Москва: Трансфер из аэропорта до отеля

Заранее забронируйте трансфер из аэропорта и совершите комфортное

4.1
31 отзыв
Индивидуально
для 3 чел.
Заранее забронируйте трансфер из аэропорта и совершите комфортное и безопасное путешествие из международных аэропортов Внуково, Шереметьево или Домодедово к месту назначения в городе Москве.

Избежите необходимости поиска транспорта после долгого полета.
Москва: Трансфер из аэропорта до отеля
Москва: Трансфер из аэропорта до отеля
Москва: Трансфер из аэропорта до отеля

Что вы увидите 🤩

  • Международный аэропорт Шереметьево
  • Международный аэропорт Внуково
  • Международный аэропорт Домодедово
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Воспользуйтесь индивидуальной услугой встречи и приветствия в аэропорту
  2. Воспользуйтесь трансфером из аэропортов Внуково, Шереметьево или Домодедово с профессиональным водителем
  3. Устройтесь поудобнее и отдохните в салоне комфортабельного автомобиля, направляющегося к месту назначения
  4. Профессиональный водитель отвезет вас к отелю и разберется с московскими пробками
Отбросьте прочь беспокойство по прибытии в Москву, заранее забронировав частный трансфер из аэропорта в город. Стоимость этого 90-минутного трансфера в комфортабельном автомобиле рассчитана для группы до 3-х пассажиров.
Профессиональный водитель встретит вас в международных аэропортах Внуково, Шереметьево или Домодедово. Он будет ожидать вас в зоне прилета, держа в руках табличку с вашим именем. После этого вы отправитесь в путь к месту вашего проживания в Москве.
Услуга трансфера доступна 24 часа в сутки, 365 дней в году. Обеспечьте себе хорошее начало своего пребывания в Москве!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Частный водитель и автомобиль
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Не допускаются
  • Еда и напитки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.1
Основано на 31 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
4
2
3
2
1
1
6
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
M
21 апр 2018
(Италия)
Sono stati gentili e disponibili. Avevamo la richiesta speciale di essere presi in aeroporto un’ora e mezza dopo l’atterraggio dell’aereo. Non trovando l’autista all’uscita dell’arrivo internazionale abbiamo chiamato il nr russo sul voucher è il ragazzo è stato gentilissimo e ha provveduto subito a chiamare per informarsi e poi ci ha anche richiamato. Fantastici! L’autista parlava solo russo, ma a gesti ci siamo capiti:-D
Ve lo consiglio vivamente per il trasferimento dall’aeroporto in città.
А
22 июня 2018
(Сингапур)
Очень хороший водитель! Безопасная поездка и ожидание нас в зале прибытия, хотя мы были немного задержаны.
M
6 ноя 2017
(Нидерланды)
Мы были задержаны более чем на 1 час через паспортный контроль, и водитель был в ожидании, что мы очень высоко оценили! Драйв был приятным и быстрым.

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