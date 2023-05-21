Побывать в легендарной обители с гидом, который погрузит в её особенности и историю
Памятник глубокой старины, яркий образец московского барокко, самая красивая обитель столицы, наследие ЮНЕСКО — всё это о Новодевичьем монастыре.
Под увлекательные рассказы гида вы изучите монастырский ансамбль, побываете в храмах и вспомните известных личностей на прогулке по старинному некрополю.
Под увлекательные рассказы гида вы изучите монастырский ансамбль, побываете в храмах и вспомните известных личностей на прогулке по старинному некрополю.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
🔹 Мы прогуляемся по территории Новодевичьего монастыря, рассмотрим его мощные стены и башни, поговорим об истории основания, происходивших здесь переломных событиях, архитектуре и знаменитых насельницах — сестре Петра Великого царевне Софье, его первой нелюбимой жене, царице Евдокии, и других.
🔹 Осмотрим один из самых интересных объектов монастырского комплекса — Успенскую церковь, в которой хранится древний иконостас.
🔹 Посетим Новодевичий некрополь — место, где в конце жизненного пути встретились известные люди с самыми разными судьбами. Здесь похоронены представители именитых дворянских фамилий, в том числе декабристы.
Организационные детали
- Обратите внимание: часть монастыря находится на реставрации. Дата окончания работ пока не определена. Но это никак не повлияет на качество нашей экскурсии.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Не рекомендуется входить на территорию Новодевичьего монастыря женщинам в брюках, коротких и открытых платьях, мужчинам в шортах и открытых майках
- Фото- и видеосъёмка на территории и экспозиции — за дополнительную плату
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро Спортивная
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 59 туристов
Хотите лучше узнать Москву, отлично провести время и завести новых друзей? Мы лидеры на столичном рынке экскурсионных услуг и с удовольствием поможем вам в этом. Работаем в этой сфере с 2006 года, организовали тысячи экскурсий и туров, обеспечили увлекательный досуг сотен тысяч гостей и проложили немало новых туристических маршрутов. Мы не просто показываем вам достопримечательности и красоты российских городов — мы наводим невидимые глазу мостики дружбы между нашими городами, что позволяет самым разным людям лучше понять друг друга. В этом мы видим нашу главную миссию.
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