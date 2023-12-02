Отправиться на групповую мистическую прогулку за самыми будоражащими историями
Загадки, тайны, мистика… Москвичи обожали судачить про необычные дома и их сумасбродных владельцев. Повестка для сплетен появлялась быстро — и город обрастал легендами, живущими и по сей день.
На групповой прогулке вам откроются сумрачные тайны известных мест, а Москва предстанет в ином обличии — странном, а порой даже инфернальном.
На групповой прогулке вам откроются сумрачные тайны известных мест, а Москва предстанет в ином обличии — странном, а порой даже инфернальном.
Ближайшие даты:
2
дек
дек
9
дек
дек
16
дек
дек
23
дек
дек
30
дек
дек
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янв
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Ходят легенды, что за неполные девять веков в столице развелось немало призраков и привидений. Так это или нет — выясним на групповой прогулке по центральным улицам и площадям. Приготовьтесь удивляться: среди тех мест, которые в разное время называли «гиблыми», вы увидите:
- Храм Христа Спасителя — мы расскажем, какое отношение он имеет к Центральной Государственной библиотеке
- самый мистический театр Москвы — здесь вам откроется история дамы, попытавшейся обмануть смерть
- Кузнецкий мост, где по слухам обитают шумный призрак Саввы Морозова и самое известное московское привидение, а также разъезжает фантом автомобиля
- Патриаршие пруды — обсудим, почему они притягивали М. А. Булгакова
Вы узнаете:
- почему Кремль занимает первое место в мире по числу призраков и привидений на один квадратный метр территории
- где рядом с ним открываются временные порталы
- сколько раз призрак Ленина появлялся в Кремле
- где обрёл приют призрак Фанни Каплан
- почему Воланд и Азазелло выбрали для своего разговора именно Пашков дом
- какая историческая роль отведена Лобному месту и где на самом деле казнили преступников
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
- Это пешеходная прогулка без обязательных дополнительных расходов
в субботу в 18:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле станции метро «Тургеневская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу в 18:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — Организатор в Москве
Наше экскурсионное агентство работает с 2011 года. Готовы организовать любую экскурсию и/или экскурсионный сервис «под ключ» и провести встречу на высшем уровне, независимо от количества гостей и продолжительности программы. Мы любим наших гостей, высоко ценим и уважаем наших гидов и сопровождающих!
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