Начало экскурсии обговаривается с вами

Аренда катера в Казани на 5 человек

Наш катер ждет вас на борту! Мы отправимся на увлекательную прогулку по Волге или Казанке: куда...

Наш катер ждет вас на борту! Мы отправимся на увлекательную прогулку по Волге или Казанке: куда захотите (маршрут выбираете вы).

На борту катера комфортно размещаются до 5 человек.
Аренда катера в Казани на 5 человек
Аренда катера в Казани на 5 человек
Аренда катера в Казани на 5 человек
Аренда катера в Казани на 5 человек
Аренда катера в Казани на 5 человек
Аренда катера в Казани на 5 человек
.Катер для дружеской прогулки
Наш отличный катер, который одинаково хорош для стремительных водных покатушек и прогулок с экскурсиями. Наши катера всепогодные: если не боитесь ветра и брызгов воды — занимайте место на «носу».
Маршрут на ваш выбор

Маршрут прогулки составляется полностью под вас. Мы можем отправиться, куда вы захотите, или выбрать одну из наших стандартных экскурсий:

  • Волжский круиз к Свияжску, храм всех религий, Макарьевский монастырь (2 часа)
  • На Голубое озеро (2 часа)
  • А также можем вовсе отказаться от экскурсионных маршрутов и просто насладиться катанием на скоростном катере в хорошей компании.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Общий, весь катер на 2 часа
17 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда катера
  • Услуги капитана-гида
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения
Сибгата Хакима, 4
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Начало экскурсии обговаривается с вами

Владимир
Владимир
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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