придумаете ещё что-нибудь новое))
25 июля 2020
Были на экскурсии с Антоном, замечательный гид! Все точки маршрута интересные и очень запоминающиеся

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