10 отзывов оставили туристы

Огни С. – Гид из Москвы

Большое путешествие на автобусе 🚌 по исторической Москве.



Под аккомпанемент акустической гитары вы увидите самые яркие и культовые места столицы ⭐️.



Под лучшие песни о любви посмотрите на места съёмок известных фильмов советской эпохи, узнаете истории 📖 жизни самых знаменитых пар ХХ века.



Программа «поющего автобуса» наполнена увлекательными событиями, которые никого не оставят равнодушным: танцы 💃 под мостом, брызги 💦 шампанского, красочный фейерверк и многое другое.