Начало экскурсии обговаривается с вами

Обзорная экскурсия по Казани на индивидуальном катере

Хотите увидеть Казань с борта небольшого, уютного катера

Хотите увидеть Казань с борта небольшого, уютного катера? Приглашаем на обзорную речную прогулку с гидом-капитаном.

Вы увидите Кремль и Кремлевскую набережную, мечеть Кул-Шариф, цирк, Центральный стадион и другие достопримечательности города.

А наш гид расскажет вам секреты и легенды местных жителей.
Обзорная экскурсия по Казани на индивидуальном катере
Обзорная экскурсия по Казани на индивидуальном катере
Обзорная экскурсия по Казани на индивидуальном катере
Обзорная экскурсия по Казани на индивидуальном катере
Обзорная экскурсия по Казани на индивидуальном катере
Обзорная экскурсия по Казани на индивидуальном катере
Если вы путешествуйте семьей или небольшой компанией, индивидуальная экскурсия на катере - это идеальный вариант для вас. Весь катер - только в вашем распоряжении. Гид общается только с вами, поэтому вы можете задавать любые вопросы, а также попросить немного подкорректировать маршрут прогулки.
Казань с воды
Вас ждет удивительное зрелище! Вы увидите Казань с воды. Главные достопримечательности: Кремль, мечеть Кул-Шариф, цирк, Центральный стадион, башни и шпили столицы Татарстана, а наш гид расскажет об истории и традициях этих мест.

Важно знать:

    Трансфер на 4 человек от гостиницы в центре города до яхт-клуба бесплатно!

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-4 человек
    Общий, весь катер
    7 500 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Аренда катера
    • Услуги капитана-гида
    Что не входит
    • Личные расходы
    Место начала и завершения
    Яхт-клуб «Локомотив»
    Когда и сколько длится?
    Когда: По договоренности
    Экскурсия длится около 1 часа
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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    Начало экскурсии обговаривается с вами

    Владимир
    Владимир
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