Отправиться на экскурсию по аристократическому району Москвы и узнать, какие секреты он хранит
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10 отзывов
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Ответы на вопросы
Приглашаю вас неспешно прогуляться по Спиридоновке, узнать немало семейных тайн, скрытых за роскошными фасадами, а также познакомиться с архитектурным разнообразием.
Вы увидите особняки 19-20 века, отыщите питьевой источник в центре Москвы и найдёте дом, в котором было разбито больше всего сердец.
Ближайшие даты:
4 окт
5 окт
7 окт
8 окт
11 окт
12 окт
14 окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
По следам писателей и архитекторов
Модерн, эклектика, английская неоготика, неоренессанс — на Спиридоновке сосредоточились особняки во всех этих стилях. Я покажу вам самые любопытные из них. Мы начнём прогулку на площади Никитских ворот, дойдём до ротонды «Александр и Натали» и остановимся у особняка Рябушинского — признанной жемчужины московского модерна, в котором интересно всё: и архитектурные особенности, и гений автора, и, конечно же, персона заказчика!
Затем пройдём мимо каменных палат Гранатного двора 16 века, познакомимся с доходным домом архитектора Петра Бойцова. Вы увидите дом, где гостил А. Блок со своей супругой, и попытаетесь сосчитать, сколько сердец здесь было разбито. Я расскажу драматичную историю любви, жизни и смерти купца Саввы Морозова и покажу особняк, который он построил для своей жены. А завершат нашу прогулку мощные атланты доходного дома П. Скопника.
На экскурсии вы:
Найдёте источник чистой питьевой воды в центре Москвы;
Научитесь различать здания в стиле «модерн» от других построек;
Разгадаете тайну доходного дома Петра Бойцова и выясните, почему у него просят помощи в трудную минуту;
Поймёте, выращивали ли гранаты на Гранатном дворе;
Увидите копию настоящего итальянского палаццо Тьене и первое семейное жильё писателя А. Чехова;
Узнаете, где было положено начало любовному треугольнику с участием А. Блока, почему доходный дом братьев Армянских назвали утюгом и почему Зинаида Морозова не смогла жить в особняке, построенном для неё мужем.
Организационные детали
Все достопримечательности мы осматриваем снаружи
Экскурсия подходит для детей от 12 лет
Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
в среду и четверг в 18:00, в субботу и воскресенье в 11:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе метро Арбатская
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и четверг в 18:00, в субботу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 49 туристов
С каждым днём всё больше люблю и ценю архитектурный винегрет Москвы. Стала аккредитованным экскурсоводом, чтобы удивлять историями, которые скрываются за известными всем фасадами. Любой особняк, доходный дом, флигилёк или избушка оживают во время рассказов об их обитателях. Восхищаюсь московскими архитекторами и с удовольствием открываю экскурсантам тайные послания, которые они нам оставили на своих творениях. Изучаю литературу и искусство начала 20 века, посещаю лекции и семинары коллег-гидов, историков и искусствоведов.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
21 сен 2023
Мини группой совершили очень приятную пешую прогулку, узнали тайны и любовные истории, которые происходили на этой маленькой улочке. Название экскурсии действительно отражает содержание. Благодаря Ксении, на примере зданий Спиридоновки также узнали отличительные особенности архитектурных стилей, особенно модерн. Шехтель, Рябушинские, Горький, Блок, А. Толстой, Савва Морозов, Жуков и много кого Ксения упоминала и о ком рассказывала за время экскурсии. Главное, что всё запомнилось - это значит, что Ксения очень доступно подает материал и видно, что она делает это с любовью и желанием заинтересовать. И это получается - было очень интересно, непринужденно, с юмором, всё было хорошо слышно, так как у Ксении был микрофончик. Мы все остались очень довольны. Спасибо Ксении! Рекомендуем москвичам и гостям столицы
С
Света
17 сен 2023
Это была одна из самых интересных и красивых экскурсий по Москве. Ксения прекрасный рассказчик и проводник по местам с удивительной историей. Получилась очень уютная осенняя экскурсия!
Маша
11 сен 2023
Очень классная экскурсия! ♥️ Ксения показывает совсем новую Москву - полную очарования, где каждый сантиметр улиц наполнен захватывающими историям Спасибо огромное, было круто!
Андрей
11 сен 2023
Все прошло на оценку отлично! Много всего узнали нового, Ксения хорошо и интересно рассказывает. Чувствуется заинтересованность экскурсовода в данной теме, поэтому слушать еще интереснее. Рекомендую к посещению!
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Игорь
11 сен 2023
Очень понравилась и сама экскурсия, и рассказчик. Ксения сумела преподнести материал легко и интересно, теперь в каждом доме различаем ту самую плитку кабанчик. Получили массу положительных эмоций. Идеально для утренней прогулки по центру.
Ольга
6 сен 2023
Очень понравилось, много интересных деталей и историй!
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Антон
1 сен 2023
Нахожусь под большим впечатлением, я москвич, про Спиридоновку ранее даже не слышал, тем более я был удивлен, что на такой крохотной улице столько всего интересного, плюс там тихо и спокойно, несмотря на то, что совсем недалеко Арбат и Патриаршие пруды. Ксения очень интересно рассказывает, дает информацию легко и непринужденно. Рекомендую для неспешной прогулки по центру.
Наталия
31 авг 2023
Сегодня узнала много нового об улице Спиридоновка, о знаковых зданиях, их архитектуре и истории знаменитых писателей, связанных с этим местом. Спасибо большое замечательному экскурсоводу Ксении, за ее знания, за интересно преподнесенную информацию и за возможность заглянуть в необычные уголки города. Однозначно рекомендую данную экскурсию и именно с Ксенией.
В
Валерия
19 авг 2023
Прекрасный гид Ксения! Очень доходчиво, понятно, интересно! Умеет заинтересовать, увлечена своей работой. Рекомендую. Для субботней прогулки по тихому и красивому центру идеально!
М
Мария
17 авг 2023
Были на экскурсии с ребенком 12 лет. 2 часа пролетели незаметно. Такая небольшая улица, но таит в себе столько тайн и архитектурных стилей. Узнали много нового о жизни поэтов Серебряного века, о непростой судьбе Саввы Морозова и еще большое количество интересных фактов из жизни улицы. Благодаря Ксении мы научились определять стиль модерн среди многих других. Во время экскурсии мне показалось, что ребенку неинтересно, но Ксения смогла донести информацию и до нее. По окончанию экскурсии все остались очень довольны.