Групповая экскурсия в Новодевичий монастырь

Побывать в легендарной обители с гидом, который погрузит в её особенности и историю

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Памятник глубокой старины, яркий образец московского барокко, самая красивая обитель столицы, наследие ЮНЕСКО — всё это о Новодевичьем монастыре.

Под увлекательные рассказы гида вы изучите монастырский ансамбль, побываете в храмах и вспомните известных личностей на прогулке по старинному некрополю.
Групповая экскурсия в Новодевичий монастырь
Групповая экскурсия в Новодевичий монастырь
Групповая экскурсия в Новодевичий монастырь
Групповая экскурсия в Новодевичий монастырь
Групповая экскурсия в Новодевичий монастырь
Групповая экскурсия в Новодевичий монастырь
Групповая экскурсия в Новодевичий монастырь
Ближайшие даты:
21
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🔹 Мы прогуляемся по территории Новодевичьего монастыря, рассмотрим его мощные стены и башни, поговорим об истории основания, происходивших здесь переломных событиях, архитектуре и знаменитых насельницах — сестре Петра Великого царевне Софье, его первой нелюбимой жене, царице Евдокии, и других.

🔹 Осмотрим один из самых интересных объектов монастырского комплекса — Успенскую церковь, в которой хранится древний иконостас.

🔹 Посетим Новодевичий некрополь — место, где в конце жизненного пути встретились известные люди с самыми разными судьбами. Здесь похоронены представители именитых дворянских фамилий, в том числе декабристы.

Организационные детали

  • Обратите внимание: часть монастыря находится на реставрации. Дата окончания работ пока не определена. Но это никак не повлияет на качество нашей экскурсии.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Не рекомендуется входить на территорию Новодевичьего монастыря женщинам в брюках, коротких и открытых платьях, мужчинам в шортах и открытых майках
  • Фото- и видеосъёмка на территории и экспозиции — за дополнительную плату

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Спортивная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Новодевичий Монастырь
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