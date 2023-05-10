Спектакль «Лубянский гримёр» — это не только сочетание традиционной театральной постановки и интерактивного формата, но и путешествие во времени и пространстве. Репетиции и интриги, романтические встречи и серьёзные испытания, невероятная красота парадных покоев — всё это откроется вам в ходе театрального действия и экскурсии по аристократическому особняку.

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Описание

Что вас ожидает

Что я увижу?

Основа спектакля — рассказ Н. Лескова «Тупейный художник». Это история крепостной актрисы, за которую борются жестокий аристократ и благородный мастер. Но в интерьерах старинного дворца перед вам предстанут и другие запоминающиеся сюжеты. Вы раскроете закулисные подробности жизни дворянства. Услышите легенды о несчастной любви, преданности и страдании. Погрузитесь в историю русского театра, рассказанную от лица тех, кто непосредственно участвовал в его создании.

Как всё пройдёт?

Вас ждёт не просто спектакль, а интерактивное шоу, которое позволяет окунуться в прошлое и перенестись в атмосферу крепостного театра начала 19 столетия. В первой половине спектакля вам предстоит следовать за героями по залам и комнатам старинной усадьбы Салтыковых-Чертковых. А затем вы расположитесь в уютном театральном зале, где случится неожиданный финал. В спектакле используются разные театральные техники, включая мультимедийные проекции, музыку и танцы. Так создаётся атмосфера, погружающая в блистательный мир театра и страшные тайны российской истории.

А что ещё?

Сразу после спектакля вы совершите путешествие по залам и анфиладам усадьбы Салтыковых-Чертковых в сопровождении экскурсовода. Такой променад даёт возможность увидеть театральное пространство в новом ракурсе, в полной мере оценить замысел режиссёра и построение мизансцен. Кроме того, вам уже не придётся следить за сюжетом — самое время устроить фотосессию в роскошных интерьерах!

Организационные детали