4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. По Баррикадной со смыслом: экскурсия-урок

Научиться расшифровывать архитектуру, услышать историю местности и обойти самое интересное

Павел
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Павел – ваш гид
Что вы знаете о Баррикадной? Многие ответят, что станция известна Зоопарком — и будут правы.

Но помимо популярной достопримечательности в округе есть не менее любопытные постройки со своей историей! Я познакомлю вас с прошлым района и укажу, на что здесь стоит обратить внимание.

А вы будете не отстранёнными участниками, а вовлечёнными в процесс — и вынесете с прогулки массу интересного о Кудринской округе.
650 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в районе ст. м. «Баррикадная»
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У этой экскурсии4 отзыва
5
По Баррикадной со смыслом: экскурсия-урок
По Баррикадной со смыслом: экскурсия-урок

Что вас ожидает

Стать асом в истории и топонимике Баррикадной
В начале экскурсии-урока вы получите схему маршрута с подробным описанием. Я расскажу о самых важных исторических фактах, судьбах знаменитых людей и произведениях искусства, связанных с этой местностью. Гуляя интересным маршрутом по Баррикадной, вы научитесь разбираться в принадлежности зданий к определенному стилю, а также попробуете определить время постройки здания. Будет много информации: фамилии домовладельцев, иноязычные названия архитектурных деталей, старые названия улиц, — но она усвоится легко, ведь вы будете активно вовлечены в процесс.
Кроме того, я проясню азбуку исторической архитектуры и логику московского градостроительства. А вы во время мастер-класса выполните несколько увлекательных упражнений, специально подготовленных к нашему маршруту.

Обойти местность Кудринской площади
Село Кудрино, по имени которого названа площадь, — почти ровесник самой Москвы. А на месте площади проходила древняя Волоцкая дорога. Здесь пересекаются не только старинные пути, но и московские архитектурные стили, знаковые события и судьбы знаменитых людей. Это место, где проявило себя множество культурных смыслов нашей общей истории. Где же мы пройдём?
От станции Баррикадная догуляем до главного входа в Зоопарк. Следом пересечём сквер на Конюшковской улице и поднимемся в горку, где нас ждёт встреча с легендарной высоткой. Сталинку вы непременно обойдёте со всех сторон — ведь каждый из её углов таит множество историй! Дальше проникнем во двор Вдовьего дома — и вернёмся к первоначальной точке.

Кому подойдёт прогулка

  • Одиночным любителям пеших прогулок и ценителям краеведения.
  • «Семейным экипажам» с детьми школьного возраста.
  • Небольшой дружной компании до 8 чел.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предвидится.
  • Будьте готовы, что мы все будем не только фотографировать, но и делать зарисовки, отвечать на вопросы и искать ответы — ведь это экскурсия-урок с мастер-классом.
По Баррикадной со смыслом: экскурсия-урок
По Баррикадной со смыслом: экскурсия-урок
По Баррикадной со смыслом: экскурсия-урок
По Баррикадной со смыслом: экскурсия-урок

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе ст. м. «Баррикадная».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Павел
Павел
Когда-то одна ученая дама напутствовала: «Если заниматься наукой, надо не просто много читать, а очень много читать» — и я стал следовать этому совету. И еще мне запомнилось: архитектуру надо смотреть ногами. С тех пор прочитано множество толстых умных книг и пройдено несчетное количество километров — и теперь можно бесконечно рассказывать о Москве и округе, её реках и бульварах, об истории, архитектуре и географии.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

17 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась. Теперь для меня эта часть Москвы - живая история, с лицами, часто непростыми судьбами в перспективе веков; находками скрытых от основного потока пешеходов усадеб, разнообразием стилей. Благодарю экскурсовода Павла за идею создания такого маршрута и множество интересных фактов.
16 декабря 2019
Идеально составленная экскурсия! Динамичная и структурированная подача материала.
Павел замечательный гид! Интересный, приятный, прекрасно образованный, энергичный человек с горящими глазами.
Кажется, он знает каждый дом, каждый переулок и все истории, связанные с тем или иным объектом.
Маршрут продуман до мелочей. Большое количество иллюстративного материала (карты, фотографии и проч.) дополняет недостающие звенья зрительного ряда, а также оживляет и обогащает рассказ. За счет активного вовлечения в процесс, огромное количество информации усваивается быстро и легко.
Павел внимательно относится к экскурсантам и заботится об их самочувствии.
Спасибо огромное! Рекомендую всем!
3 октября 2019
Экскурсия-урок очень понравилась!
Во-первых, всё динамично. Во-вторых, информации много, но она наглядная и поэтому запоминается. В-третьих, на таком привычном пятачке обнаружилась добрая дюжина интересных находок.
И наконец, мастер-класс оказался на удивление весёлым. Спасибо!
3 октября 2019
Отличная эскурсия! Павел-приятный и эрудированный рассказчик. Умеет удивлять интересными фактами и необычными историями. Много раз была в этом районе; как мне казалось, много про него знала, но то, что рассказал Павел- очень интересно и познавательно, я много для себя сделала открытий. Спасибо Павлу!! Обязательно посоветую друзьям сходить на эту экскурсию!

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