Что вас ожидает

Экскурсия начинается с Павелецкого вокзала, где вы услышите о посылках для голодающего Поволжья, советских спутниках ж/д путешествий и траурной процессии похорон Ленина. Затем прогуляетесь по улицам, чьи исторические названия — Татарская, Кузнецкая, Толмачи, Кадаши, Овчинниковский переулок — станут проводниками в мир слобод Старой Москвы.

Вы узнаете, как дружеский спор привел к созданию крупнейшего театрального музея. Посмотрите, как жили богатейшие предприниматели того времени Морозовы и Демидовы. Послушаете рассказ об основании Третьяковской галереи. А на Болотной площади познакомитесь с интересными памятниками, осмотрите печально известный Дом на набережной и комплекс Красного Октября, где прогуляетесь вдоль бывших фабричных корпусов к памятнику Петру I.

Маршрут

— памятник Петру I

— дом-музей Островского

— театр Луны

— театральный музей им. А. А. Бахрушина

— Третьяковская галерея

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

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