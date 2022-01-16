Что вас ожидает

Большой вчера, сегодня, завтра

Один из крупнейших в России и один из самых значительных в мире театров оперы и балета — а с чего начинался Большой? Я расскажу о появлении частного театра и его первом владельце, Петре Урусове. О нескольких пожарах и строительстве того великолепного здания, которое украшает Москву сегодня. О масштабной реконструкции и бережной реставрации с 2005 по 2011 год.

Вы услышите о репертуаре, о последних и намечающихся премьерах, о скандалах, которые сотрясали театр за последние 10 лет. Кроме того, я посоветую вам, какие спектакли стоит посетить.

Блестящие интерьеры

За 2,5 часа вы посетите красивейшие фойе и торжественные залы: малый и большой императорские, белый, хоровой, выставочный. Полюбуетесь императорской, президентской и директорской ложами. Конечно, в центре внимания будет зрительный зал с легендарной сценой: здесь танцевали Уланова, Лепешинская и Плисецкая, пели Козловский, Шаляпин и Собинов, ставили классические балеты в оригинальной редакции Григорович и Петипа, стояли за дирижерским пультом Светланов и Рождественский.

Организационные детали