Сейчас в Москве в категории "Билеты и экскурсии в музеи Москвы" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 380 до 8 500. Туристы уже оставили гидам 303 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5