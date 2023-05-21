Памятник глубокой старины, яркий образец московского барокко, самая красивая обитель столицы, наследие ЮНЕСКО — всё это о Новодевичьем монастыре. Под увлекательные рассказы гида вы изучите монастырский ансамбль, побываете в храмах и вспомните известных личностей на прогулке по старинному некрополю.

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Описание

Что вас ожидает

🔹 Мы прогуляемся по территории Новодевичьего монастыря, рассмотрим его мощные стены и башни, поговорим об истории основания, происходивших здесь переломных событиях, архитектуре и знаменитых насельницах — сестре Петра Великого царевне Софье, его первой нелюбимой жене, царице Евдокии, и других.

🔹 Осмотрим один из самых интересных объектов монастырского комплекса — Успенскую церковь, в которой хранится древний иконостас.

🔹 Посетим Новодевичий некрополь — место, где в конце жизненного пути встретились известные люди с самыми разными судьбами. Здесь похоронены представители именитых дворянских фамилий, в том числе декабристы.

Организационные детали