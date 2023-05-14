Посетить один из самых красивых дворцово-парковых ансамблей страны с профессиональным гидом
Кусково — усадьба графов Шереметевых на востоке современной Москвы, сохранившая первоначальный архитектурный облик. Вы отправитесь в неё на комфортабельном автобусе в группе до 45 человек. Погуляете по живописному парку со скульптурами, рукотворными прудами и каналами. А также осмотрите Дворец, павильон Грот и выставку керамики в Большой каменной оранжерее.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Подмосковный Версаль
Вы погуляете по идиллическому парку, увидите старинные скульптуры, павильон Эрмитаж, Итальянский и Голландский домики. А также посетите:
- Дворец. Вы оцените роскошные убранства конца 18 века и представите себя в центре пышных приемов. А ещё полюбуетесь картинами русских и европейских художников, украшающими стены дворца.
- Грот. Один из самых красивых павильонов усадьбы, выполненный в стиле рококо. Вас впечатлит его отделка, сочетающая цветное стекло, раковины тропических морей, сусальное золото, росписи и богатую лепнину.
- Выставка керамики. Мы зайдём в Большую каменную оранжерею, где представлена коллекция старинной керамики. Вы рассмотрите изящные тарелки, кружки, блюдца и графины, созданные настоящими мастерами своего дела.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе в группе до 45 человек
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Комплексные билеты в Кусково включены в стоимость
- Экскурсия начинается и заканчивается в районе м. ВДНХ
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в район м. ВДНХ
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 177 туристов
Меня зовут Константин. Наша компания начала работать в 1992 году и за это время стала важным игроком туристического рынка с признанным авторитетом. В наших офисах в Москве и Санкт-Петербурге работают специалисты, посвятившие компании 11-15 лет, для которых туризм — это не только любимая работа, это призвание. Мы обладаем огромным опытом в организации самых разных путешествий от студенческих поездок и походов в горы до частных визитов первых лиц государства и членов королевской семьи.
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