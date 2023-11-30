Я проведу вас по маршруту, по которому можно гулять несколько раз и всегда находить что-то новое.
Вы увидите: Пятницкие ворота, торговые лавки XIX века, «живой мост», памятник водовозу, уровни подъема воды в реке, мозаику из бутылок.
Мы осмотрим улицы за пределами Кремля, поговорим о торговой истории города, пройдем мимо купеческих церквей и заглянем в городской сад.
Вы увидите: Пятницкие ворота, торговые лавки XIX века, «живой мост», памятник водовозу, уровни подъема воды в реке, мозаику из бутылок.
Мы осмотрим улицы за пределами Кремля, поговорим о торговой истории города, пройдем мимо купеческих церквей и заглянем в городской сад.
Ближайшие даты:
30
ноя
ноя
1
дек
дек
2
дек
дек
3
дек
дек
4
дек
дек
5
дек
дек
6
дек
дек
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Пятницкие ворота
- Торговые лавки XIX века
- «Живой мост»
- Памятник водовозу
- Уровни подъема воды в реке
- Мозаика из бутылок
- Английский сад Покровского храма
- «Скамейка Ахматовой»
- Дом воеводы
- Деревянные дома с ручной резьбой
- Храм Николы на Посаде
- Музей Пастилы
Описание
Знакомство с исторической частью Коломны Коломенский посад сегодня — это древние храмы, невероятное количество музеев, погружение в старину и историю. Приглашаю вас прогуляться по его торговым рядам, дойти до Пятницких ворот кремля, полюбоваться ручной резьбой деревянных домов. Вместе со мной вы выясните, кто такие «кружалы» и «подтолкуши», узнаете, как проходили коломенские балы и откуда здесь появились Ангелы из бутылок. Мы найдем «Дом воеводы» и послушаем историю о необычных свадебных подарках купца Щукина. Важная информация Рекомендую надеть удобную обувь.
Ежедневно с 9:00 до 20:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионный рассказ гида
- Что не входит
- Посещение музеев
- Обед и проживание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: г. Коломна, ул. Зайцева, д. 14 - у музея КалачнаяЗавершение: Музей Пастилы (ул. Посадская, д. 13а)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 9:00 до 20:00Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Рекомендую надеть удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы
Похожие туры из Москвы
Групповая
2 часа
Мистическое Коломенское
Москва, у павильона м. Коломенская (выход в город ...
3 дек
5 дек
10 дек
12 дек
от 700₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Коломенское: история государевой вотчины
Спасские ворота на территории музея-заповедника
Завтра
1 дек
2 дек
3 дек
от 10 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Коломенское: история, мистика и загадки
Старинные храмы, древние овраги и сказочный дворец на авторской экскурсии с гидом-журналистом
в районе метро Каширская
11 дек
14 дек
15 дек
18 дек
4 550₽ за всё до 5 чел.