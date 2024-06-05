Билеты и экскурсии в музеи Москвы

Найдено 13 экскурсий в категории «Билеты и экскурсии в музеи Москвы» в Москве, цены от 380 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Спуск в бункер времён Холодной войны
Билеты
1 час
42 отзыва
Спуск в бункер времён Холодной войны
Узнать, каким был мир на пороге ядерной катастрофы, в стратегическом убежище
Начало: Недалеко от метро Таганская
Расписание: в будние дни в 16:00
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
1 000 за билет
Экскурсия по комплексу Храма вооруженных сил в Кубинке
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
18 отзывов
Экскурсия по комплексу Храма вооруженных сил в Кубинке
Изучить главные объекты парка «Патриот» и узнать больше о героической истории России
Начало: В Парке «Патриот» (город Кубинка)
12 июня в 18:00
13 июня в 14:00
7 300 за всё до 6 чел.
Экскурсия по Александровскому саду и Алмазному фонду
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
94 отзыва
Экскурсионный билет: Александровский сад и Алмазный фонд
Погрузитесь в историю России с экскурсией по Александровскому саду и уникальным Алмазным фондом
Начало: В Александровском саду
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 5 000 за всё до 10 чел.
Экскурсия по специальному музею в полной темноте
🚶 Пешая
Билеты
1 час
21 отзыв
Сенсорная экскурсия в темноте в Москве: новый взгляд на привычный мир
Сенсорная экскурсия в полной темноте с незрячим гидом - уникальный опыт, который позволит вам ощутить мир по-новому и раскрыть скрытые чувства
Начало: Недалеко от СТ.М. "Смоленская" и "Арбатская"
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
1 800 за билет
Экскурсия в музей-панораму «Бородинская битва»
🚶 Пешая
Билеты
1.5 часа
37 отзывов
Экскурсионный билет: Музей-панорама «Бородинская битва»
Недаром помнит вся Россия про день Бородина
Начало: У входа в музей
Завтра в 13:30
9 июня в 10:30
5 335 за всё до 5 чел.
Прогулка по Пушкинскому музею. Галерея импрессионистов
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
14 отзывов
Экскурсия по Пушкинскому музею: Импрессионизм и его влияние
Погрузитесь в мир импрессионизма с экскурсией по Пушкинскому музею. Откройте для себя, как это направление изменило искусство
Начало: М. Кропоткинская
13 июня в 11:30
14 июня в 11:00
6 700 за всё до 5 чел.
Прогулка по Пушкинскому музею: шедевры основной экспозиции
Билеты
2 часа
10 отзывов
Прогулка по Пушкинскому музею: шедевры основной экспозиции
Разобраться в искусстве древних цивилизаций, мастеров Ренессанса или творцов Северного Возрождения
Начало: В районе метро Кропоткинская
Завтра в 13:00
9 июня в 11:30
6 500 за всё до 2 чел.
Услуга по покупке билета в Музей космонавтики на ВДНХ
Билеты
30 минут
19 отзывов
Услуга по покупке билета в Музей космонавтики на ВДНХ
Прикоснуться к истории освоения космоса и новым открытиям - быстро и удобно
Начало: В Музее космонавтики на ВДНХ
18 июня в 10:00
19 июня в 10:00
380 за билет
Секреты бункера Сталина: групповая экскурсия
🚶 Пешая
Билеты
3.5 часа
4 отзыва
Секреты бункера Сталина: групповая экскурсия
Проникнуть внутрь старинного военного бункера, услышать его историю и осмотреть танковый ангар
Начало: На станции метро «Партизанская»
Расписание: в субботу в 14:30
12 июня в 14:30
15 июня в 14:30
1 850 за билет
Пушкинский музей и античное искусство
Билеты
2 часа
9 отзывов
Пушкинский музей и античное искусство
Пройти по Греческому и Римскому залам в компании историка и расшифровать мировые шедевры
Начало: В районе м. Кропоткинская
15 июня в 10:00
16 июня в 17:00
5 000 за всё до 3 чел.
Москва-Сити: смотровая площадка PANORAMA360
🚶 Пешая
Билеты
1 час
26 отзывов
Билет на PANORAMA360: мороженое и виды Москвы
Откройте для себя Москву с высоты 300 метров, наслаждаясь вкусом местного шоколада и мороженого
Начало: В ТЦ «Афимолл», 2 этаж
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 490 за билет
За авангардом - в Новую Третьяковку
Билеты
1.5 часа
9 отзывов
За авангардом - в Новую Третьяковку
Разобраться в измах и полюбить искусство 20 века
Начало: у Новой Третьяковки
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8 500 за всё до 10 чел.
Маленький СССР в центре большой Москвы
Билеты
1 час
Маленький СССР в центре большой Москвы
Перенестись в культуру повседневности в музее советского быта
Начало: У музея СССР
Завтра в 16:00
9 июня в 13:00
1 000 за всё до 10 чел.

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Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Билеты и экскурсии в музеи Москвы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Спуск в бункер времён Холодной войны
  2. Экскурсия по комплексу Храма вооруженных сил в Кубинке
  3. Экскурсия по Александровскому саду и Алмазному фонду
  4. Экскурсия по специальному музею в полной темноте
  5. Экскурсия в музей-панораму «Бородинская битва»
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  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
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