Начало экскурсии обговаривается с вами

.Катер для дружеской прогулки
Наш отличный катер, который одинаково хорош для стремительных водных покатушек и прогулок с экскурсиями. Наши катера всепогодные: если не боитесь ветра и брызгов воды — занимайте место на «носу».
Маршрут на ваш выбор
Маршрут прогулки составляется полностью под вас. Мы можем отправиться, куда вы захотите, или выбрать одну из наших стандартных экскурсий:
- Волжский круиз к Свияжску, храм всех религий, Макарьевский монастырь (2 часа)
- На Голубое озеро (2 часа)
- А также можем вовсе отказаться от экскурсионных маршрутов и просто насладиться катанием на скоростном катере в хорошей компании.