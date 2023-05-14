Автобусная экскурсия в усадьбу Кусково (билеты включены)

Посетить один из самых красивых дворцово-парковых ансамблей страны с профессиональным гидом

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Кусково — усадьба графов Шереметевых на востоке современной Москвы, сохранившая первоначальный архитектурный облик. Вы отправитесь в неё на комфортабельном автобусе в группе до 45 человек. Погуляете по живописному парку со скульптурами, рукотворными прудами и каналами. А также осмотрите Дворец, павильон Грот и выставку керамики в Большой каменной оранжерее.
Автобусная экскурсия в усадьбу Кусково (билеты включены)
Автобусная экскурсия в усадьбу Кусково (билеты включены)
Автобусная экскурсия в усадьбу Кусково (билеты включены)
Автобусная экскурсия в усадьбу Кусково (билеты включены)
Автобусная экскурсия в усадьбу Кусково (билеты включены)
Автобусная экскурсия в усадьбу Кусково (билеты включены)
Автобусная экскурсия в усадьбу Кусково (билеты включены)
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Подмосковный Версаль

Вы погуляете по идиллическому парку, увидите старинные скульптуры, павильон Эрмитаж, Итальянский и Голландский домики. А также посетите:

  • Дворец. Вы оцените роскошные убранства конца 18 века и представите себя в центре пышных приемов. А ещё полюбуетесь картинами русских и европейских художников, украшающими стены дворца.
  • Грот. Один из самых красивых павильонов усадьбы, выполненный в стиле рококо. Вас впечатлит его отделка, сочетающая цветное стекло, раковины тропических морей, сусальное золото, росписи и богатую лепнину.
  • Выставка керамики. Мы зайдём в Большую каменную оранжерею, где представлена коллекция старинной керамики. Вы рассмотрите изящные тарелки, кружки, блюдца и графины, созданные настоящими мастерами своего дела.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе в группе до 45 человек
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Комплексные билеты в Кусково включены в стоимость
  • Экскурсия начинается и заканчивается в районе м. ВДНХ

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в район м. ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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