5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Старинная архитектура

Следы тихой и уютной Казани будем искать в отреставрированных особняках и покосившихся от времени домах, где еще горит огонек тепла и настоящей жизни. На улице Волкова, где сохранились остатки Казанского бульвара, вы познакомитесь с аутентичной резьбой по дереву, рассмотрите узорчатые наличники, узнаете о типичной казанской планировке и откроете символику круга в экстерьере некоторых построек. Фоном выступят архитектурные контрасты — от эклектики и модерна 19 века до неоклассики 2000-х годов — чтобы ярче проявилась атмосфера старины, я покажу Мергасовский дом в стиле конструктивизма, где жила советская номенклатура, и фешенебельный район с богатой лепниной и скульптурами. И конечно, по пути мы немного поговорим о прошлом столицы и ее роли в мировой истории.

Интересные детали из жизни казанских дворов

Гуляя по забытым улицам в оврагах и заглядывая в непримечательные дворы, вы узнаете об известных личностях, связанных с нашим городом. Я расскажу о казанском этапе жизни основоположника русского авангарда Велимире Хлебникове; о доме, куда приезжал в гости Герой Советского Союза и участник спасения парохода «Челюскин» Михаил Водопьянов; где жил ещё никому не известный Владимир Ульянов со своей семьей; и в каком месте находилась легендарная Марусовка, которую описал Максим Горький в пьесе «На дне». Вы узнаете и такие любопытные детали, как происхождение названия Кошачьего переулка и историю фразеологизма «сирота казанская», услышите об известной музе искусства, которую подарила Казань, а также увидите один из старинных фонтанов города.