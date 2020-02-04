5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Старинная архитектура и исторические детали в стороне от банальных маршрутов

Айрат
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Айрат – ваш гид
Настоящая душа города живет не в ярких открыточных образах, а в полузабытых улочках и уютных кварталах, куда путешественники наведываются редко.

Следы тихой и уютной Казани вы отправитесь искать в отреставрированных особняках и покосившихся от времени домах, где еще горит огонек тепла прежней жизни.

Я познакомлю вас с архитектурой 19-20 вв.; расскажу, какие исторические детали скрывают казанские дворы; откуда возникли некоторые названия улиц; покажу то самое «дно», которое описал в пьесе Максим Горький, и открою происхождение узнаваемых фразеологизмов.

А еще вы узнаете, что связывает фильм «Полночь в Париже» с идеей этой авторской прогулки.
4000 ₽
3200 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча ост. Калинина
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У этой экскурсии5 отзывов
4.8
Душа нетуристической Казани
Душа нетуристической Казани

Что вас ожидает

Старинная архитектура
Следы тихой и уютной Казани будем искать в отреставрированных особняках и покосившихся от времени домах, где еще горит огонек тепла и настоящей жизни. На улице Волкова, где сохранились остатки Казанского бульвара, вы познакомитесь с аутентичной резьбой по дереву, рассмотрите узорчатые наличники, узнаете о типичной казанской планировке и откроете символику круга в экстерьере некоторых построек. Фоном выступят архитектурные контрасты — от эклектики и модерна 19 века до неоклассики 2000-х годов — чтобы ярче проявилась атмосфера старины, я покажу Мергасовский дом в стиле конструктивизма, где жила советская номенклатура, и фешенебельный район с богатой лепниной и скульптурами. И конечно, по пути мы немного поговорим о прошлом столицы и ее роли в мировой истории.

Интересные детали из жизни казанских дворов
Гуляя по забытым улицам в оврагах и заглядывая в непримечательные дворы, вы узнаете об известных личностях, связанных с нашим городом. Я расскажу о казанском этапе жизни основоположника русского авангарда Велимире Хлебникове; о доме, куда приезжал в гости Герой Советского Союза и участник спасения парохода «Челюскин» Михаил Водопьянов; где жил ещё никому не известный Владимир Ульянов со своей семьей; и в каком месте находилась легендарная Марусовка, которую описал Максим Горький в пьесе «На дне». Вы узнаете и такие любопытные детали, как происхождение названия Кошачьего переулка и историю фразеологизма «сирота казанская», услышите об известной музе искусства, которую подарила Казань, а также увидите один из старинных фонтанов города.

Организационные детали

Прогулка полностью пешеходная. Дополнительных расходов по пути не предусмотрено.

Душа нетуристической Казани
Душа нетуристической Казани
Душа нетуристической Казани
Душа нетуристической Казани
Душа нетуристической Казани
Душа нетуристической Казани
Душа нетуристической Казани
Душа нетуристической Казани
Душа нетуристической Казани
Душа нетуристической Казани
Душа нетуристической Казани
Душа нетуристической Казани
Душа нетуристической Казани
Душа нетуристической Казани
Душа нетуристической Казани
Душа нетуристической Казани
Душа нетуристической Казани
Душа нетуристической Казани
Душа нетуристической Казани
Душа нетуристической Казани

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура ост. Калинина.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Айрат
Айрат
Здравствуй, любимый путешественник! Меня зовут Айрат. Мне 29 лет и я казанец с 9-летним стажем. Люблю этот город, больше чем любой другой! Неформальность — вот мой стиль, каждая встреча не похожа на другую. Путшественники — это мои друзья, приехавшие ко мне в гости. Кругозор мой поистине огромен, поэтому в экскурсиях нет зацикленности на барельефах и коринфских ордерах. Профессиональный фотограф и видеограф, экскурсовод и немного психолог:) и еще много чего) Я покажу, расскажу и посоветую, как сделать так, чтобы Казань и Татарстан в целом стали самым лучшим местом, где вы когда-либо были! До встречи на экскурсии, друзья!:)
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 февраля 2020
Если вы хотите узнать энциклопедическую информацию о Казани, почитайте перед поездкой в интернете, а по приезду закажите экскурсию у Айрата. Он не будет тратить ваше время на доступные всем факты, а расскажет то, что вы не найдёте сами, покажет такие места в городе, до которых вы скорей всего не дойдете самостоятельно! Очень хочется отметить широкий кругозор Айрата, мы задавали очень много вопросов из разных сфер, и получили ответы на все из них (история, религия, политика, экономика и тд.), честно нас это даже удивило. Мы достаточно часто путешествуем и сталкивались с тем, что экскурсовод хорошо знает только ту тематику, по которой проводит свою экскурсию. Айрат, спасибо большое! Три часа пролетели незаметно, познавательно и весело))
8 января 2020
Экскурсия проходит по очень интересным местам, расположенным в самом центре города, но скрытых от глаз. Я бывал на подобных экскурсиях в других городах и очень их люблю. Места, которые показал гид, во время экскурсии крайне интересны, и радует, что они пока сохранились. Мне несколько не хватило глубины и эмоциональности рассказа, а содержание экскурсии немного не соответствовало описанию (в частности, фразу "покажу то самое «дно», которое описал в пьесе Максим Горький" не следует понимать буквально). В целом, эта экскурсия дает возможность познакомиться с тем, что не увидишь в стандартных обзорных поездках по Казани, и если ее несколько "подшлифовать", то она может обеспечить очень яркие впечатления от города.
2 сентября 2019
Айрат - очень нестандартный гид с необычным форматом экскурсии. Готовьтесь залезать в подвалы, на крыши, в подъезды, заброшки и дворы. Не рассчитывайте особо на энциклопелические истфаковские рассказы, рассчитывайте на шутки, импровизации и местами стеб. Казань абсолютно не парадная, классических достопримечательностей вы не встретите, но это и здорово - классические можно найти в любом путеводителе, а здесь - иное видение города. В несколько точек в последующие дни мы сами возвращались повторно - детально отфоткать и рассмотреть при свете дня. Рекомендовали бы, скорее, молодёжи. Пожалуй, если бы стоял выбор, отмотать время назад и повторить ли, мы бы повторили.
11 августа 2019
Айрат - нестандартный экскурсовод!Экскурсия неформально-необычная!
Айрат показал такие дома, расположенные вблизи центра, о существовании которых до настоящего времени невозможно было и предположить, тихие закоулки, овраги...!!! Эта встреча с Айратом для тех, кто хочет в дружеской прогулке познать не парадную Казань, а пройтись тайной тропой с интересным собеседником!!!
20 мая 2019
Благодарны Айрату за замечательный длинный день с очень живым и умным рассказом про прошлую жизнь города и его настоящее. Этот то случай, когда город тебе показывает друг, с которым можно говорить по душам на очень разные темы, даже очень сложные. И теперь Казань для нас город с очень человеческим лицом.

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