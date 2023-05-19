Автобусная экскурсия «Магия вечерней Москвы»

Увидеть столицу в свете ночных огней и прокатиться по канатной дороге над рекой

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Ответы на вопросы
Вечером Москва совсем другая: таинственная, сказочная, завораживающая. Вы отправитесь исследовать её на комфортабельном автобусе в группе до 47 человек.

Погуляете по Красной площади, прокатитесь по канатной дороге от Воробьёвых Гор до Лужников, оцените подсветку старинных зданий и мостов.
Автобусная экскурсия «Магия вечерней Москвы»
Автобусная экскурсия «Магия вечерней Москвы»
Автобусная экскурсия «Магия вечерней Москвы»
Автобусная экскурсия «Магия вечерней Москвы»
Автобусная экскурсия «Магия вечерней Москвы»
Автобусная экскурсия «Магия вечерней Москвы»
Автобусная экскурсия «Магия вечерней Москвы»
Автобусная экскурсия «Магия вечерней Москвы»
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Волшебное преображение знакомых зданий

Вы проедете на автобусе по центру Москвы, насладитесь её вечерним обликом и увидите множество достопримечательностей: Дом на Набережной, библиотеку им. Ленина, Государственную Думу, Большой театр и другие. Также программа предполагает 4 остановки по 15-20 минут:

  • Красная площадь. Вы увидите украшенную подсветкой главную площадь страны и Собор Василия Блаженного — с заходом солнца он превращается из весёлого красочного терема в таинственный замок.
  • Храм Христа Спасителя. В приглушённом свете фонарей он становится ещё более торжественным и нарядным. Вы сделаете яркие фото и услышите его историю.
  • Канатная дорога. Вы прокатитесь по канатной дороге, соединяющей стадион Лужники и Воробьёвы Горы. Полюбуетесь хрустальными свечами небоскрёбов и тёмными водами Москвы-реки.
  • Александровский сад. Вы прогуляетесь по дорожкам старинного сада, разрисованными причудливыми узорами теней.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе в группе до 47 человек
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
  • Канатная дорога включена в стоимость
  • Экскурсия заканчивается у Большого театра

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Охотный ряд
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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