Программа тура:

1-й день

07:30 - отправление в Муром - Горьковское направление, 300 км.

Муром один из самых интересных городов Золотого кольца России. Здесь оживает Русь былинная, Русь сказочных богатырей и великих подвигов! Ведь недаром именно здесь, на Муромской земле, родился самый знаменитый русский богатырь Илья Муромец. Просидев сиднем тридцать лет и три года, Илья Муромец отправился защищать Святую Русь на заставу под Киевом, и прославился многими славными подвигами. Илья Муромец воспет в русских былинах, в норвежских сагах, в немецких героических сказаниях. Он единственный из эпических былинных героев, канонизированных Православной церковью.

И наше чудесное знакомство начинается с праздничной величальной встречи самим легендарным Илюшей Муромцем и красавицей-муромчанкой, которая угостит нас знаменитыми муромскими калачами.

Обед в кафе города.

Нас ждет обзорная экскурсия ⛳ по Мурому, во время которой вы полюбуетесь историческим центром Мурома. Он практически весь застроен каменными и деревянными зданиями XVIII-XIX веков, среди которых множество уникальных и редких шедевров архитектуры. Сегодня нам представится уникальная возможность насладиться потрясающей красотой муромских монастырей. Это великая, утонченная красота, радость для глаз и отдохновение для усталой души...

Великие святыни обретены в этих обителях и нам представится уникальная возможность, с верой и молитвой приобщиться к великой Благодати. Вы посетите Свято-Троицкий монастырь, всемирно известный благодаря покоящимся здесь мощам святых благоверныхкнязя Петра и княгини Февронии покровителям православной семьи, любви и благополучия в браке. К гробу святых благоверных идут получить незримое благословение новобрачные и те, кто только собирается пожениться. День памяти святой чете празднуется 8 июля и даже имеет официальный государственный статус как День семьи, любви и верности. Одна из жемчужин достопримечательностей 🏛️ Мурома самый древний Спасо-Преображенский монастырь. Он упоминается в летописях в 1096 году. На пятьдесят лет старше Москвы! Монастырь пребывает под покровительством святой Иулиании Лазаревской, которая считается защитницей всех бедных и простых людей. Здесь каждый находит помощь и душевное прибежище. И вы сможете мысленно попросить благословения у великой святой. А еще здесь выпекают знаменитые муромские калачи, которые даже попали на герб города. Мы обязательно отведаем эту традиционную пышную выпечку.

Также мы посетим древнейший Благовещенский мужской монастырь. Окский парк 🌳. Памятник Илье Муромцу.

Посещение Муромского историко-художественного музея.

Ужин (за доп. плату)

Переезд в Дивеево. Размещение в гостинице.

2-й день

Завтрак в гостинице.

Обзорная экскурсия по Дивееву. Экскурсия в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь. Есть на Земле такие удивительные места, где неосязаемое становится ощутимым и понятным, где сквозь границы материального мира проникает чудесная тайная благодать. Такие места называются Святыми. Одно из таких удивительных благодатных мест Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевскийженский монастырь настоящая жемчужина всего Православного мира. Серафимо-Дивеевский монастырь особенное место на Земле. Сама Царица Небесная взяла эту обитель в Свой Четвертый Удел. Здесь есть великая, уникальная святыня канавка на территории монастыря, по которой прошла сама Пресвятая Богородица. Преподобный Серафим Саровский - великий православный святой и основатель монастыря говорил: Счастлив всяк, кто пробудет у Убогого Серафима в Дивеево..., ибо Матерь Божья каждые сутки посещает Дивеево.... Кто канавку эту пройдет и Богородицу... сто пятьдесят раз с вниманием прочтет, ... тому здесь и Афон, и Киев, и Иверия....

На территории и в окрестностях села Дивеева находятся Святые источники, известные своими удивительными исцелениями. Паломники из всех уголков нашей Родины и из-за рубежа приходят сюда с верой в чудо. Это источник в честь Казанской Божией Матери, при расчистке которого была обретена чудотворная Казанская икона Божией Матери, источник одного из самых народных святых святого Пантелеймона, прозванногоисцелителем; источник в честь Божией Матери Умиление.

Мы посетим Источник Серафима Саровского, который забил после чудесного явления святого Серафима Саровского солдатам срочной службы в 60-е годы прошлого столетия. Вода именно этого источника славится своими поистине чудесными исцелениями (этот место уникально еще и тем, что источник находится в 20 км от Дивеева, на границе с Мордовией, здесь берет начало Мордовский национальный заповедник).

Нас ждет неторопливое, благоговейное знакомство со всеми святынями монастыря. Вы сможете спокойно, не торопясь, пройти по чудотворной Канавке Богородицы, вознести молитвы, мысленно обратиться к Божией Матери, к Серафиму Саровскому, проникнуться удивительной святостью и благодатью этого места. Не забудьте взять с собой горсточкусвятой земли из Канавки она незримо будет охранять ваш дом... Совершитеисцеляющее омовение в купелях источников и примите благодать святой воды со смирением и молитвой. Наберите святой воды, чтобы взять ее домой, и пейте ее каждый день. У вас будет время совершить увлекательную прогулку 👣 по всему монастырю, здесь находятся мощи великого Столпа русской Церкви преподобного Серафима Саровского. На Соборной площади Дивеевской обители установлен народный памятник святым царственным страстотерпцам - императору Николаю II и его семье. Трогательный памятник, изображающий Николая II в окружении жены и детей, сооружен на народные пожертвования. Появление такого редкого памятника здесь, в Дивеевском монастыре является очень символичным, ведь именно Николай Второй и семья Романовых всячески способствовали канонизации великого святого Серафима Саровского... (Интересный факт: около памятника высажены саженцы сакуры, привезенные специальной делегацией из Японии, как дань памяти императорской семье. )

Вы проникнитесь Духом этого необычайного и светлого места. Каждый приходящий сюда, уйдет отсюда другим немного чище, лучше, добрее... Ведь, как говорят, если и жив еще этот грешный мир, то только молитвами праведных людей о нем...

Обед в монастырской трапезной.

Отъезд в Москву.

Прибытие в Москву вечером (в зависимости от транспортной ситуации).