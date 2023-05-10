Посетить новый город-курорт, литературные места и рыбную ферму
В 55 километрах от Казани притаился городок под названием Лаишево. В его окрестностях находятся живописные леса и реки, а также необычные достопримечательности. Любители литературы откроют для себя родные места поэта Державина. Рыбаки оценят ферму, где выращивают «царскую» рыбу и готовят уху. А виды на «Камское море» не оставят равнодушным никого!
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Описание
Что вас ожидает
Город на Каме
О Лаишево заговорили не так давно: в 2004 году посёлок приобрёл статус города, а пару лет назад здесь было решено открыть курорт. Но история помнит и другие события, связанные с этими местами. Я расскажу, откуда и куда ехала здешними дорогами красавица Сююмбике. Кто «лаял» на Екатерину Великую и почему Пушкин ругался на станционного смотрителя в Лаишево.
Приятно познакомиться!
До недавнего времени Лаишево было известно пляжем «Камское море». Его мы с вами обязательно посетим. А по пути заедем в несколько топовых мест, которые раскроют неожиданные подробности из истории и культуры Татарстана. Нам с вами предстоит:
- проехаться по державинским местам;
- прогуляться по безымянному озеру, где был крещён маленький Гаврюша;
- отыскать вяз, которому почти 300 лет;
- зайти в деревянную церковь 19 века, где хранятся редкие старинные иконы;
- побывать в киногородке, где снимали фильм «Зулейха открывает глаза»;
- посетить уникальный завод по разведению редких пород рыб;
- отведать вкуснейшей ухи из печи.
Организационные детали
- Трансфер на автомобиле или минивэне не входит в стоимость экскурсии и рассчитывается отдельно (от 800 руб. /час). Учитывая, что маршрут сложный и многокомпонентный, проведение экскурсии на личном автомобиле путешественников не предусмотрено.
- Если в группе более 8 человек (включая детей от 3 лет), то за каждого дополнительного участника +1000 руб. к стоимости экскурсии
- Оплата за экскурсию в полном размере осуществляется за 24-48 часов ДО дня экскурсии переводом на карту исполнителю
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по месту вашего проживания в Казани
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Камила — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 695 туристов
Мы девушки-гиды энергичные, молодые, влюбленные в свой город и глубоко изучающие историю и культуру татарского народа. Во время экскурсий делаем упор именно на национальный колорит, дегустацию местной кухни, рассказываем про самобытную культуру и делимся захватывающими историями горожан. Мы рассказываем, показываем и организуем! Наша команда это: — девушка-ведущая собственного talk-show на радио с неизменным чувством юмора! — девушка-журналист филолог с красивым голосом — девушка-историк, мусульманка, которая может процитировать Г. Тукая на его родном языке (татарском)
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