10 отзывов оставили туристы

Прокатившись в теплом и уютном автобусе 🚌, мы сможем полюбоваться самыми яркими и самыми культовыми местами Москвы.
Что вас ждет на экскурсии:
- В живом исполнении под аккомпанемент акустической гитары для Вас прозвучат всем нам близкие и любимые песни.
Среди них:
- «Александра»,
- «Песня про зайцев»,
- «Дорогие мои москвичи»,
- «Кони привередливые»,
- «Пора-порадуемся»,
- «Мохнатый шмель»,
- «Постой, паровоз»,
- «Подмосковные вечера»,
- «Старый клён»,
- «Я иду, шагаю по Москве»,
- «Счастье вдруг» и многие другие.
Вместе с вами мы вспомним самые известные фильмы 🎥 советской эпохи, побываем на местах съемок:
- «Иван Васильевич меняет профессию»,
- «Сибирский цирюльник»,
- «Москва слезам не верит»
- «Операция Ы»,
- «Служебный роман»,
- «Покровские ворота»
Гости «Поющего автобуса», как правило, с удовольствием сами выбирают желаемые песни и даже поют их хором, что создаёт неповторимую и незабываемую атмосферу, в которую хочется возвратиться!
Маршрут экскурсии 🧭
- Сияющие огни Садового Кольца и Каретного Ряда,
- Петровка и Тверская,
- завораживающий Александровский Сад,
- волшебные набережные Москвы,
- Высотка на Котельнической набережной,
- театр «Эстрады»,
- Лужков мост,
- сердце Любви в саду «Эрмитаж»,
- смотровая площадка Воробьевых гор ⛰️.
- Исполнения желаний ждут Вас на Смотровой площадке, с которой Вы сможете вдоволь полюбоваться красотами Лучшего Города Земли.
Что входит
- Услуги экскурсовода
- Транспортное обслуживание (автобус)
- Песни под гитару
- Исполнение желаний
Что не входит
- Личные расходы (еда, напитки, сувениры)
Начало
🚩 м. Красные ворота, памятник Лермонтову (выход 2)
Место завершения
🏁 м. Красные ворота
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Огни С.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихНапишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме
10 отзывов оставили туристы
Огни С. проводит ещё 5 экскурсий
Еще несколько необычных экскурсий в Москве