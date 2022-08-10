В Советском Союзе действовало множество ограничений. В то же время это была эпоха небывалого подъема архитектурной и космической мысли. Мы поговорим о том, как жили тогда люди и какие технические инновации проникали в их быт. От земных достижений перейдем к глобальным! Погуляем по аллее Космонавтов, увидим гостиницу Космос и памятники советским ученым.

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Описание

Что вас ожидает

Космические успехи

Вы пройдете по аллее Космонавтов и узнаете, как получали свои названия окружающие ее улицы. Рассмотрите памятники советским ученым-ракетостроителям и обелиск Покорителям космоса. Кроме того, мы увидим монумент Голубь мира, заглянем на площадь Шарля де Голля и оценим грандиозное здание гостиницы Космос. Я поделюсь связанными с ней курьезными историями.

Прорыв в советском быте

Я раскрою, как жизнь советского человека поменяла Олимпиада-80. Как и где в СССР впервые появились боулинг, конференц-связь, стеклопакеты и шведский стол. Какие милые и забавные названия горожане давали «новостройкам» того времени, что такое глобус-будильник и где находится «дом аферистов». Кроме того, вы услышите интересные факты о доме на курьих ножках и доме-коммуне.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.