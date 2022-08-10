Прогулка по Москве «По следам советских достижений»

Поговорить о советских успехах в разных сферах жизни и оценить артефакты того времени

В Советском Союзе действовало множество ограничений. В то же время это была эпоха небывалого подъема архитектурной и космической мысли. Мы поговорим о том, как жили тогда люди и какие технические инновации проникали в их быт.

От земных достижений перейдем к глобальным! Погуляем по аллее Космонавтов, увидим гостиницу Космос и памятники советским ученым.
Прогулка по Москве «По следам советских достижений»
Прогулка по Москве «По следам советских достижений»
Прогулка по Москве «По следам советских достижений»
Прогулка по Москве «По следам советских достижений»
Прогулка по Москве «По следам советских достижений»
Прогулка по Москве «По следам советских достижений»
Ближайшие даты:
26
авг
27
авг
28
авг
29
авг
30
авг
31
авг
1
сен
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Космические успехи

Вы пройдете по аллее Космонавтов и узнаете, как получали свои названия окружающие ее улицы. Рассмотрите памятники советским ученым-ракетостроителям и обелиск Покорителям космоса. Кроме того, мы увидим монумент Голубь мира, заглянем на площадь Шарля де Голля и оценим грандиозное здание гостиницы Космос. Я поделюсь связанными с ней курьезными историями.

Прорыв в советском быте

Я раскрою, как жизнь советского человека поменяла Олимпиада-80. Как и где в СССР впервые появились боулинг, конференц-связь, стеклопакеты и шведский стол. Какие милые и забавные названия горожане давали «новостройкам» того времени, что такое глобус-будильник и где находится «дом аферистов». Кроме того, вы услышите интересные факты о доме на курьих ножках и доме-коммуне.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе м. ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников⚙️Необычные☃️Зимние☀️Летние🟥СССР

Похожие туры в Москве

Речная прогулка по югу Москвы с причала Марьино
1 час 19 минут
⚓️ По рекам и каналам
Речные прогулки
⛴ На теплоходе
Входной билет
Организатор экскурсии Teplohod
Teplohod
Нет отзывов
Речная прогулка по югу Москвы с причала Марьино
Прогулка по Москве реке занимает 1час 20 минут
Причал Марьино
Завтра
800 за 1 человека
Речная прогулка по югу Москвы на теплоходах "Натали" и "М-270"
1.5 часа
⛴ На теплоходе
⚓️ По рекам и каналам
Речные прогулки
Групповая
до 60 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
Речная прогулка по югу Москвы на теплоходах "Натали" и "М-270"
Предлагаем вам посмотреть на столицу с другого ракурса и отправиться на прогулку по Москве-реке
800 за 1 человека
Москва и советские архитектурные утопии
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 12 чел.
Организатор экскурсии Юлия S
Юлия S
4.8
6 отзывов
Москва и советские архитектурные утопии
Раскрыть все этапы развития советской архитектуры столицы и увидеть ее самые яркие примеры
у м. Баррикадная
11 авг
22 авг
23 авг
24 авг
от 2 500 за всё до 5 чел.
Прогулка на катере без капитана по Москве-реке
1.5 часа
Речные прогулки
⚓️ По рекам и каналам
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Центр
Центр
4.6
23 отзыва
Прогулка на катере без капитана по Москве-реке
Водная прогулка на индивидуальном катере по Москва-реке. Права для управления не требуются
Коломенская ул. , 2
Сегодня
Завтра
11 авг
12 авг
11 990 за всё до 3 чел.
Москва татарская с вкусным бонусом
4.5 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Кругозор
Кругозор
4.5
2 отзыва
Москва татарская с вкусным бонусом
История Москвы неотделима от истории татарского народа, оставившего яркий след во всех областях жизни города
ст. метро «Новокузнецкая»
21 авг
2 200 за 1 человека
Марина Цветаева: поэзия жизни и столичные адреса
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
5
14 отзывов
Марина Цветаева: поэзия жизни и столичные адреса
Открыть уголок Москвы, где оставила след поэтесса, и с головой уйти в хроники её жизни
у метро Арбатская
Сегодня
Завтра
11 авг
14 авг
от 3 500 за всё до 7 чел.
Утренняя прогулка на теплоходах "Москва" и "Снегири"
1.5 часа
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Билет на борт
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
Утренняя прогулка на теплоходах "Москва" и "Снегири"
Каждый день наши комфортабельные теплоходы отправляются на утреннюю прогулку до Парка «Зарядье»
549 за 1 человека
НеобыЧайная прогулка по Москве
3.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
4.9
13 отзывов
НеобыЧайная прогулка по Москве
Открыть чайные традиции столицы и узнать о секретах «самого русского» напитка за самоваром
в районе метро Трубная
Сегодня
Завтра
11 авг
12 авг
5 900 за всё до 4 чел.
«‎Кинопанорама»: прогулка по местам съёмок советских фильмов
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
4.7
30 отзывов
«‎Кинопанорама»: прогулка по местам съёмок советских фильмов
Увидеть, как создавались шедевры отечественного кино, и наконец-то узнать, где находится нофелет
у станции метро «Арбатская»
Сегодня
11 авг
12 авг
13 авг
600 за 1 человека
Красота и величие Москвы
7 дней
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
Нет отзывов
Красота и величие Москвы
Прогулка по Москве невозможна без Красной Площади
Россия, Москва
15 авг
22 авг
29 авг
5 сен
от 15 300 за 1 человека
«Москва. История успеха»: прогулка-игра в жанре альтернативной реальности
3 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
до 6 чел.
Организатор экскурсии София
София
Нет отзывов
«Москва. История успеха»: прогулка-игра в жанре альтернативной реальности
На 3 часа стать Станиславским, Чеховым или Книппер - и посмотреть, куда вас это приведет
около метро «Кузнецкий мост»
13 авг
20 авг
21 авг
27 авг
2 000 за 1 человека
Гранд-экспресс по Москве-реке на теплоходе с / без питания (можно свое 🍷)
2.5 часа
⛴ На теплоходе
⚓️ По рекам и каналам
Групповая
до 100 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
Гранд-экспресс по Москве-реке на теплоходе с / без питания (можно свое 🍷)
Что может быть лучше прогулки по Москве
от 500 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
ХОРОШО
🧭
ТАМ