Прогулка на премиум-теплоходе «Легенда» с саксофоном на борту

Проплыть через весь центр Москвы на комфортабельном теплоходе под звуки музыки

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Панорамы центра Москвы с воды, звуки саксофона и вкусный ужин: приглашаем вас на речную прогулку на комфортабельном теплоходе «Легенда»! Вы полюбуетесь башнями Москва-Сити и Московского Кремля, насладитесь живой музыкой или потанцуете на дискотеке. А при желании дополните прогулку блюдами от нашего повара.
Прогулка на премиум-теплоходе «Легенда» с саксофоном на борту
Прогулка на премиум-теплоходе «Легенда» с саксофоном на борту
Прогулка на премиум-теплоходе «Легенда» с саксофоном на борту
Прогулка на премиум-теплоходе «Легенда» с саксофоном на борту
Прогулка на премиум-теплоходе «Легенда» с саксофоном на борту
Прогулка на премиум-теплоходе «Легенда» с саксофоном на борту
Прогулка на премиум-теплоходе «Легенда» с саксофоном на борту
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Центр Москвы с лучшего ракурса. С борта теплохода вам откроются великолепные виды на башни Москва-Сити и стены Московского Кремля, Воробьёвы горы и парк Горького, Памятник Петру I и Храм Христа Спасителя. И всё это — под легкий плеск Москвы-реки.

Музыка на борту. Мы дополним прогулку музыкой — живыми звуками саксофона и зажигательной дискотекой, где для вас будут звучать каверы любимых песен 80-х, 90-х и 2000-х годов.

Меню обеда/ужина (для билета с питанием)

Сет №1: салат овощной с киноа; филе куриной голени на гриле на подушке из черри картофеля и тимьяном; морс; булочки пшеничные или ржаные

Сет №2: салат овощной с киноа; медальон из свиной вырезки с картофелем черри и розмарином; морс; булочки пшеничные или ржаные.

Детское меню: овощные палочки с соусом тар-тар; куриное филе на шпажке с картофелем фри; морс

Маршрут прогулки

Причал «Сити-Экспоцентр» (отправление) — Центр международной торговли — Дом Правительства России — Мэрия Москвы — Гостиница «Украина» — Киевская площадь — Новодевичий монастырь — СК «Лужники» -Церковь Св. троицы на Воробьевыхгорах — МГУ им. М. В. Ломоносова — Нескучный сад — Президиум Российской Академии Наук (РАН) — Церковь Св. Николая чудотворца в Хамовниках — ЦПКиО им. А. М. Горького — Крымский мост — Центральный дом художника — Памятник Петру Великому — Храм Христа Спасителя — Театр Эстрады — Дом на Набережной — Кремль (разворот) — Причал «Сити-Экспоцентр» (прибытие).

Организационные детали

  • При неблагоприятных погодных условиях маршрут прогулки может быть изменен
  • Посадка на борт открывается за 15 минут до начала рейса
  • Сопровождение гида не предполагается, на борту работает аудиогид

Питание и напитки на борту

  • Включено в стоимость при выборе билетов с питанием
  • На борт можно взять алкогольные напитки с чеком из магазина (кроме пенных напитков) из расчета 1 бутылки крепкого алкоголя на 2 персоны, при наличии чека из магазина. Настоятельно рекомендуется позаботиться о посуде для своего алкоголя. Посуда на корабле не предоставляется.
  • На борт теплохода категорически запрещается проносить свои продукты питания и безалкогольные напитки

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на причале «Сити-Экспоцентр»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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