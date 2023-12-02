Обзорная экскурсия «Пешком по Посаду»

Групповая экскурсия в Москве
Приглашаю вас на прогулку по моему родному городу, о котором расскажу вам множество историй и неочевидных фактов.

Мы с вами увидим древние храмы и монастыри, оценим современную архитектуру и поговорим о том, как Сергиев Посад сохранял свою уникальность на протяжении веков.
Обзорная экскурсия «Пешком по Посаду»
Обзорная экскурсия «Пешком по Посаду»
Обзорная экскурсия «Пешком по Посаду»
Обзорная экскурсия «Пешком по Посаду»
Обзорная экскурсия «Пешком по Посаду»
Обзорная экскурсия «Пешком по Посаду»
Обзорная экскурсия «Пешком по Посаду»
Обзорная экскурсия «Пешком по Посаду»
Ближайшие даты:
2
дек
3
дек
9
дек
10
дек
16
дек
17
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23
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даты

Что вас ожидает:

  • Троицкая Лавра
  • Блинная горка
  • Келарский пруд
  • Музей игрушки
  • Пафнутьев сад
  • Храм Ильи Пророка
  • Каличьи ворота

Описание

На пересечении старого и нового времени

Увидим знаменитую Свято-Троицкую Сергиеву Лавру с разных ракурсов и решим, какой из них самый лучший. Так как Лавра не только крупнейший мужской монастырь Русской православной церкви, но ещё и крепость, то обязательно осмотрим её стены и башни, конный двор и белый пруд. На пути нам встретятся Пятницкая и Введенская церкви, Лаврский странноприимный дом. А ещё мы окажемся на пересечении старого и нового времени — у Келарского пруда и памятника Петру и Февронии! Гордость слободы
Увидите вы также единственный не закрывавшийся Ильинский храм и бывший городской парк «Пафнутьевский сад». Покажу вам святой источник Саввы Сторожевского — наиболее почитаемого, уважаемого и известного ученика Сергия Радонежского. Познакомимся мы и с гордостью слободы Кокуево — церковью Петра и Павла! Завершим прогулку в историческом центре города, где перед нами появятся две известные гостиницы Лавры, новые лаврские торговые ряды, Красногорская часовня. Организационные детали:
  • Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде;
  • Экскурсия не предполагает посещение Троицкой Лавры.

Суббота и воскресенье и праздники

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Возле памятника Сергию Радонежскому
Завершение: проспект Красной Армии 131
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота и воскресенье и праздники
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде
  • Экскурсия не предполагает посещение Троицкой Лавры
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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