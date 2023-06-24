Вы побываете на производстве «Гжельского фарфорового завода», где узнаете о происхождении этого вида росписи и её тонкостях. На фабрике в Жостово рассмотрите подносы и другие изделия, расписанные в этой технике. Вам расскажут, как жостовская роспись стала так популярна и как это искусство дошло до наших дней.



Посетим музей-усадьбу «Архангельское» с красивыми виллами и роскошными замками в окружении ухоженных аллей и статуй из мрамора.



Прогуляемся в культурно-развлекательном центре Измайлово и увидим храм Святителя Николая, который считается самым высоким деревянным храмом России.