Дух купеческой Москвы в Замоскворечье: аудиоэкскурсия

Познакомиться с историями и памятными местами района, сохранившего очарование московской старины

В Замоскворечье, кажется, навсегда остался ритм, в котором жили его прошлые обитатели — купечество, среднее духовенство и ремесленники.

Вы узнаете о быте в слободах, легендарных предпринимателях, Третьяковской галерее и другие истории самобытного уголка столицы.

А ваш смартфон станет личным гидом и проведет в спокойный, неторопливый, размеренный мир Старой Москвы.
Дух купеческой Москвы в Замоскворечье: аудиоэкскурсия
Дух купеческой Москвы в Замоскворечье: аудиоэкскурсия
Дух купеческой Москвы в Замоскворечье: аудиоэкскурсия
Дух купеческой Москвы в Замоскворечье: аудиоэкскурсия
Дух купеческой Москвы в Замоскворечье: аудиоэкскурсия
Дух купеческой Москвы в Замоскворечье: аудиоэкскурсия
Дух купеческой Москвы в Замоскворечье: аудиоэкскурсия
Дух купеческой Москвы в Замоскворечье: аудиоэкскурсия
Дух купеческой Москвы в Замоскворечье: аудиоэкскурсия
Дух купеческой Москвы в Замоскворечье: аудиоэкскурсия
Дух купеческой Москвы в Замоскворечье: аудиоэкскурсия
Дух купеческой Москвы в Замоскворечье: аудиоэкскурсия

Что вас ожидает

Экскурсия начинается с Павелецкого вокзала, где вы услышите о посылках для голодающего Поволжья, советских спутниках ж/д путешествий и траурной процессии похорон Ленина. Затем прогуляетесь по улицам, чьи исторические названия — Татарская, Кузнецкая, Толмачи, Кадаши, Овчинниковский переулок — станут проводниками в мир слобод Старой Москвы.

Вы узнаете, как дружеский спор привел к созданию крупнейшего театрального музея. Посмотрите, как жили богатейшие предприниматели того времени Морозовы и Демидовы. Послушаете рассказ об основании Третьяковской галереи. А на Болотной площади познакомитесь с интересными памятниками, осмотрите печально известный Дом на набережной и комплекс Красного Октября, где прогуляетесь вдоль бывших фабричных корпусов к памятнику Петру I.

Маршрут

— памятник Петру I
— дом-музей Островского
— театр Луны
— театральный музей им. А. А. Бахрушина
— Третьяковская галерея

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
  • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
  • Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
  • При заказе 1 билета вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество билетов

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на площади перед Павелецким вокзалом
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Экскурсии
Экскурсии
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведет вас по маршруту экскурсии с помощью GPS навигации. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или email.
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