Начало экскурсии обговаривается с вами

Если вы путешествуйте семьей или небольшой компанией, индивидуальная экскурсия на катере - это идеальный вариант для вас. Весь катер - только в вашем распоряжении. Гид общается только с вами, поэтому вы можете задавать любые вопросы, а также попросить немного подкорректировать маршрут прогулки.

Казань с воды

Вас ждет удивительное зрелище! Вы увидите Казань с воды. Главные достопримечательности: Кремль, мечеть Кул-Шариф, цирк, Центральный стадион, башни и шпили столицы Татарстана, а наш гид расскажет об истории и традициях этих мест.

Важно знать:

Трансфер на 4 человек от гостиницы в центре города до яхт-клуба бесплатно!