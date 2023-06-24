Познакомиться с гжельской и жостовской техниками и погулять по старинной усадьбе
Вы побываете на производстве «Гжельского фарфорового завода», где узнаете о происхождении этого вида росписи и её тонкостях. На фабрике в Жостово рассмотрите подносы и другие изделия, расписанные в этой технике. Вам расскажут, как жостовская роспись стала так популярна и как это искусство дошло до наших дней.
Посетим музей-усадьбу «Архангельское» с красивыми виллами и роскошными замками в окружении ухоженных аллей и статуй из мрамора.
Прогуляемся в культурно-развлекательном центре Измайлово и увидим храм Святителя Николая, который считается самым высоким деревянным храмом России.
Посетим музей-усадьбу «Архангельское» с красивыми виллами и роскошными замками в окружении ухоженных аллей и статуй из мрамора.
Прогуляемся в культурно-развлекательном центре Измайлово и увидим храм Святителя Николая, который считается самым высоким деревянным храмом России.
Ближайшие даты:
24
июн
июн
15
июл
июл
26
авг
авг
16
сен
сен
21
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окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 6 лет.
Города, из которых возможен трансфер (1000 руб.): Балахна, Вичуга, Гороховец, Дзержинск, Заволжье, Калуга, Кимры, Кинешма, Ковров, Нижний Новгород, Обнинск, Рязань, Тверь, Тула, Шуя, Московская область (Апрелевка, Балашиха, Голицыно, Дмитров, Долгопрудный, Дубна, Железнодорожный, Жуковский, Жуковский, Запрудня, Зеленоград, Клин, Коломна, Краснознаменск, Лобня, Лыткарино, Люберцы, Наро-Фоминск, Одинцово, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Подольск, Раменское, Селятино, Серпухов, Солнечногорск, Сходня, Талдом, Троицк, Химки, Чехов, Электросталь).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Москва, СТ.М. «Котельники», 10:30 / Гжель, 12:00Завершение: Жостово, 18:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 дняБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 23 туристов
Наша команда — это ярославские историки, вдохновленные городскими преданиями, собранными легендарным архивариусом Илларионом Тихомировым и его друзьями более ста лет назад. Мы не проводим классические экскурсии, наши прогулки — это устная передача легенд средневековья и продолжение дела великих старожилов города с 1000-летней историей. География наших туров широка: мы организуем путешествия по всем субъектам РФ без исключения, а ценителям зарубежной экскурсионной экзотики предлагаем отправиться с нами в Монголию, Иран и страны Средней Азии.Задать вопрос
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