Экскурсия начинается с Павелецкого вокзала, где вы услышите о посылках для голодающего Поволжья, советских спутниках ж/д путешествий и траурной процессии похорон Ленина. Затем прогуляетесь по улицам, чьи исторические названия — Татарская, Кузнецкая, Толмачи, Кадаши, Овчинниковский переулок — станут проводниками в мир слобод Старой Москвы.
Вы узнаете, как дружеский спор привел к созданию крупнейшего театрального музея. Посмотрите, как жили богатейшие предприниматели того времени Морозовы и Демидовы. Послушаете рассказ об основании Третьяковской галереи. А на Болотной площади познакомитесь с интересными памятниками, осмотрите печально известный Дом на набережной и комплекс Красного Октября, где прогуляетесь вдоль бывших фабричных корпусов к памятнику Петру I.
— памятник Петру I
— дом-музей Островского
— театр Луны
— театральный музей им. А. А. Бахрушина
— Третьяковская галерея