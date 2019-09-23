39 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лариса хороший гид, легкий рассказчик, просто эрудированный человек, с которым приятно пообщаться, она быстро подстраивается под своих гостей и адаптирует экскурсию, исходя из их предпочтений :)

Организовано всё было прекрасно - Лариса заранее связалась с нами и сообщила все необходимые детали.

Свияжск место интересное, особенно с точки зрения ландшафта и расположения, но мы не уверены, что он заслуживает отдельной экскурсии, нам было недостаточно исторического контекста, хотелось продлить экскурсию и съездить ещё куда-нибудь (мы в итоге на обратном пути заехали ещё в Райфу и почитали про это место).

Поездка на моторной лодке по реке - самая приятная и необычная для горожан часть экскурсии :) Свежий воздух, аккуратная и красивая лодка, уверенный и вежливый капитан, дикие птицы - отличный способ сменить обстановку и отвлечься от летней Казани, если она наскучила.

На наш взгляд, такая экскурсия хорошо подойдет тем, кто был в Казани уже несколько раз, видел всё, и хочется чего-то нового :)