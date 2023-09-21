Приглашаю вас неспешно прогуляться по Спиридоновке, узнать немало семейных тайн, скрытых за роскошными фасадами, а также познакомиться с архитектурным разнообразием. Вы увидите особняки 19-20 века, отыщите питьевой источник в центре Москвы и найдёте дом, в котором было разбито больше всего сердец.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

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Описание

Что вас ожидает

По следам писателей и архитекторов

Модерн, эклектика, английская неоготика, неоренессанс — на Спиридоновке сосредоточились особняки во всех этих стилях. Я покажу вам самые любопытные из них. Мы начнём прогулку на площади Никитских ворот, дойдём до ротонды «Александр и Натали» и остановимся у особняка Рябушинского — признанной жемчужины московского модерна, в котором интересно всё: и архитектурные особенности, и гений автора, и, конечно же, персона заказчика!

Затем пройдём мимо каменных палат Гранатного двора 16 века, познакомимся с доходным домом архитектора Петра Бойцова. Вы увидите дом, где гостил А. Блок со своей супругой, и попытаетесь сосчитать, сколько сердец здесь было разбито. Я расскажу драматичную историю любви, жизни и смерти купца Саввы Морозова и покажу особняк, который он построил для своей жены. А завершат нашу прогулку мощные атланты доходного дома П. Скопника.

На экскурсии вы:

Найдёте источник чистой питьевой воды в центре Москвы;

Научитесь различать здания в стиле «модерн» от других построек;

Разгадаете тайну доходного дома Петра Бойцова и выясните, почему у него просят помощи в трудную минуту;

Поймёте, выращивали ли гранаты на Гранатном дворе;

Увидите копию настоящего итальянского палаццо Тьене и первое семейное жильё писателя А. Чехова;

Узнаете, где было положено начало любовному треугольнику с участием А. Блока, почему доходный дом братьев Армянских назвали утюгом и почему Зинаида Морозова не смогла жить в особняке, построенном для неё мужем.

Организационные детали