В 55 километрах от Казани притаился городок под названием Лаишево. В его окрестностях находятся живописные леса и реки, а также необычные достопримечательности. Любители литературы откроют для себя родные места поэта Державина. Рыбаки оценят ферму, где выращивают «царскую» рыбу и готовят уху. А виды на «Камское море» не оставят равнодушным никого!

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Описание

Что вас ожидает

Город на Каме

О Лаишево заговорили не так давно: в 2004 году посёлок приобрёл статус города, а пару лет назад здесь было решено открыть курорт. Но история помнит и другие события, связанные с этими местами. Я расскажу, откуда и куда ехала здешними дорогами красавица Сююмбике. Кто «лаял» на Екатерину Великую и почему Пушкин ругался на станционного смотрителя в Лаишево.

Приятно познакомиться!

До недавнего времени Лаишево было известно пляжем «Камское море». Его мы с вами обязательно посетим. А по пути заедем в несколько топовых мест, которые раскроют неожиданные подробности из истории и культуры Татарстана. Нам с вами предстоит:

проехаться по державинским местам;

прогуляться по безымянному озеру, где был крещён маленький Гаврюша;

отыскать вяз, которому почти 300 лет;

зайти в деревянную церковь 19 века, где хранятся редкие старинные иконы;

побывать в киногородке, где снимали фильм «Зулейха открывает глаза»;

посетить уникальный завод по разведению редких пород рыб;

отведать вкуснейшей ухи из печи.

Организационные детали