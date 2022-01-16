Большой театр — достояние России

Увидеть красивейшие залы, узнать историю театра и открыть его вклад в культуру

5
1 отзыв
Индивидуально
для 5 чел.
В сердце Москвы свои двери откроет одна из доминант столицы — Большой театр.

Вы полюбуетесь торжественными залами, исторической сценой и ложами, а я расскажу, как появился театр, как горел и перестраивался.

Каких знаменитых гостей принимал, какими премьерами прославился.

Мы поговорим о влиянии Большого в мире и вспомним выдающихся людей.
Большой театр — достояние России
Большой театр — достояние России
Большой театр — достояние России
Большой театр — достояние России
Большой театр — достояние России
Большой театр — достояние России
Большой театр — достояние России
Большой театр — достояние России
Большой театр — достояние России
Большой театр — достояние России
Большой театр — достояние России
Большой театр — достояние России
Большой театр — достояние России
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Большой вчера, сегодня, завтра

Один из крупнейших в России и один из самых значительных в мире театров оперы и балета — а с чего начинался Большой? Я расскажу о появлении частного театра и его первом владельце, Петре Урусове. О нескольких пожарах и строительстве того великолепного здания, которое украшает Москву сегодня. О масштабной реконструкции и бережной реставрации с 2005 по 2011 год.

Вы услышите о репертуаре, о последних и намечающихся премьерах, о скандалах, которые сотрясали театр за последние 10 лет. Кроме того, я посоветую вам, какие спектакли стоит посетить.

Блестящие интерьеры

За 2,5 часа вы посетите красивейшие фойе и торжественные залы: малый и большой императорские, белый, хоровой, выставочный. Полюбуетесь императорской, президентской и директорской ложами. Конечно, в центре внимания будет зрительный зал с легендарной сценой: здесь танцевали Уланова, Лепешинская и Плисецкая, пели Козловский, Шаляпин и Собинов, ставили классические балеты в оригинальной редакции Григорович и Петипа, стояли за дирижерским пультом Светланов и Рождественский.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в здание Большого театра — 1500 руб. с человека
  • Мы осматриваем только зрительскую часть, вход в рабочие помещения запрещен

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Театральной площади
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ю
16 янв 2022
Интересная экскурсия

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

🎩ИндивидуальныеБольшой театр🗽Достопримечательности🎭Театральные

Еще несколько похожих предложений в Москве

За кулисами Большого театра
В группе
до 20 чел.
1ч 30м
3 000
за 1 чел.
За кулисами Большого театра
👣 Пешеходные
Как живет Большой Театр за кулисами
29 янв
ещё...
По воскресеньям в 12:00
В Большой театр
В группе
до 15 чел.
4.7
71
1ч 15м
3 500
за 1 чел.
В Большой театр
👣 Пешеходные
Гид проведет вас за кулисы знаменитого Большого театра
25 янв
26 янв
27 янв
ещё...
Ежедневно в 15:00. Время начала может меняться в связи с репетициями
Самый красивый транспортно-пересадочный узел…
Индивидуально
для 10 чел.
9 000
за 1-10 чел.
Самый красивый транспортно-пересадочный узел…
👣 Пешеходные
Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что в ежедневной суете большого города проходите мимо красивых мест, но не
24 янв
25 янв
26 янв
ещё...
Москва — чайная столица России
Индивидуально
для 10 чел.
5
8
5000
4 500
за 1-10 чел.
Москва — чайная столица России
👣 Пешеходные
Погрузиться в историю чайной культуры и торговли
27 янв
28 янв
29 янв
ещё...
Невыдуманные истории Мясницкой
Индивидуально
для 8 чел.
5
3
6 000
за 1-8 чел.
Невыдуманные истории Мясницкой
👣 Пешеходные
Проследить за развитием Москвы через истории одной улицы, узнать о старинных домах и их жителях
29 янв
5 фев
12 фев
ещё...
Театральные истории Большой Дмитровки с посещением квартиры Немировича-Данченко
Индивидуально
для 5 чел.
3ч 30м
5 500
за 1-5 чел.
Театральные истории Большой Дмитровки с посещением квартиры Немировича-Данченко
👣 Пешеходные
Заглянуть в гости к известному режиссеру и познакомиться с театрально-музыкальной историей Москвы
26 янв
27 янв
28 янв
ещё...
Храмы Замоскворечья: архитектура и история
Индивидуально
для 15 чел.
5
6
1ч 30м
5 200
за 1-15 чел.
Храмы Замоскворечья: архитектура и история
👣 Пешеходные
Научиться «читать» храмы и узнать о судьбах за их стенами
25 янв
28 янв
29 янв
ещё...
Новодевичий некрополь: постояльцы и их истории
В группе
до 15 чел.
4.9
90
800
за 1 чел.
Новодевичий некрополь: постояльцы и их истории
👣 Пешеходные
Прикоснуться к тайнам могил великих и узнать больше о самом красивом женском монастыре в Москве
29 янв
5 фев
12 фев
ещё...
Советская история на ВДНХ
Индивидуально
для 4 чел.
5
20
2ч 30м
5 590
за 1-4 чел.
Советская история на ВДНХ
👣 Пешеходные
Узнать о достижениях и мифах Советского Союза и понять, почему не стало этой великой страны
27 янв
28 янв
29 янв
ещё...
История возникновения и строительства Московского Метрополитена
Индивидуально
для 10 чел.
8 000
за 1-10 чел.
История возникновения и строительства Московского Метрополитена
👣 Пешеходные
Ежедневно спускаясь в Московское метро, мы большей частью ничего не знаем о его истории, не догадываемся о том, что
24 янв
25 янв
26 янв
ещё...
По следам «Большого террора»
Индивидуально
2ч 30м
4 900
за 1 чел.
По следам «Большого террора»
👣 Пешеходные
Мы отправимся в путешествие по страшным страницам истории страны
Индивидуальная экскурсия, дата по запросу
Истории двух Арбатов
Индивидуально
для 5 чел.
4.5
2
4 500
за 1-5 чел.
Истории двух Арбатов
👣 Пешеходные
Изучить самые интересные переулки и узнать о выдающихся жителях
25 янв
26 янв
27 янв
ещё...
У нас ещё много экскурсий 😎 в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ