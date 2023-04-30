Проплыть через весь центр Москвы на комфортабельном теплоходе под звуки музыки
Описание
Что вас ожидает
Центр Москвы с лучшего ракурса. С борта теплохода вам откроются великолепные виды на башни Москва-Сити и стены Московского Кремля, Воробьёвы горы и парк Горького, Памятник Петру I и Храм Христа Спасителя. И всё это — под легкий плеск Москвы-реки.
Музыка на борту. Мы дополним прогулку музыкой — живыми звуками саксофона и зажигательной дискотекой, где для вас будут звучать каверы любимых песен 80-х, 90-х и 2000-х годов.
Меню обеда/ужина (для билета с питанием)
Сет №1: салат овощной с киноа; филе куриной голени на гриле на подушке из черри картофеля и тимьяном; морс; булочки пшеничные или ржаные
Сет №2: салат овощной с киноа; медальон из свиной вырезки с картофелем черри и розмарином; морс; булочки пшеничные или ржаные.
Детское меню: овощные палочки с соусом тар-тар; куриное филе на шпажке с картофелем фри; морс
Маршрут прогулки
Причал «Сити-Экспоцентр» (отправление) — Центр международной торговли — Дом Правительства России — Мэрия Москвы — Гостиница «Украина» — Киевская площадь — Новодевичий монастырь — СК «Лужники» -Церковь Св. троицы на Воробьевыхгорах — МГУ им. М. В. Ломоносова — Нескучный сад — Президиум Российской Академии Наук (РАН) — Церковь Св. Николая чудотворца в Хамовниках — ЦПКиО им. А. М. Горького — Крымский мост — Центральный дом художника — Памятник Петру Великому — Храм Христа Спасителя — Театр Эстрады — Дом на Набережной — Кремль (разворот) — Причал «Сити-Экспоцентр» (прибытие).
Организационные детали
- При неблагоприятных погодных условиях маршрут прогулки может быть изменен
- Посадка на борт открывается за 15 минут до начала рейса
- Сопровождение гида не предполагается, на борту работает аудиогид
Питание и напитки на борту
- Включено в стоимость при выборе билетов с питанием
- На борт можно взять алкогольные напитки с чеком из магазина (кроме пенных напитков) из расчета 1 бутылки крепкого алкоголя на 2 персоны, при наличии чека из магазина. Настоятельно рекомендуется позаботиться о посуде для своего алкоголя. Посуда на корабле не предоставляется.
- На борт теплохода категорически запрещается проносить свои продукты питания и безалкогольные напитки
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на причале «Сити-Экспоцентр»
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.