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Благословенные земли: двухдневный тур по Мурому и Дивееву из Москвы

4
3 отзыва
Кругозор
Кругозор – Гид из Москвы
Муром — один из самых древних городов России, здесь слагались легенды, писались летописи и оживали герои русских былин и сказок.

Именно с Мурома начнется ваше знакомство с древнейшими святынями, такими как Благовещенский мужской монастырь и Троицкий женский монастырь, где вы сможете попросить счастья и любви у мощей Святых Петра и Февронии Муромских.

А дальше вы отправитесь на святую Дивеевскую Землю, где побываете на Святых источниках и в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре, в котором можно помолиться Царице Небесной, которая, по преданию, избрала это место как Свой Четвертый Удел.
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  • 👥Групповая
  • 🌓Двухдневная
  • 🧘На выходные
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 40 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 6 250 ₽ за человека

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Благословенные земли: двухдневный тур по Мурому и Дивееву из Москвы
Благословенные земли: двухдневный тур по Мурому и Дивееву из Москвы

Что вы увидите

  • Муром:
  • Обзорная экскурсия по городу
  • Троицкий женский монастырь (здесь находятся мощи Св. Петра и Февронии)
  • Благовещенский мужской монастырь
  • Муромский историко-художественный музей с величальной встречей Ильёй Муромцем и русской красавицей с калачом
  • Дивеево:
  • Обзорная экскурсия по Дивееву
  • Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь
  • Посещение «Канавки Богородицы»
  • Посещение Дивеевских Святых Источников: Божей Матери «Казанской», иконы «Умиление», святого целителя Пантелеймона, Источника Серафима Саровского

Программа тура:

    1-й день
    07:30 - отправление в Муром - Горьковское направление, 300 км.
    Муром один из самых интересных городов Золотого кольца России. Здесь оживает Русь былинная, Русь сказочных богатырей и великих подвигов! Ведь недаром именно здесь, на Муромской земле, родился самый знаменитый русский богатырь Илья Муромец. Просидев сиднем тридцать лет и три года, Илья Муромец отправился защищать Святую Русь на заставу под Киевом, и прославился многими славными подвигами. Илья Муромец воспет в русских былинах, в норвежских сагах, в немецких героических сказаниях. Он единственный из эпических былинных героев, канонизированных Православной церковью.
    И наше чудесное знакомство начинается с праздничной величальной встречи самим легендарным Илюшей Муромцем и красавицей-муромчанкой, которая угостит нас знаменитыми муромскими калачами.
    Обед в кафе города.
    Нас ждет обзорная экскурсия ⛳ по Мурому, во время которой вы полюбуетесь историческим центром Мурома. Он практически весь застроен каменными и деревянными зданиями XVIII-XIX веков, среди которых множество уникальных и редких шедевров архитектуры. Сегодня нам представится уникальная возможность насладиться потрясающей красотой муромских монастырей. Это великая, утонченная красота, радость для глаз и отдохновение для усталой души...
    Великие святыни обретены в этих обителях и нам представится уникальная возможность, с верой и молитвой приобщиться к великой Благодати. Вы посетите Свято-Троицкий монастырь, всемирно известный благодаря покоящимся здесь мощам святых благоверныхкнязя Петра и княгини Февронии покровителям православной семьи, любви и благополучия в браке. К гробу святых благоверных идут получить незримое благословение новобрачные и те, кто только собирается пожениться. День памяти святой чете празднуется 8 июля и даже имеет официальный государственный статус как День семьи, любви и верности. Одна из жемчужин достопримечательностей 🏛️ Мурома самый древний Спасо-Преображенский монастырь. Он упоминается в летописях в 1096 году. На пятьдесят лет старше Москвы! Монастырь пребывает под покровительством святой Иулиании Лазаревской, которая считается защитницей всех бедных и простых людей. Здесь каждый находит помощь и душевное прибежище. И вы сможете мысленно попросить благословения у великой святой. А еще здесь выпекают знаменитые муромские калачи, которые даже попали на герб города. Мы обязательно отведаем эту традиционную пышную выпечку.
    Также мы посетим древнейший Благовещенский мужской монастырь. Окский парк 🌳. Памятник Илье Муромцу.
    Посещение Муромского историко-художественного музея.
    Ужин (за доп. плату)
    Переезд в Дивеево. Размещение в гостинице.
    2-й день
    Завтрак в гостинице.
    Обзорная экскурсия по Дивееву. Экскурсия в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь. Есть на Земле такие удивительные места, где неосязаемое становится ощутимым и понятным, где сквозь границы материального мира проникает чудесная тайная благодать. Такие места называются Святыми. Одно из таких удивительных благодатных мест Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевскийженский монастырь настоящая жемчужина всего Православного мира. Серафимо-Дивеевский монастырь особенное место на Земле. Сама Царица Небесная взяла эту обитель в Свой Четвертый Удел. Здесь есть великая, уникальная святыня канавка на территории монастыря, по которой прошла сама Пресвятая Богородица. Преподобный Серафим Саровский - великий православный святой и основатель монастыря говорил: Счастлив всяк, кто пробудет у Убогого Серафима в Дивеево..., ибо Матерь Божья каждые сутки посещает Дивеево.... Кто канавку эту пройдет и Богородицу... сто пятьдесят раз с вниманием прочтет, ... тому здесь и Афон, и Киев, и Иверия....
    На территории и в окрестностях села Дивеева находятся Святые источники, известные своими удивительными исцелениями. Паломники из всех уголков нашей Родины и из-за рубежа приходят сюда с верой в чудо. Это источник в честь Казанской Божией Матери, при расчистке которого была обретена чудотворная Казанская икона Божией Матери, источник одного из самых народных святых святого Пантелеймона, прозванногоисцелителем; источник в честь Божией Матери Умиление.
    Мы посетим Источник Серафима Саровского, который забил после чудесного явления святого Серафима Саровского солдатам срочной службы в 60-е годы прошлого столетия. Вода именно этого источника славится своими поистине чудесными исцелениями (этот место уникально еще и тем, что источник находится в 20 км от Дивеева, на границе с Мордовией, здесь берет начало Мордовский национальный заповедник).
    Нас ждет неторопливое, благоговейное знакомство со всеми святынями монастыря. Вы сможете спокойно, не торопясь, пройти по чудотворной Канавке Богородицы, вознести молитвы, мысленно обратиться к Божией Матери, к Серафиму Саровскому, проникнуться удивительной святостью и благодатью этого места. Не забудьте взять с собой горсточкусвятой земли из Канавки она незримо будет охранять ваш дом... Совершитеисцеляющее омовение в купелях источников и примите благодать святой воды со смирением и молитвой. Наберите святой воды, чтобы взять ее домой, и пейте ее каждый день. У вас будет время совершить увлекательную прогулку 👣 по всему монастырю, здесь находятся мощи великого Столпа русской Церкви преподобного Серафима Саровского. На Соборной площади Дивеевской обители установлен народный памятник святым царственным страстотерпцам - императору Николаю II и его семье. Трогательный памятник, изображающий Николая II в окружении жены и детей, сооружен на народные пожертвования. Появление такого редкого памятника здесь, в Дивеевском монастыре является очень символичным, ведь именно Николай Второй и семья Романовых всячески способствовали канонизации великого святого Серафима Саровского... (Интересный факт: около памятника высажены саженцы сакуры, привезенные специальной делегацией из Японии, как дань памяти императорской семье. )
    Вы проникнитесь Духом этого необычайного и светлого места. Каждый приходящий сюда, уйдет отсюда другим немного чище, лучше, добрее... Ведь, как говорят, если и жив еще этот грешный мир, то только молитвами праведных людей о нем...
    Обед в монастырской трапезной.
    Отъезд в Москву.
    Прибытие в Москву вечером (в зависимости от транспортной ситуации).
    Что входит
    • Размещение в гостинице (2-х местный номер)
    • Питание (1 завтрак, 2 обеда)
    • Входные билеты в культурные объекты по программе
    • Транспортное обслуживание на туристическом автобусе
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Ужин (по желанию, при бронировании тура)
    • Доплата за 1-но местное размещение (блочный номер)
    • Личные расходы туриста
    • Приобретение сувенирной продукции
    Начало и место завершения
    🚩 ст. м. Шоссе Энтузиастов
    Благословенные земли: двухдневный тур по Мурому и Дивееву из Москвы
    Благословенные земли: двухдневный тур по Мурому и Дивееву из Москвы
    Благословенные земли: двухдневный тур по Мурому и Дивееву из Москвы
    Благословенные земли: двухдневный тур по Мурому и Дивееву из Москвы

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    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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    3 отзыва оставили туристы

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