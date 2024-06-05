1 чел.
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Билеты
1 час
Спуск в бункер времён Холодной войны
Узнать, каким был мир на пороге ядерной катастрофы, в стратегическом убежище
Начало: Недалеко от метро Таганская
Расписание: в будние дни в 16:00
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
1 000₽ за билет
Билеты
2 часа
Экскурсия по комплексу Храма вооруженных сил в Кубинке
Изучить главные объекты парка «Патриот» и узнать больше о героической истории России
Начало: В Парке «Патриот» (город Кубинка)
12 июня в 18:00
13 июня в 14:00
7 300₽ за всё до 6 чел.
Билеты
2 часа
Экскурсионный билет: Александровский сад и Алмазный фонд
Погрузитесь в историю России с экскурсией по Александровскому саду и уникальным Алмазным фондом
Начало: В Александровском саду
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 5 000₽ за всё до 10 чел.
Билеты
1 час
Сенсорная экскурсия в темноте в Москве: новый взгляд на привычный мир
Сенсорная экскурсия в полной темноте с незрячим гидом - уникальный опыт, который позволит вам ощутить мир по-новому и раскрыть скрытые чувства
Начало: Недалеко от СТ.М. "Смоленская" и "Арбатская"
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
1 800₽ за билет
Билеты
1.5 часа
Экскурсионный билет: Музей-панорама «Бородинская битва»
Недаром помнит вся Россия про день Бородина
Начало: У входа в музей
Завтра в 13:30
9 июня в 10:30
5 335₽ за всё до 5 чел.
Билеты
2 часа
Экскурсия по Пушкинскому музею: Импрессионизм и его влияние
Погрузитесь в мир импрессионизма с экскурсией по Пушкинскому музею. Откройте для себя, как это направление изменило искусство
Начало: М. Кропоткинская
13 июня в 11:30
14 июня в 11:00
6 700₽ за всё до 5 чел.
Билеты
2 часа
Прогулка по Пушкинскому музею: шедевры основной экспозиции
Разобраться в искусстве древних цивилизаций, мастеров Ренессанса или творцов Северного Возрождения
Начало: В районе метро Кропоткинская
Завтра в 13:00
9 июня в 11:30
6 500₽ за всё до 2 чел.
Билеты
30 минут
Услуга по покупке билета в Музей космонавтики на ВДНХ
Прикоснуться к истории освоения космоса и новым открытиям - быстро и удобно
Начало: В Музее космонавтики на ВДНХ
18 июня в 10:00
19 июня в 10:00
380₽ за билет
Билеты
3.5 часа
Секреты бункера Сталина: групповая экскурсия
Проникнуть внутрь старинного военного бункера, услышать его историю и осмотреть танковый ангар
Начало: На станции метро «Партизанская»
Расписание: в субботу в 14:30
12 июня в 14:30
15 июня в 14:30
1 850₽ за билет
Билеты
2 часа
Пушкинский музей и античное искусство
Пройти по Греческому и Римскому залам в компании историка и расшифровать мировые шедевры
Начало: В районе м. Кропоткинская
15 июня в 10:00
16 июня в 17:00
5 000₽ за всё до 3 чел.
Билеты
1 час
Билет на PANORAMA360: мороженое и виды Москвы
Откройте для себя Москву с высоты 300 метров, наслаждаясь вкусом местного шоколада и мороженого
Начало: В ТЦ «Афимолл», 2 этаж
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 490₽ за билет
Билеты
1.5 часа
За авангардом - в Новую Третьяковку
Разобраться в измах и полюбить искусство 20 века
Начало: у Новой Третьяковки
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8 500₽ за всё до 10 чел.
Билеты
1 час
Маленький СССР в центре большой Москвы
Перенестись в культуру повседневности в музее советского быта
Начало: У музея СССР
Завтра в 16:00
9 июня в 13:00
1 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДружинин5 июня 2024Спасибо Екатерине за прекрасную экскурсию! Было интересно, познавательно и без лишней*воды*. Спасибо за помощь в приобретении билетов в Алмазный фонд. Всё понравилось, спасибо!
- ААндрей31 мая 2024Всё просто отлично
- ЛЛидия31 мая 2024Очень удобный сервис!
- ВВероника25 мая 2024Очень интересно было побывать в темноте. Время пролетело не заметно. Буду советовать всем это место.
- ЕЕлена24 мая 2024у нас был Экскурсовод Екатерина, очень умная и интересная девушка. Столько интересной информации преподнесла, это было вау
- ммарина23 мая 2024Были в музее 18 мая. Осматривали основную экспозицию с экскурсоводом Мариной. Только положительные и приятные впечатления.
- ААлександра21 мая 2024Испытала необычные ощущения, находясь в темноте. Понравилась организация внутреннего пространства. Интересно было трогать и нюхать разные предметы и угадывать что же это. Экскурсовод Наиль был нашим проводником и прекрасно ориентировал нас в пространстве. Проект значимый, однозначно стоит посетить.
- ГГалина19 мая 2024Отлично организованная экскурсия. Будет интересно и взрослым и детям, идеальный вариант для семейного похода. Интересные экспозиции, захватывающий рассказчик-экскурсовод. Полтора часа пролетели как один миг. Рекомендую. Не забывайте удобную обувь, так как спускаться и подниматься далеко.
- ЕЕлена15 мая 2024Прекрасная экскурсия! Очень благодарны экскурсоводу Наталье за терпение и понимание - мы опоздали по вине таксиста, привёз нас в Зарядье.
- ССергей11 мая 2024Отличная лекция для тех, кто хочет познакомиться с импрессионизмом
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Билеты и экскурсии в музеи Москвы»
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