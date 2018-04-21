Отбросьте прочь беспокойство по прибытии в Москву, заранее забронировав частный трансфер из аэропорта в город. Стоимость этого 90-минутного трансфера в комфортабельном автомобиле рассчитана для группы до 3-х пассажиров.

Профессиональный водитель встретит вас в международных аэропортах Внуково, Шереметьево или Домодедово. Он будет ожидать вас в зоне прилета, держа в руках табличку с вашим именем. После этого вы отправитесь в путь к месту вашего проживания в Москве.

Услуга трансфера доступна 24 часа в сутки, 365 дней в году. Обеспечьте себе хорошее начало своего пребывания в Москве!