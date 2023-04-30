Панорамы центра Москвы с воды, звуки саксофона и вкусный ужин: приглашаем вас на речную прогулку на комфортабельном теплоходе «Легенда»! Вы полюбуетесь башнями Москва-Сити и Московского Кремля, насладитесь живой музыкой или потанцуете на дискотеке. А при желании дополните прогулку блюдами от нашего повара.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Центр Москвы с лучшего ракурса. С борта теплохода вам откроются великолепные виды на башни Москва-Сити и стены Московского Кремля, Воробьёвы горы и парк Горького, Памятник Петру I и Храм Христа Спасителя. И всё это — под легкий плеск Москвы-реки.

Музыка на борту. Мы дополним прогулку музыкой — живыми звуками саксофона и зажигательной дискотекой, где для вас будут звучать каверы любимых песен 80-х, 90-х и 2000-х годов.

Меню обеда/ужина (для билета с питанием)

Сет №1: салат овощной с киноа; филе куриной голени на гриле на подушке из черри картофеля и тимьяном; морс; булочки пшеничные или ржаные

Сет №2: салат овощной с киноа; медальон из свиной вырезки с картофелем черри и розмарином; морс; булочки пшеничные или ржаные.

Детское меню: овощные палочки с соусом тар-тар; куриное филе на шпажке с картофелем фри; морс

Маршрут прогулки

Причал «Сити-Экспоцентр» (отправление) — Центр международной торговли — Дом Правительства России — Мэрия Москвы — Гостиница «Украина» — Киевская площадь — Новодевичий монастырь — СК «Лужники» -Церковь Св. троицы на Воробьевыхгорах — МГУ им. М. В. Ломоносова — Нескучный сад — Президиум Российской Академии Наук (РАН) — Церковь Св. Николая чудотворца в Хамовниках — ЦПКиО им. А. М. Горького — Крымский мост — Центральный дом художника — Памятник Петру Великому — Храм Христа Спасителя — Театр Эстрады — Дом на Набережной — Кремль (разворот) — Причал «Сити-Экспоцентр» (прибытие).

Организационные детали

При неблагоприятных погодных условиях маршрут прогулки может быть изменен

Посадка на борт открывается за 15 минут до начала рейса

Сопровождение гида не предполагается, на борту работает аудиогид

Питание и напитки на борту