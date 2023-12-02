Призраки, привидения, фантомы и проклятые места Москвы

Групповая экскурсия в Москве

Отправиться на групповую мистическую прогулку за самыми будоражащими историями

Загадки, тайны, мистика… Москвичи обожали судачить про необычные дома и их сумасбродных владельцев. Повестка для сплетен появлялась быстро — и город обрастал легендами, живущими и по сей день.

На групповой прогулке вам откроются сумрачные тайны известных мест, а Москва предстанет в ином обличии — странном, а порой даже инфернальном.
Призраки, привидения, фантомы и проклятые места Москвы
Призраки, привидения, фантомы и проклятые места Москвы
Призраки, привидения, фантомы и проклятые места Москвы
Призраки, привидения, фантомы и проклятые места Москвы
Призраки, привидения, фантомы и проклятые места Москвы
Призраки, привидения, фантомы и проклятые места Москвы
Призраки, привидения, фантомы и проклятые места Москвы
Ближайшие даты:
2
дек
9
дек
16
дек
23
дек
30
дек
6
янв
13
янв
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Ходят легенды, что за неполные девять веков в столице развелось немало призраков и привидений. Так это или нет — выясним на групповой прогулке по центральным улицам и площадям. Приготовьтесь удивляться: среди тех мест, которые в разное время называли «гиблыми», вы увидите:

  • Храм Христа Спасителя — мы расскажем, какое отношение он имеет к Центральной Государственной библиотеке
  • самый мистический театр Москвы — здесь вам откроется история дамы, попытавшейся обмануть смерть
  • Кузнецкий мост, где по слухам обитают шумный призрак Саввы Морозова и самое известное московское привидение, а также разъезжает фантом автомобиля
  • Патриаршие пруды — обсудим, почему они притягивали М. А. Булгакова

Вы узнаете:

  • почему Кремль занимает первое место в мире по числу призраков и привидений на один квадратный метр территории
  • где рядом с ним открываются временные порталы
  • сколько раз призрак Ленина появлялся в Кремле
  • где обрёл приют призрак Фанни Каплан
  • почему Воланд и Азазелло выбрали для своего разговора именно Пашков дом
  • какая историческая роль отведена Лобному месту и где на самом деле казнили преступников

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
  • Это пешеходная прогулка без обязательных дополнительных расходов

в субботу в 18:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле станции метро «Тургеневская»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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