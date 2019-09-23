39 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прикоснуться к истории и архитектуре Руси на лодочной экскурсии с капитаном и профессиональным гидом

Лариса
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Лариса – ваш гид
На небольшой моторной лодке с настоящим капитаном мы проедем к красивому острову Буяну, на котором расположен град Свияжск — колыбель православия на Казанской Земле! На прогулке по улицам старинного, живописного острова я расскажу об основании града, о его роли в исторических событиях прошлого, его монастырях и других памятниках древнерусской архитектуры.
От 7500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии39 отзывов
4.87
Речная экскурсия в остров-град Свияжск
Речная экскурсия в остров-град Свияжск

Программа

Вы узнаете:

  • историю и легенды острова-града Свияжск;
  • об его значении как форпоста православия в Поволжье;
  • об истории взятия Казанского ханства Иваном Грозным и о ключевой роли острова в ней;
  • о современной жизни Свияжска.

Вы увидите:

  • Успенский и Богородицкий монастыри;
  • ремесленную слободу;
  • ленивый Торжок — центр исторической реконструкции;
  • Макарьевский монастырь на другой стороне залива.

Таким образом, вы насладитесь старинной русской архитектурой, чудесной природой и размеренным темпом местной жизни, прикоснетесь к древней истории и отдохнете от городской суеты. И полные новых знаний, сил и вдохновения вернетесь на большую землю.

Речная экскурсия в остров-град Свияжск
Речная экскурсия в остров-град Свияжск
Речная экскурсия в остров-град Свияжск
Речная экскурсия в остров-град Свияжск
Речная экскурсия в остров-град Свияжск
Речная экскурсия в остров-град Свияжск
Речная экскурсия в остров-град Свияжск

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лариса
Лариса
Я аккредитованный гид по Свияжску и Казани! Мне 54 года. Преподаватель географии и краеведения. Долго работала в школе. Нашла свое призвании в работе экскурсовода. Увлекаюсь живописью. Мне будет приятно показать и рассказать Вам о своих любимых местах на казанской земле!
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39 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

23 сентября 2019
Лариса хороший гид, легкий рассказчик, просто эрудированный человек, с которым приятно пообщаться, она быстро подстраивается под своих гостей и адаптирует экскурсию, исходя из их предпочтений :)
Организовано всё было прекрасно - Лариса заранее связалась с нами и сообщила все необходимые детали.
Свияжск место интересное, особенно с точки зрения ландшафта и расположения, но мы не уверены, что он заслуживает отдельной экскурсии, нам было недостаточно исторического контекста, хотелось продлить экскурсию и съездить ещё куда-нибудь (мы в итоге на обратном пути заехали ещё в Райфу и почитали про это место).
Поездка на моторной лодке по реке - самая приятная и необычная для горожан часть экскурсии :) Свежий воздух, аккуратная и красивая лодка, уверенный и вежливый капитан, дикие птицы - отличный способ сменить обстановку и отвлечься от летней Казани, если она наскучила.
На наш взгляд, такая экскурсия хорошо подойдет тем, кто был в Казани уже несколько раз, видел всё, и хочется чего-то нового :)
22 сентября 2019
чУдная экскурсия! Лариса с большой любовью рассказывает интересные легенды и факты из истории Свияжска и Казани. Очень рекомендую!
19 августа 2019
18.08.19г мы побывали на экскурсии в Свияжске. Если вы хотите побывать в прошлом и окунуться в историюуездного города, который сыграл ключевую роль в истории Государства Российского, вам туда. Вы окажетесь в замечательном месте, где нет рекламных баннеров и спутниковых тарелок, ЛЭП и кондиционеров на фасадах домов.наш гид Лариса, весьма обогатила нас в наших познаниях, причем было интересно и сыну-студенту МГУ, и сыну-третьекласснику. Особое удовольствие получили от речной прогулки на катере к месту экскурсии с капитаном Алексеем. Виды реки и берегов просто потрясающие! В общем, Свияжск-это то место, куда с удовольствием хотелось бы вернуться, особенно с такими приятными сопровождающими как Лариса и Алексей!
17 августа 2019
Большое спасибо Ларисе за замечательную экскурсию, очень интересно, познавательно и душевно! Не торопясь и разговаривая обошли весь остров, подстраиваясь под детей 7 и 12 лет, которые кстати спокойно выдержали 2 часа прогулки. Отдельное спасибо от сына капитану!))) Также советую купить хлеб и молоко местного фермера, очень вкусно. А чай на травах и оладушки местных жителей бесподобны!
25 июля 2019
Экскурсия была замечательная и заслуга в этом Ларисы! Это профессионал своего дела, подходящий с душой к делу. Спасибо! Восхитительно! Приедем ещё раз в Казань благодаря ей. Рекомендация: лучше мини-группы.
18 июня 2019
Это был один из лучших моментов в жизни! Рекомендую всем позитивным!
4 июня 2019
Огромная благодарность нашему экскурсоводу Ларисе. Умная, интеллигентная, образованная и душевная. День пролетел увлекательно и незаметно. Объем информации подготовлен и преподнесен профессионально и лёгок для восприятия.
Казань прекрасна и удивительна, реки, леса, острова вызывают восторг. Влюбляешься в нашу Родину снова и снова.
Спасибо за доставленное удовольствие и наслаждение.
Желаю успехов и благополучия!
3 июня 2019
Спасибо огромное и экскурсоводу, и капитану лодки! Мы провели незабываемое время, рекомендуем всем-всем-всем! СПАСИБО))))
1 июня 2019
31 мая мы совершили удивительное путешествие в сказку, побывав на острове Свияжск! Я даже не думала, что такая красота существует! Белые церкви, море зелени, чудесные дома... Из окошка уездной гостиницы доносится негромкая патефонная музыка... Как будто в машине времени мы перенеслись в 19 век...
Спасибо огромное Ларисе за эти незабываемые впечатления! Узнали много нового, интересногоинтересного и очень хочется еще раз побывать на этом сказочном острове.
Елена
6 мая 2019
Оригинальная и очень интересная экскурсия! Я заказала её на вечернее время 17.00, надеясь на красивый закат и потрясающие виды, и не прогадала! Дети (10, 13, и 15 лет) были в полном восторге от прогулке по реке на лодке - как будто в небольшом приключении побывали! Лариса прекрасный рассказчик, умеет заинтересовать и детей, и взрослых. Много исторических фактов мы запомнили и потом сыпали датами, названиями рек и разными подробностями из истории Свияжска. Огромное спасибо Ларисе и всей её семье за прекрасно проведённое время и душевное общение!
Ещё 29 отзывов

Лариса проводит ещё 1 экскурсию

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