«Лубянский гримёр»: билет на спектакль + экскурсия по особняку

Стать частью иммерсивного представления, рассказывающего о вечных ценностях современным языком

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Спектакль «Лубянский гримёр» — это не только сочетание традиционной театральной постановки и интерактивного формата, но и путешествие во времени и пространстве.

Репетиции и интриги, романтические встречи и серьёзные испытания, невероятная красота парадных покоев — всё это откроется вам в ходе театрального действия и экскурсии по аристократическому особняку.
«Лубянский гримёр»: билет на спектакль + экскурсия по особняку
«Лубянский гримёр»: билет на спектакль + экскурсия по особняку
«Лубянский гримёр»: билет на спектакль + экскурсия по особняку
«Лубянский гримёр»: билет на спектакль + экскурсия по особняку
«Лубянский гримёр»: билет на спектакль + экскурсия по особняку
«Лубянский гримёр»: билет на спектакль + экскурсия по особняку
«Лубянский гримёр»: билет на спектакль + экскурсия по особняку
«Лубянский гримёр»: билет на спектакль + экскурсия по особняку
«Лубянский гримёр»: билет на спектакль + экскурсия по особняку
«Лубянский гримёр»: билет на спектакль + экскурсия по особняку
«Лубянский гримёр»: билет на спектакль + экскурсия по особняку
«Лубянский гримёр»: билет на спектакль + экскурсия по особняку
«Лубянский гримёр»: билет на спектакль + экскурсия по особняку
«Лубянский гримёр»: билет на спектакль + экскурсия по особняку
«Лубянский гримёр»: билет на спектакль + экскурсия по особняку
«Лубянский гримёр»: билет на спектакль + экскурсия по особняку
«Лубянский гримёр»: билет на спектакль + экскурсия по особняку
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Что я увижу?

Основа спектакля — рассказ Н. Лескова «Тупейный художник». Это история крепостной актрисы, за которую борются жестокий аристократ и благородный мастер. Но в интерьерах старинного дворца перед вам предстанут и другие запоминающиеся сюжеты. Вы раскроете закулисные подробности жизни дворянства. Услышите легенды о несчастной любви, преданности и страдании. Погрузитесь в историю русского театра, рассказанную от лица тех, кто непосредственно участвовал в его создании.

Как всё пройдёт?

Вас ждёт не просто спектакль, а интерактивное шоу, которое позволяет окунуться в прошлое и перенестись в атмосферу крепостного театра начала 19 столетия. В первой половине спектакля вам предстоит следовать за героями по залам и комнатам старинной усадьбы Салтыковых-Чертковых. А затем вы расположитесь в уютном театральном зале, где случится неожиданный финал. В спектакле используются разные театральные техники, включая мультимедийные проекции, музыку и танцы. Так создаётся атмосфера, погружающая в блистательный мир театра и страшные тайны российской истории.

А что ещё?

Сразу после спектакля вы совершите путешествие по залам и анфиладам усадьбы Салтыковых-Чертковых в сопровождении экскурсовода. Такой променад даёт возможность увидеть театральное пространство в новом ракурсе, в полной мере оценить замысел режиссёра и построение мизансцен. Кроме того, вам уже не придётся следить за сюжетом — самое время устроить фотосессию в роскошных интерьерах!

Организационные детали

  • Перед началом представления зрителей поделят на 4 потока, каждый из которых следует своим маршрутом. Чтобы по-новому увидеть линию спектакля и сложить сюжетный пазл, рекомендуем прийти к нам несколько раз.
  • Продолжительность спектакля — 1 час 50 минут (без антракта). Экскурсия по усадьбе после спектакля длится 40 минут.
  • Возрастной ценз — 12+

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле станции метро «Лубянка»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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