Обзорная экскурсия по Коломенскому Посаду

Индивидуальная экскурсия в Москве
Я проведу вас по маршруту, по которому можно гулять несколько раз и всегда находить что-то новое.

Вы увидите: Пятницкие ворота, торговые лавки XIX века, «живой мост», памятник водовозу, уровни подъема воды в реке, мозаику из бутылок.

Мы осмотрим улицы за пределами Кремля, поговорим о торговой истории города, пройдем мимо купеческих церквей и заглянем в городской сад.
Обзорная экскурсия по Коломенскому Посаду
Обзорная экскурсия по Коломенскому Посаду
Обзорная экскурсия по Коломенскому Посаду
Обзорная экскурсия по Коломенскому Посаду
Обзорная экскурсия по Коломенскому Посаду
Обзорная экскурсия по Коломенскому Посаду
Обзорная экскурсия по Коломенскому Посаду
Обзорная экскурсия по Коломенскому Посаду
Ближайшие даты:
30
ноя
1
дек
2
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3
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Что вас ожидает:

  • Пятницкие ворота
  • Торговые лавки XIX века
  • «Живой мост»
  • Памятник водовозу
  • Уровни подъема воды в реке
  • Мозаика из бутылок
  • Английский сад Покровского храма
  • «Скамейка Ахматовой»
  • Дом воеводы
  • Деревянные дома с ручной резьбой
  • Храм Николы на Посаде
  • Музей Пастилы

Описание

Знакомство с исторической частью Коломны Коломенский посад сегодня — это древние храмы, невероятное количество музеев, погружение в старину и историю. Приглашаю вас прогуляться по его торговым рядам, дойти до Пятницких ворот кремля, полюбоваться ручной резьбой деревянных домов. Вместе со мной вы выясните, кто такие «кружалы» и «подтолкуши», узнаете, как проходили коломенские балы и откуда здесь появились Ангелы из бутылок. Мы найдем «Дом воеводы» и послушаем историю о необычных свадебных подарках купца Щукина. Важная информация Рекомендую надеть удобную обувь.

Ежедневно с 9:00 до 20:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионный рассказ гида
Что не входит
  • Посещение музеев
  • Обед и проживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Коломна, ул. Зайцева, д. 14 - у музея Калачная
Завершение: Музей Пастилы (ул. Посадская, д. 13а)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9:00 до 20:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Рекомендую надеть удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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