Москва и область: стили русской росписи, усадьба «Архангельское» и Измайловский кремль

Познакомиться с гжельской и жостовской техниками и погулять по старинной усадьбе

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Вы побываете на производстве «Гжельского фарфорового завода», где узнаете о происхождении этого вида росписи и её тонкостях. На фабрике в Жостово рассмотрите подносы и другие изделия, расписанные в этой технике. Вам расскажут, как жостовская роспись стала так популярна и как это искусство дошло до наших дней.

Посетим музей-усадьбу «Архангельское» с красивыми виллами и роскошными замками в окружении ухоженных аллей и статуй из мрамора.

Прогуляемся в культурно-развлекательном центре Измайлово и увидим храм Святителя Николая, который считается самым высоким деревянным храмом России.
Москва и область: стили русской росписи, усадьба «Архангельское» и Измайловский кремль
Москва и область: стили русской росписи, усадьба «Архангельское» и Измайловский кремль
Москва и область: стили русской росписи, усадьба «Архангельское» и Измайловский кремль
Москва и область: стили русской росписи, усадьба «Архангельское» и Измайловский кремль
Москва и область: стили русской росписи, усадьба «Архангельское» и Измайловский кремль
Москва и область: стили русской росписи, усадьба «Архангельское» и Измайловский кремль
Москва и область: стили русской росписи, усадьба «Архангельское» и Измайловский кремль
Ближайшие даты:
24
июн
15
июл
26
авг
16
сен
21
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 6 лет.
Города, из которых возможен трансфер (1000 руб.): Балахна, Вичуга, Гороховец, Дзержинск, Заволжье, Калуга, Кимры, Кинешма, Ковров, Нижний Новгород, Обнинск, Рязань, Тверь, Тула, Шуя, Московская область (Апрелевка, Балашиха, Голицыно, Дмитров, Долгопрудный, Дубна, Железнодорожный, Жуковский, Жуковский, Запрудня, Зеленоград, Клин, Коломна, Краснознаменск, Лобня, Лыткарино, Люберцы, Наро-Фоминск, Одинцово, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Подольск, Раменское, Селятино, Серпухов, Солнечногорск, Сходня, Талдом, Троицк, Химки, Чехов, Электросталь).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, СТ.М. «Котельники», 10:30 / Гжель, 12:00
Завершение: Жостово, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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