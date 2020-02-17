4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Стать асом в истории и топонимике Баррикадной

В начале экскурсии-урока вы получите схему маршрута с подробным описанием. Я расскажу о самых важных исторических фактах, судьбах знаменитых людей и произведениях искусства, связанных с этой местностью. Гуляя интересным маршрутом по Баррикадной, вы научитесь разбираться в принадлежности зданий к определенному стилю, а также попробуете определить время постройки здания. Будет много информации: фамилии домовладельцев, иноязычные названия архитектурных деталей, старые названия улиц, — но она усвоится легко, ведь вы будете активно вовлечены в процесс.

Кроме того, я проясню азбуку исторической архитектуры и логику московского градостроительства. А вы во время мастер-класса выполните несколько увлекательных упражнений, специально подготовленных к нашему маршруту.

Обойти местность Кудринской площади

Село Кудрино, по имени которого названа площадь, — почти ровесник самой Москвы. А на месте площади проходила древняя Волоцкая дорога. Здесь пересекаются не только старинные пути, но и московские архитектурные стили, знаковые события и судьбы знаменитых людей. Это место, где проявило себя множество культурных смыслов нашей общей истории. Где же мы пройдём?

От станции Баррикадная догуляем до главного входа в Зоопарк. Следом пересечём сквер на Конюшковской улице и поднимемся в горку, где нас ждёт встреча с легендарной высоткой. Сталинку вы непременно обойдёте со всех сторон — ведь каждый из её углов таит множество историй! Дальше проникнем во двор Вдовьего дома — и вернёмся к первоначальной точке.

Кому подойдёт прогулка