Sono stati gentili e disponibili. Avevamo la richiesta speciale di essere presi in aeroporto un’ora e mezza dopo l’atterraggio dell’aereo. Non trovando l’autista all’uscita dell’arrivo internazionale abbiamo chiamato il nr russo sul voucher è il ragazzo è stato gentilissimo e ha provveduto subito a chiamare per informarsi e poi ci ha anche richiamato. Fantastici! L’autista parlava solo russo, ma a gesti ci siamo capiti:-D

Ve lo consiglio vivamente per il trasferimento dall’aeroporto in città.