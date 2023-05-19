Увидеть столицу в свете ночных огней и прокатиться по канатной дороге над рекой
Вечером Москва совсем другая: таинственная, сказочная, завораживающая. Вы отправитесь исследовать её на комфортабельном автобусе в группе до 47 человек.
Погуляете по Красной площади, прокатитесь по канатной дороге от Воробьёвых Гор до Лужников, оцените подсветку старинных зданий и мостов.
Погуляете по Красной площади, прокатитесь по канатной дороге от Воробьёвых Гор до Лужников, оцените подсветку старинных зданий и мостов.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Волшебное преображение знакомых зданий
Вы проедете на автобусе по центру Москвы, насладитесь её вечерним обликом и увидите множество достопримечательностей: Дом на Набережной, библиотеку им. Ленина, Государственную Думу, Большой театр и другие. Также программа предполагает 4 остановки по 15-20 минут:
- Красная площадь. Вы увидите украшенную подсветкой главную площадь страны и Собор Василия Блаженного — с заходом солнца он превращается из весёлого красочного терема в таинственный замок.
- Храм Христа Спасителя. В приглушённом свете фонарей он становится ещё более торжественным и нарядным. Вы сделаете яркие фото и услышите его историю.
- Канатная дорога. Вы прокатитесь по канатной дороге, соединяющей стадион Лужники и Воробьёвы Горы. Полюбуетесь хрустальными свечами небоскрёбов и тёмными водами Москвы-реки.
- Александровский сад. Вы прогуляетесь по дорожкам старинного сада, разрисованными причудливыми узорами теней.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе в группе до 47 человек
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
- Канатная дорога включена в стоимость
- Экскурсия заканчивается у Большого театра
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро Охотный ряд
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 54 туристов
Хотите лучше узнать Москву, отлично провести время и завести новых друзей? Мы лидеры на столичном рынке экскурсионных услуг и с удовольствием поможем вам в этом. Работаем в этой сфере с 2006 года, организовали тысячи экскурсий и туров, обеспечили увлекательный досуг сотен тысяч гостей и проложили немало новых туристических маршрутов. Мы не просто показываем вам достопримечательности и красоты российских городов — мы наводим невидимые глазу мостики дружбы между нашими городами, что позволяет самым разным людям лучше понять друг друга. В этом мы видим нашу главную миссию.
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