10 отзывов оставили туристы

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Поющий автобус. Песни для всех

5
10 отзывов
Огни С.
Огни С. – Гид из Москвы
Большое путешествие на автобусе 🚌 по исторической Москве.

Под аккомпанемент акустической гитары вы увидите самые яркие и культовые места столицы ⭐️.

Под лучшие песни о любви посмотрите на места съёмок известных фильмов советской эпохи, узнаете истории 📖 жизни самых знаменитых пар ХХ века.

Программа «поющего автобуса» наполнена увлекательными событиями, которые никого не оставят равнодушным: танцы 💃 под мостом, брызги 💦 шампанского, красочный фейерверк и многое другое.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 1 100 ₽ за человека

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Поющий автобус. Песни для всех
Поющий автобус. Песни для всех
Прокатившись в теплом и уютном автобусе 🚌, мы сможем полюбоваться самыми яркими и самыми культовыми местами Москвы.

Что вас ждет на экскурсии:

  • В живом исполнении под аккомпанемент акустической гитары для Вас прозвучат всем нам близкие и любимые песни.

Среди них:

  • «Александра»,
  • «Песня про зайцев»,
  • «Дорогие мои москвичи»,
  • «Кони привередливые»,
  • «Пора-порадуемся»,
  • «Мохнатый шмель»,
  • «Постой, паровоз»,
  • «Подмосковные вечера»,
  • «Старый клён»,
  • «Я иду, шагаю по Москве»,
  • «Счастье вдруг» и многие другие.

Вместе с вами мы вспомним самые известные фильмы 🎥 советской эпохи, побываем на местах съемок:

  • «Иван Васильевич меняет профессию»,
  • «Сибирский цирюльник»,
  • «Москва слезам не верит»
  • «Операция Ы»,
  • «Служебный роман»,
  • «Покровские ворота»
Гости «Поющего автобуса», как правило, с удовольствием сами выбирают желаемые песни и даже поют их хором, что создаёт неповторимую и незабываемую атмосферу, в которую хочется возвратиться!
Маршрут экскурсии 🧭
  • Сияющие огни Садового Кольца и Каретного Ряда,
  • Петровка и Тверская,
  • завораживающий Александровский Сад,
  • волшебные набережные Москвы,
  • Высотка на Котельнической набережной,
  • театр «Эстрады»,
  • Лужков мост,
  • сердце Любви в саду «Эрмитаж»,
  • смотровая площадка Воробьевых гор ⛰️.
  • Исполнения желаний ждут Вас на Смотровой площадке, с которой Вы сможете вдоволь полюбоваться красотами Лучшего Города Земли.
Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Транспортное обслуживание (автобус)
  • Песни под гитару
  • Исполнение желаний
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры)
Начало
🚩 м. Красные ворота, памятник Лермонтову (выход 2)
Место завершения
🏁 м. Красные ворота
Поющий автобус. Песни для всех
Поющий автобус. Песни для всех
Поющий автобус. Песни для всех

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Огни С.
Огни С.
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10 отзывов оставили туристы

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