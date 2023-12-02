Приглашаю вас на прогулку по моему родному городу, о котором расскажу вам множество историй и неочевидных фактов.
Мы с вами увидим древние храмы и монастыри, оценим современную архитектуру и поговорим о том, как Сергиев Посад сохранял свою уникальность на протяжении веков.
Мы с вами увидим древние храмы и монастыри, оценим современную архитектуру и поговорим о том, как Сергиев Посад сохранял свою уникальность на протяжении веков.
Ближайшие даты:
2
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дек
3
дек
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9
дек
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10
дек
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16
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17
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даты
Что вас ожидает:
- Троицкая Лавра
- Блинная горка
- Келарский пруд
- Музей игрушки
- Пафнутьев сад
- Храм Ильи Пророка
- Каличьи ворота
Описание
На пересечении старого и нового времени
Увидим знаменитую Свято-Троицкую Сергиеву Лавру с разных ракурсов и решим, какой из них самый лучший. Так как Лавра не только крупнейший мужской монастырь Русской православной церкви, но ещё и крепость, то обязательно осмотрим её стены и башни, конный двор и белый пруд. На пути нам встретятся Пятницкая и Введенская церкви, Лаврский странноприимный дом. А ещё мы окажемся на пересечении старого и нового времени — у Келарского пруда и памятника Петру и Февронии! Гордость слободы
Увидите вы также единственный не закрывавшийся Ильинский храм и бывший городской парк «Пафнутьевский сад». Покажу вам святой источник Саввы Сторожевского — наиболее почитаемого, уважаемого и известного ученика Сергия Радонежского. Познакомимся мы и с гордостью слободы Кокуево — церковью Петра и Павла! Завершим прогулку в историческом центре города, где перед нами появятся две известные гостиницы Лавры, новые лаврские торговые ряды, Красногорская часовня. Организационные детали:
- Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде;
- Экскурсия не предполагает посещение Троицкой Лавры.
Суббота и воскресенье и праздники
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр.)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Возле памятника Сергию РадонежскомуЗавершение: проспект Красной Армии 131
- Когда и сколько длится?
- Когда: Суббота и воскресенье и праздникиЭкскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде
- Экскурсия не предполагает посещение Троицкой Лавры
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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